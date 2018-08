Gut im Zeitplan liegt der Um- und Ausbau der ehemaligen Grundschule in Oberwittstadt zum Zentralkindergarten der Stadt Ravenstein. Am Mittwoch wurden im Gemeinderat weitere Gewerke vergeben. Foto: Christian Hagenbuch

Ravenstein. (chh) Der Umbau der ehemaligen Grundschule in Oberwittstadt zum künftigen Zentralkindergarten der Stadt Ravenstein liegt gut im Zeitplan. In der ersten Sitzung des Gemeinderats nach der Sommerpause standen am Mittwochabend weiterer Arbeitsvergaben auf der Tagesordnung.

Nach den ersten Vergaben in der vorangegangenen Sitzung wurden vom Gemeinderat am Mittwoch zwei weitere Gewerke vergeben. Mit den Sanitärarbeiten für den Zentralkindergarten beauftragt wurde die Firma Gramlich aus Limbach, die mit einem Preis von 104.015 Euro das günstigste Angebot abgegeben hatte. Das Angebot liegt rund 4000 Euro unter dem Planansatz.

Anschließend stand die Vergabe der Heizungs- und Lüftungsarbeiten an. Dabei sollen eine Fußbodenheizung inklusive Leitungen sowie eine Umwälzanlage eingebaut werden. Günstigster Anbieter war die Firma Walter Fischer Wärmetechnik aus Adelsheim mit einem Angebotspreis von 92.524 Euro. Damit wurde der Planansatz von 113.478 Euro deutlich unterboten. Auch hier erfolgte der Zuschlag einstimmig.

Mittlerweile sind die Kellerarbeiten "soweit beendet", teilte Bürgermeister Hans-Peter von Thenen zum aktuellen Stand mit. Jetzt stünden die Aufbauarbeiten im Erdgeschoss des Neubaus in Holzbauweise an. "Wir sind voll im Zeitplan", betonte der Bürgermeister.

Dann hatte sich der Gemeinderat mit einem umfangreiche Bauantrag zur Errichtung einer Hackschnitzelheizung, dreier Trockenkammern, einer offenen Lagerhalle und einer Stützmauer auf dem Grundstück einer Palettenbaufirma im Gebiet "Gassenäcker" in Unterwittstadt zu befassen.

Anton Friedlein erläuterte für das Liegenschaftsamt das Vorhaben. Er erinnerte daran, dass der Gemeinderat bereits am 21. Juni einem Bauantrag auf diesem Grundstück zugestimmt hat. Seitdem hätten sich Pläne und Umfang der Baumaßnahme jedoch deutlich verändert und vergrößert. Für die Hackschnitzelheizung werde ein Edelstahlkamin mit einer Höhe von 17 Metern benötigt. Zudem sei ein Wassertank mit drei Metern Durchmesser und zwölf Metern Höhe geplant, der als Wärme-Pufferspeicher dienen kann. Eine 4,60 Meter hohe Stützmauer im bergseitigen Bereich soll an die Stelle der bisherigen Stützmauer treten. Für Hackschnitzelheizung und Lagerhalle ist jeweils ein Flachdach vorgesehen. Alle geplanten Bauten liegen, so Friedlein, außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche, die Neigungswinkel der Flachdächer liege unterhalb der Richtwertspanne. Nach kurzer Beratung stimmte der Gemeinderat dem Antrag einstimmig zu und erteilte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans.

Ebenso einhellige Zustimmung fand ein Bauantrag zum Ausbau des Dachgeschosses mit Einrichtung einer Dachgaube auf einem Grundstück im Gebiet "Bauersäcker" in Hüngheim.

"Etwas ganz Neues für die Stadt" stellte, wie der Bürgermeister festhielt, der Antrag auf Erteilung eines Bauvorbescheids zur Errichtung einer Katzen- und Kleintierpension im Lärchenweg in Merchingen dar. Hier sollen in zwei ehemaligen Wohnräumen Katzen und Kleintiere wie Hamster oder Meerschweinchen - nicht aber Hunde - für einen vorübergehenden Aufenthalt, zum Beispiel bei Urlaub der Tierbesitzer, untergebracht werden. Das Gebiet "Bahngarten" ist als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen, doch bei nicht störenden Gewerbebetrieben und Ställen für Kleintierhaltung sind Ausnahmen zulässig.

Wie seitens der Verwaltung erläutert wurde, sieht die Stadt die Zulässigkeit des Vorhabens gegeben. Die Fenster blieben verschlossen, es entstehe kein Lärm, ein Freilaufen der Tiere sei nicht beabsichtigt. "Das Vorhaben könnte aufgrund der lediglich im Raum stehenden Nutzungsänderung bereits mit der Bauvoranfrage genehmigt werden", erläuterte Anton Friedlein. Der Gemeinderat befürwortete das Vorhaben einstimmig.