Ravenstein-Oberwittstadt. (F) Der Ravensteiner Stadtteil Oberwittstadt wird in den nächsten beiden Jahren erneut zur Großbaustelle, denn die Uhland-, Hebel-, Herder- und Lessingstraße werden saniert.

Die Planung der Baumaßnahme stellte Diplomingenieur Oswald Geringer vom Ingenieurbüro Sack & Partner (Adelsheim) am Mittwochabend dem Gemeinderat vor. Dieser vergab den Auftrag dafür einstimmig an die Baufirma Schweikert aus Oberkessach für ca. 1,8 Millionen Euro. Für den erkrankten Bürgermeister Hans-Peter von Thenen leitete dessen Stellvertreter Gemeinderat Thomas Hornung die Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Oberwittstadt. Zu dieser hatten sich zahlreiche interessierte Bürger eingefunden, die er begrüßte, genauso wie Diplomingenieur Oswald Geringer, Bautechniker Klaus Issel sowie Fabian Amend vom Amt für Flurneuordnung und Landentwicklung des Landratsamtes.

Oswald Geringer informierte, dass die Straßenbaumaßnahme in vier Bauabschnitte unterteilt werde und bei der Herder- und Hebelstraße beginne. Geplant sei, die Straßen - wenn möglich - auf eine Breite von fünf Metern auszubauen mit einem einseitigen eineinhalb Meter breiten Gehweg. Die Straßen der 800 Meter langen Ausbaustrecke erhielten eine neue Asphaltdecke, der einseitige Gehweg werde mit Pflaster belegt.

Im Zuge dessen würden auch die Kanalanschlussleitungen sowie die Wasserversorgung an der Ausbaustrecke erneuert. Zudem würden in allen Bauabschnitten die Hausanschlüsse in offener Bauweise saniert. Um die Wasserversorgung in den Haushalten sicherzustellen, werde eine Notversorgung aufgebaut. Ferner wolle die Netze BW GmbH im gesamten Ausbaubereich neue Kabel mitverlegen. Ob sich auch die Telekom beteiligt, sei bisher noch unklar.

Vor dem jeweiligen Baubeginn der vier Abschnitte, so Geringer weiter, werde zwischen den Anliegern und der Baufirma, dem Bauleiter Klaus Issel vom Planungsbüro sowie der Stadtverwaltung ein Gespräch geführt, in dem eventuell auftretende Probleme gemeinsam besprochen werden. Denn es könnte durchaus sein, dass es während der Bauzeit zu Behinderungen für die Anlieger kommt, die aber so gut wie möglich vermieden werden sollen. Geplant sei, mit den Arbeiten noch im Dezember dieses Jahres zu beginnen, mit der Fertigstellung werde im September 2020 gerechnet.

Auf Nachfrage eines Bürgers sagte Geringer, dass auch die vorhandene Straßenbeleuchtung erneuert werde.

Ohne Diskussion wurde der Auftrag dann zu einem Angebotspreis von ca. 1,8 Millionen Euro einstimmig an den günstigsten der insgesamt fünf Bieter, die Firma Schweikert aus Oberkessach, vergeben. Gemeinderat Thomas Hornung erklärte, dass die Maßnahme im Haushalt der Stadt finanziert sei. Der gestellte Förderantrag sei positiv beschieden und Fördermittel in Höhe von 1,1 Millionen Euro zugesagt worden.