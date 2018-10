Der Walldürner Singkreis gestaltete am Sonntag in der evangelischen Kirche eine besinnliche Stunde zur Reformation. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Anlässlich des Reformationsjubiläums gestaltete der ökumenische Singkreis Walldürn unter Leitung von Robert Schmeiser am Sonntagnachmittag in der evangelischen Kirche eine besinnliche Stunde mit Liedern und Texten aus der Zeit Martin Luthers bis hin zu neuen geistlichen Liedern von heute. Unterstützt wurde der Chor durch die Gesangssolisten Anja Blum-Rusnak, Sigrid Böhrer, Bianca Breunig-Teichmann, Christa Kilian, Godstime Airhihenbuwa, Bernhard Heinzmann und Simon Schmeiser sowie durch die Instrumentalisten Jonas Ams (Bass), Johannes Kreß (Orgel), Joschi Michelberger (Klarinette) und Simon Schmeiser (E-Piano).

Zu Beginn begrüßte Pfarrer Karl Kreß in der nahezu voll besetzten Kirche die Gäste, darunter auch sein katholischer Kollege Stadtpfarrer Josef Bregula. Dabei lud er auch zur Pflanzung eines Baumes der Ökumene anlässlich des 500. Gedenktags der Reformation am 27. Oktober um 16.30 Uhr beim Stadt- und Wallfahrtsmuseum sowie zu dem am 31. Oktober um 10 Uhr in der evangelischen Kirche stattfindenden Reformationsgottesdienst hin, bei dem Stadtpfarrer Josef Bregula die Festpredigt als Zeichen der Ökumene vor Ort halten wird.

Martin Luther dürfe als Begründer des modernen deutschen Kirchenliedes bezeichnet werden, betonte Kreß in seinen einführenden Worten. Das Singen sei schon früh ein Markenzeichen der "Lutherischen" und eine der schärfsten Waffen der Reformation gewesen Der Reformator sei ein begabter Musiker gewesen, der den Wohlklang von Stimmen und Instrumenten geliebt habe. Das bekannteste Reformationslied "Ein feste Burg ist unser Gott" sei nicht als Reformations-Gedenklied gedacht gewesen, denn Luther habe es im Kirchenjahr der vorösterlichen Zeit zugeordnet. Doch schon bald sei dann als Protestlied angestimmt worden. Noch heute sei Luther der am stärksten vertretene Lieddichter in evangelischen Gesangbüchern.

Musikalisch ging es weiter mit dem von Robert Schmeiser am E-Piano und Joschi Michelberger auf der Klarinette instrumental dargebotenen "Adagio" von Wolfgang Amadeus Mozart. Danach erklang mit "Allein aus Gnade" von Addi Manseicher, dem popmusikalischen Motto-Lied zum Reformationsjubiläum, der erste von zehn Liedern des Singkreises unter der Leitung von Robert Schmeiser - brillant, begeisternd und in großartiger Klangharmonie dargeboten.

Im Anschluss waren die Lieder "Ein feste Burg ist unser Gott" und "Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort zu hören. Mehrere Gesangssolisten ließen die dreiteilige Vertonung des Psalms 34 "Ich will den Herrn loben allzeit" von Georg Philipp Teleman folgen. Dabei begeisterten Sigrid Böhrer, Bianca Breunig, Bernhard Heinzmann, Simon Schmeiser sowie Anja Blum-Rusnak.

Anschließend erklang das von Gesamtchor dargebotene "Wer auf Gott ver-traut" von Hella Heizmann, und im Anschluss präsentierten sich Anja Blum-Rusnak, Sigird Böhrer, Bianca Breunig-Teichmann, Christa Kilian und F. Schmeiser als Gesangs-Quintett mit dem in großartiger Weise dargebotenen "Hebe deine Augen auf" von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Gemeinsam mit den Gästen überzeugte der Gesamtchor mit "Sonne der Gerechtigkeit". Im Anschluss sang Bianca Breunig-Teichmann - von Robert Schmeiser auf dem E-Piano begleitetet - das Lied "Wenn ich alle Sprachen dieser Welt sprechen könnte" von Markus Pytlik.

Die nächsten vier Lieder - "Dein Geist weht, wo er will" von Ludger Edelkötter und "You are my God and King" von Tom Fettke, "A Gealic Blessing" und "Möge Gott sein Erbarmen dir schenken" , beide von John Rutter, wurden danach dann wieder vom Gesamtchor in begeisternder Klagharmonie vorgetragen.

Eine Stecknadel hätte man dann in der Kirche fallen hören können, als Godstime Airhihenbuwa mit seiner herrlichen Bassstimme "Amazing grace" zu Gehör brachte. Der Gesamtchor ließ das Stück "Gott mag segnen" von Rodney Bambrick folgen. Mit dem vom Gesamtchor und den Instrumentalisten im Einklang mit allen Besuchern als Kanon mehrstimmig dargebotenen "Magnifikat" von Jacques Berthier, dem gemeinsam gebeteten Glaubensbekenntnis und dem "Vater unser" sowie mit einer vom Chor gewährten Zugabe klang die Veranstaltung aus.