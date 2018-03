Ravenstein. (F) Mit einem Haushalt in Rekordhöhe geht die Stadt Ravenstein durch das Jahr 2018. Der 8,8-Millionen-Etat wurde in der letzten Sitzung des Gemeinderats beschlossen. Eine hohe Zuführung prägt das Zahlenwerk. Es ist eine nur geringe Kreditaufnahme eingeplant.

Kämmerer Benedikt Münch, der die Stadtverwaltung zum 1. Mai verlässt, stellte in der Sitzung am Mittwoch die Eckdaten des 200 Seiten umfassenden Haushaltsplans vor. Eigentlich könnten Gemeinderat und Bürgermeister aufgrund des erfreulichen Zahlenwerkes Zufriedenheit sein, aber das Gegenteil ist - wie bereits berichtet - der Fall, denn es gibt viele Brennpunkte; die Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat und Bürgermeister ist derzeit nicht von Harmonie gekennzeichnet.

Wie der Kämmerer eingangs feststellte, falle das Rechnungsergebnis für 2017 erfreulich aus. Nachdem man zunächst von einer Zuführung in Höhe von 289.100 Euro zum Vermögenshaushalt ausgegangen war, sei das Ergebnis auf 1,1 Millionen gestiegen.

Der Haushalt für 2018 sieht Einnahmen und Ausgaben in der Rekordhöhe von je 8 839.100 Euro vor, wobei auf den Verwaltungshaushalt 6 739.600 Euro (Vorjahr: 6 255.725 Euro) und auf den Vermögensetat 2 099.500 Euro (Vorjahr: 1 481.200 Euro entfallen.

Als wesentliche Einnahmeposten nannte Münch die Gewerbesteuer mit 425.000 Euro (Vorjahr: 350.000 Euro), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 1 575.000 Euro, die Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von 1 689.000 Euro, die Gebühreneinnahmen in Höhe von 725.000 Euro sowie sonstige laufende Einnahmen von 263.900 Euro. Erfreulich sei, dass die Grundsteuereinnahmen ohne Änderung der Hebesätze um rund 25.000 Euro ansteigen werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteu-er, der größte Einnahmeposten, steige um 170.000 Euro.

Als größter Posten auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes schlagen die Personalausgaben mit 1 875.000 Euro zu Buche, gefolgt vom Verwaltungs- und Betriebsaufwand in Höhe von 1 546.550 Euro, der Kreisumlage mit 882.000 Euro und der FAG-Umlage mit 650.000 Euro. Bei der Zuführung zum Vermögensetat erreiche man, so der Kämmerer, die stolze Summe von 727.000 Euro.

Neben der Zuführung vom Verwaltungshaushalt stehen auf der Einnahmenseite im Vermögenshaushalt: Einnahmen aus Veräußerungen in Höhe von 150.000 Euro, Zuweisungen für Investitionen mit 476.000 Euro, Beiträge in Höhe von 46.500 Euro. Die Höhe der eingeplanten Kreditaufnahme werde vom endgültigen Rechnungsergebnis des Vorjahres abhängen, sagte Münch weiter.

Bei den Ausgaben sind 1 543.000 Euro, mehr als 70 Prozent des Gesamtvolumens, für Baumaßnahmen eingeplant, wobei hier der Schwerpunkt beim Ausbau des Zentralkindergartens in Oberwittstadt liegt. Zusätzlich sind für Grundstückserwerb 250.000 Euro eingeplant, 256.000 Euro sind zur Tilgung von Krediten vorgesehen.

In den letzten Jahren 2016 und 2017 seinen keine Kreditaufnahmen notwendig gewesen, betonte Münch. Im Jahr 2018 müsse man einen Kredit aufnehmen. Der Schuldenstand im Kernhaushalt werde voraussichtlich 2 155.300 Euro betragen. Der Stand der allgemeinen Rücklage - zum 31.12.2017 insgesamt 361.637 Euro - werde sich durch die geplante Entnahme auf 159.637 Euro verringern, liege aber dann immer noch über den gesetzlichen Vorgaben.

Wie Münch in einem kurzen Ausblick sagte, stehen viele Investitionen im Finanzplanungszeitraum von 2017 bis 2021 und darüber hinaus an, was den Handlungsspielraum der Stadt deutlich einschränken werden. Man müsse sich die Frage stellen, ob alle wünschenswerten Maßnahmen auch umgesetzt werden können. Es gelte, eine Überschuldung der Stadt zu vermeiden.

Der Kämmerer informierte auch über den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Jahr 2018. Die Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan belaufen sich auf jeweils 495.000 Euro. Der Vermögensplan hat ein Volumen von 607.900 Euro.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 sowie der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wurden vom Gemeinderat einstimmig genehmigt. Zustimmung fand auch die vorgeschlagene Bildung von Haushaltsreste aus dem Jahr 2017.

Bürgermeister von Thenen dankte Kämmerer Münch und dessen Team für das bestens aufgearbeitete Zahlenwerk.

Ortsvorsteher Jürgen Ullrich betonte, dass der Haushalt hervorragend dargestellt worden sei und das Zahlenwerk dokumentiere, dass man in Ravenstein wieder einiges bewege. Auffallend sei, dass sich die Personalkosten im Kindergartenbereich um 95.000 Euro erhöhten, was bedeutet, dass die Stadt den Kindergartenbereich mit einem Betrag von 396.825 Euro bezuschusse. Dies sei richtig, denn Kinder seien die Zukunft, hier sollte nicht gespart werden. Trotzdem müsse man die Kosten im neuen Kindergarten im Auge behalten.

Alle Ausgaben, insbesondere Kosten für den Generalwildwegeplan, den Kindergartenneubau und weitere Investitionen seien erforderlich.

Als erfreulich bezeichnete Ullrich die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt, die nach dem Stand vom 31.12.2017 bei 767,28 Euro und beim Eigenbetrieb Wasser bei 306,19 Euro liege und somit insgesamt 1073,47 Euro betrage und rückläufig sei. Was die Zukunft bringe, sei jedoch ungewiss.