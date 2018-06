Hardheim. (zeg) Alle 35 Schüler der beiden Klassen der Realschule Hardheim haben die Prüfungen zum Erwerb der Mittleren Reife bestanden. Diese erfreuliche Botschaft verkündete Patrick Schmid von der Realschule Walldürn als Prüfungsvorsitzender am Freitagvormittag in Anwesenheit von Rektor Harald Mayer sowie den Klassenlehrern Birgit Becker und Andreas Philipp.

Der Prüfungsvorsitzende zeigte sich angetan von den "sehr guten Ergebnissen" der beiden Klassen, gab ihnen gute Wünsche zum erfolgreichen Schritt in einen weiteren Lebensabschnitt mit und erkannte auch die gute Arbeit der Klassenlehrer und der an den Prüfungen beteiligten Fachlehrer an. So erzielten die beiden Klassen 10a und 10b den Gesamtdurchschnitt von 2,2, bei der 10a wurde der Durchschnitt von 2,1 erreicht, bei der 10b von 2,4.

Hintergrund Die Mittlere Reifer haben erworben: Klasse 10a: Jule Adelmann (Schweinberg), Alisa Ballweg (Erfeld), Hanna Berberich, Franziska Böhrer (beide Hardheim), Lisa Bummer (Waldstetten), Patrick Eichholz (Götzingen), Sabrina Eschenbach (Hardheim), Louis Galm (Bretzingen), Lena Grohs (Schweinberg), Andreas Haas (Hardheim), Hanna Hock (Gerichtstetten), Vanessa [+] Lesen Sie mehr Die Mittlere Reifer haben erworben: Klasse 10a: Jule Adelmann (Schweinberg), Alisa Ballweg (Erfeld), Hanna Berberich, Franziska Böhrer (beide Hardheim), Lisa Bummer (Waldstetten), Patrick Eichholz (Götzingen), Sabrina Eschenbach (Hardheim), Louis Galm (Bretzingen), Lena Grohs (Schweinberg), Andreas Haas (Hardheim), Hanna Hock (Gerichtstetten), Vanessa Kirchgeßner (Bretzingen), Franka Künzig (Schweinberg), Anna Leiblein (Hardheim), Thomas Ost (Hardheim), Nena-Michelle Schick (Schweinberg), Luca Schmid (Höpfingen), Vanessa Volk (Schweinberg), Moritz Weniger (Gerichtstetten), Zaklina Zmuda (Götzingen). Klasse 10b: Enrico Bachmann (Hardheim), Johannes Bartholomä (Höpfingen), Felix Gärtner, Luca Hackl (beide Hardheim), Tobias Häfner (Höpfingen), Vanessa Kesler (Hardheim), Cornelius Knörzer (Pülfringen), Anastasia Leinweber (Höpfingen), Meike Müller (Hardheim), Nils Schäfer (Pülfringen), Samira Schäfer (Waldstetten), Noel Schlipf (Höpfingen), Daniel Schneider (Waldstetten), Roberto Veras-Villaman und Donata Weniger (beide Hardheim). Die Abschlussprüfung in der 9. Klasse an der Hauptschule legen ab: Nick Harteis, Jeton Kazimi, Dominik Schäfer, Zlatko Simic (alle Hardheim), Sven Thoma (Königheim), Ozan Topcu (Hardheim), Magdalena Beck (Höpfingen), Lillianna Rosenbach (Hardheim), Lea Sophie Steffer (Erfeld) und Alexandra Denissa Stier (Hardheim).

[-] Weniger anzeigen

Froh war Patrick Schmid auch darüber, Schüler beider Klassen für besonders gute Leistungen auszeichnen zu können. Lobe zuteil wurden für ihr Ergebnis mit 1,7 Moritz Weniger (10a), Luca Hackl und Donata Weniger (beide 10b), für 1,8 Franziska Böhrer und Vanessa Volk (beide 10 a), für den Durchschnitt von 1,9 Vanessa Kirchgeßner und Anna Leiblein (beide 10a) sowie für 2,0 aus der Klasse 10a Andreas Haas, Hanna Berberich und Franka Künzig.

Der Preis als Schulbeste zugesprochen wurde Lena Grohs (10a) für ihr Prüfungsergebnis von 1,2. Ebenso gab es Preise für Alisa Ballweg (10a) für ihr Abschneiden mit 1,3, für Jule Adelmann (10a) mit 1,4 und Samira Schäfer (10b) mit einem Notenschnitt von 1,5.

Rektor Harald Mayer ließ in Verbindung mit seiner Gratulation zur bestandenen Prüfung und der Anerkennung der gezeigten Leistungen Genugtuung darüber deutlich werden, dass in den 16 Jahren seines Wirkens als Rektor bei allen Abschlussprüfungen noch kein Schüler durchgefallen sei.

Er dankte dem Prüfungsvorsitzenden und allen an den Prüfungen beteiligten Lehrern für die angenehme Zusammenarbeit und zeigte sich überzeugt davon, dass die Realschule Hardheim mit ihrem Prüfungsergebnis im Landkreis auch dieses Mal wieder mit ganz vorne zu finden sein werde.

Mayer wünschte den Schülern viel Freude bei ihren Abschlussfahrten nach Berlin und an die Ostsee und gab ihnen einige gute Ratschläge mit auf den Weg.