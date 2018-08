Ravenstein-Hüngheim. (pol/mare) Der Wolf treibt die Menschen in Baden-Württemberg weiter um. So verständigte am Freitagnachmittag eine Frau in Hüngheim die Polizei, als sie ein abgemagertes Tier sah. Doch es handelte sich um einen streunenden Hund. Da das Tier auf sie wild wirkte, verständigte sie die Polizei.

Der Verdacht auf einen Wolf bestätigte sich jedoch nicht. Nach einer Einschätzung der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg handelt es sich bei dem Vierbeiner offenbar um einen wolfsähnlichen Hund, der die Nähe zu Menschen anscheinend nicht gewöhnt ist und möglicherweise aus einer Haltung stammt.

Weitere Hinweise auf ein solches Tier aus der Umgebung sind aktuell nicht bekannt. Personen, die Hinweise auf den streunenden Hund geben können, sollten dies dem Polizeirevier Buchen unter der 06281/9040, beziehungsweise dem Wildtierbeauftragten des Landkreises Neckar-Odenwald, Thilo Sigmund, unter der 06284/929237 melden.