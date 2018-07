Alle haben bestanden: Unser Bild zeigt die 19 Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse, die an der Gemeinschaftsschule "Am Limes" in Osterburken den Realschulabschluss erworben haben, zusammen mit der Prüfungsvorsitzenden Veronika Köpfle (Adelsheim), Schulleiter Jochen Knühl und Klassenlehrerin Ricarda Binder. Mit einem Notenschnitt von 1,7 war Nico Agoston Prüfungsbester. Foto: Helmut Frodl

Osterburken. (F) Alle 19 Schülerinnen und Schüler haben an der Gemeinschaftsschule "Am Limes" in Osterburken den Realschulabschluss bestanden. Voller Erwartung saßen die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse in der Aula der Schule und warteten auf das Ergebnis, das die Prüfungsvorsitzende Veronika Köpfle (Martin-von-Adelsheim-Schule, Adelsheim) sodann verkündete. Man habe sich nochmals zur Abschlusskonferenz getroffen. Sie gratulierte den Absolventen zur bestandenen Prüfung.

Mit einem Schnitt von 1,7 schloss Nico Agoston als Prüfungsbester ab, der für diese sehr gute Leistung einen Preis erhielt. Ein Lob gab es für die beiden Schüler Marcelina Pasierb mit einer Note von 2,0 und Leon Pohl mit einer Note von 2,2.

Köpfle freute sich über den Erfolg der Schülerinnen und Schüler zum bestanden Realschulabschluss und würde sich freuen, wenn alle gut weitermachen würden, entweder in einer weiterführenden Schule oder in einem Beruf. Wichtig sei es, dass man an die guten gezeigten Leistungen anknüpft. Rektorin Köpfle war sich sicher, dass alle ihren zukünftigen Weg finden werden, um auch die eigene Zukunft mitzugestalten. Ihr abschließender Dank galt auch den Klassenlehrerinnen Ricarda Binder und Ina Nied sowie der Schulleitung mit Rektor Jochen Knühl, die zu diesem Abschluss beigetragen haben. "Das Lernen geht weiter, egal wo, entweder in der Schule oder im Beruf", sagte Veronika Köpfle abschließend. Auch bei der anstehenden Feier sollten die Schüler mit Verstand feiern.

Rektor Knühl bedankte sich bei der Prüfungsvorsitzenden Köpfle, mit der man schon seit mehreren Jahren hervorragend zusammenarbeite. Sein Dank galt auch den Lehrerinnen und Lehrern, welche die Schüler zur Realschulreife führten. Er freue sich, dass alle so gut durch die Prüfungen gekommen seien. Alle hätten es super gemacht. Zu diesen Leistungen gratulierte Rektor Knühl, der aber auch betonte, dass das Lernen in Zukunft noch nicht vorbei sei.

Bestanden haben:

Nico Agoston (Adelsheim)

Adelina Bechtel (Osterburken)

Nelli Biz (Osterburken)

Veronika Engels (Osterburken)

Til Fackelmann (Ravenstein)

Samuel Friesen (Möckmühl)

Florian Heckler (Bad Mergentheim)

David Kittich (Osterburken)

Robin Leitz (Osterburken)

Katrin Maier (Rosenberg)

Marcelina Pasierb (Osterburken)

Anna Patermann (Schöntal)

Leon Pohl (Neudenau)

Wiktor Porsche (Ravenstein)

Sophia Roth (Rosenberg)

Lukas Schmidt (Neudenau)

Linda Späth (Osterburken)

Markus Weimer (Möckmühl) und

Atakan Yasar (Rosenberg)