Von Anthea Fischer

Walldürn. Beim Betreten des Stalls steigt der typische Pferdegeruch in die Nase. Im Vorbeigehen an den Boxen kann man die schönen Tiere bewundern. Wenn man sich traut, kann man das warme und weiche Pferdefell streicheln und vielleicht hört man ein sanftes Wiehern des Pferds. Doch was die Augen der siebenjährigen Leni Weihmann, eine der beiden Gewinnerinnen, erst wirklich zum Strahlen brachte, war das Reiten selbst, als sie auf dem Pony "Mexico" sitzen durfte.

Vor dem eigentlichen Vergnügen jedoch rief zunächst einmal die Arbeit: Bevor das Pferd aufgesattelt wird, steht zunächst das Striegeln an. So wird der gröbste Dreck aus dem Fell entfernt und durch die kreisenden Bewegungen erhält das Pferd eine kleine Massage. So bürstete Leni kräftig - unterstützt und angeleitet von Nicole Hartmann - das weiße Fell des 27-jährigen "Mexico". Dabei wurde viel gelacht und es gab Raum, kleine Pferdeweisheiten auszutauschen.

Es folgte das Auskratzen der Hufe. Das stellte sich als kleine Herausforderung heraus, denn es erfordert zum einen Vorsicht, damit man dem Pferd nicht weh tut, und zum anderen genügend Kraft, um den Dreck wirklich zu entfernen. Das Flechten der Mähne gefiel Leni eindeutig besser und darin erwies sie sich als sehr geschickt. Auch der Schweif musste gründlich gesäubert werden, da im Reitstall die Regel gilt: Wer das Pferd nicht ordentlich putzt, muss etwas Süßes, zum Beispiel Mohrenköpfe, spendieren. Diese Regel sorgte für allgemeine Erheiterung. Das Aufsatteln überließ Leni lieber den Großen und Erfahrenen, damit auch alles richtig sitzt und der Sattel nicht rutscht.

Die gesamte Aktion wurde von Nicole Hartmann und Julia Gehrig begleitet. Von der Letzteren stammte die Idee des besonderen Weihnachtsgeschenks. Aufgrund einer Facebook-Aktion überlegte sie sich, ob gemeinsame Zeit mit einem Pferd nicht auch als Weihnachtsgeschenk des Reitclubs Auerberg in Frage käme. "Es ist eine tolle Möglichkeit, Kinder an Pferde heranzuführen. Und so ein Tier bringt auch immer eine gewisse Verantwortung mit sich. Außerdem ist Reiten super für die Koordination und das Gleichgewicht. Spaß macht es natürlich auch noch", so Julia Gehrig. Solche Aktionen müssten immer mit dem Vorstand abgesprochen werden, aber dieser habe sich von der Idee begeistern lassen. Zudem beteiligt sich der Reitclub jährlich an der Ferienaktion in Walldürn.

Vielleicht fände die gleiche oder eine ähnliche Aktion auch nächstes Jahr wieder statt, so Julia Gehrig, aber man müsse abwarten, was sich ergäbe. Die Bewerbungen seien eher schleppend eingegangen. Woran das läge, wisse sie nicht. "Vielleicht denken einige, im Winter ist es zu kalt zum Reiten", schmunzelte Julia Gehrig.

Für Leni konnte es dann mit dem passenden Helm auch schon los gehen. Zuerst stand ein kleiner winterlicher Spaziergang mit "Mexico" an. Anmutig schritt das Pony durch den Schnee, während sich Leni und Nicole, die "Mexico" führte, über Pferde, Schule und vieles mehr unterhielten. Der Spaziergang diente zum Aufwärmen, bevor in der Halle neben dem Schrittgehen auch das Traben geübt wurde. Dabei stellte Leni schnell fest, dass es durchaus anstrengend ist, längere Zeit zu traben. Doch die Augen strahlten weiter. Ein winkender Gruß ging ab und zu an die zuschauende Mama an der Bande. Sogar rückwärts ritt Leni kurzzeitig und kicherte dabei fröhlich, als sie auf dem Pferd herumturnte, um sich im Sattel umzudrehen.

Nach vielen Runden auf "Mexico" neigte sich die Zeit dem Ende zu. Leni stieg ab. Die Frage, wie es ihr gefallen habe, war - nach ihrem Strahlen zu urteilen - völlig überflüssig. Abschließend wartete noch einmal etwas Pferdepflege auf sie. Denn nicht nur vor, sondern auch nach dem Reiten möchte das Pferd gestriegelt werden und die Hufe gesäubert bekommen.

Insgesamt drei Stunden dauerte die gemeinsame Zeit mit "Mexico". Doch sie schien wie im Flug vergangen und Leni sprudelte vor Begeisterung. In der Schule würde Leni viel zu erzählen haben! Nach Weihnachten darf eine weitere Gewinnerin oder ein Gewinner die Zeit mit und auf dem Pferd genießen.