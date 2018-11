Der Umbau der Schule in Oberwittstadt zur zentralen Kindertagesstätte war ein Ausgabeschwerpunkt der Stadt Ravenstein im Jahr 2017. Derzeit werden hier auch die Arbeiten an der Außenanlage ausgeführt. Foto: Helmut Frodl

Ravenstein. (F) Sehr erfreuliche Zahlen präsentierten stellvertretender Bürgermeister Thomas Hornung sowie Kämmerer a. D. Franz Eberhard dem Ravensteiner Gemeinderat bei der Vorstellung der Jahresrechnung 2017 in der Gemeinderatssitzung am Montag im Bürgersaal des Rathauses in Merchingen. Finanziell sei das Jahr 2017 für die Stadt ausgesprochen gut verlaufen, wurde betont.

Der ehemalige Stadtkämmerer Franz Eberhard, der derzeit noch stundenweise in der Kämmerei mitarbeitet und bei der Erstellung der Jahresrechnung 2017 unterstützend tätig war, präsentierte dem Gemeinderat am Montag ein umfangreiches und bestens aufgearbeitetes Zahlenwerk. Wie Eberhard erläuterte, hatte der am 22. Februar 2017 vom Gemeinderat beschlossene Haushalt ein Gesamtvolumen von 7.736.925 Euro, davon 6.255.725 Euro im Verwaltungs- und 1.481.200 Euro im Vermögenshaushalt.

Es sei keine Kreditaufnahme vorgesehen gewesen. Das Rechnungsergebnis habe sich gegenüber den Planansätzen um insgesamt 997.477 Euro erhöht. Demnach verzeichnete man im Verwaltungshaushalt ein Plus von 647.623 Euro (10,35 Prozent), während sich das Volumen des Vermögenshaushalts um 349.854, 46 Euro (23,62 Prozent) erhöhte.

Bei der Betrachtung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt verwies Eberhard auf "Spitzenwerte" beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 1.520.680 Euro und den Schlüsselzuweisungen mit 1.316.029 Euro. An Gebühren und Entgelten seien 769.235 Euro verbucht worden; die Gewerbesteuer habe sich mit 574.489 Euro gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. Erfreulich seien auch die Einnahmen aus dem Wald, wo der Gewinn 138.420 Euro betragen habe.

Als größte Ausgabenposten im Verwaltungshaushalt nannte Eberhard die Personalausgaben mit 1 720.339 Euro, die FAG-Umlage mit 692.428 Euro, die Kreisumlage mit 955.614 Euro sowie den Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 1.428.504 Euro. Dem Vermögenshaushalt habe man 1 054.764 Euro und damit rund 765.000 Euro mehr als ursprünglich geplant zuführen können.

Der Vermögenshaushalt habe ein Gesamtvolumen von 1.831.000 Euro gehabt. In Baumaßnahmen seien 1.181.911 Euro geflossen. Kredite seien in Höhe von 100.400 Euro getilgt worden, 438.478 Euro sei der Rücklage zugeführt worden.

Als Ausgabe-Schwerpunkte im Rechnungsjahr 2017 nannte Eberhard unter anderem die Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges (138.748 Euro), die "Alte Schule" in Hüngheim (54.868 Euro), den Neubau der Kindertagesstätte Ravenstein (700.000 Euro), die Erschließung des Baugebiets Bauersäcker in Hüngheim (218.000 Euro), sowie den Ausbau von Brunnenstraße und Weinbergweg in Unterwittstadt (63.162 Euro). Die Flurbereinigung in Ober- und in Unterwittstadt habe mit 54.500 Euro zu Buche geschlagen, der Grundstückserwerb mit 123.738 Euro.

Wie Eberhard weiter herausstellte, konnte die Verschuldung der Stadt im Rechnungsjahr 2017 von 1.984.100 Euro (Stand: 31.12.2016) auf 1 883.700 Euro zum Jahresende 2017 reduziert werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt sei somit auf 661,4 Euro gesunken. Die Rücklage der Stadt zum 31.12.2017 habe 1.125.215 Euro betragen und habe deutlich über dem vorgeschriebenen Mindestbetrag gelegen.

Eberhard informierte auch über den Jahresabschluss 2017 der Wasserversorgung. Die Erträge und Aufwendungen betrugen demnach 515.848 Euro im Erfolgsplan und 426.977 Euro im Vermögensplan. Man habe im vergangenen Jahr 118.750 Kubikmeter Wasser ver-kauft und einen Gewinn von 54.918 Euro erzielt. Die Pro-Kopf-Verschuldung bei der Wasserversorgung zum Jahresende 2017 bezifferte Eberhard auf 369,98 Euro.

Für seine Ausführungen erhielt Eberhard Beifall des Gremiums. Bürgermeister-Stellvertreter Hornung dankte ihm für seine Arbeit.

In den Stellungnahmen aus dem Gemeinderat zum Rechnungsabschluss sprach Jürgen Ullrich von einem "tollen Ergebnis". Die Zuführung zum Vermögenshaushalt sei sehr hoch ausgefallen. Man müsse aber auch berücksichtigen, dass einige geplante Investitionen nicht getätigt worden seien. Clemens Walz bemängelte, dass geplante Maßnahmen nicht umgesetzt worden seien. Man müsse die Gründe dafür nennen. Zwar sähe es momentan finanziell gut aus für die Stadt, aber defekte Straßen gäbe es zum Beispiel immer noch.

Die Feststellung der Jahresrechnung für 2017 sowie des Jahresabschlusses der Wasserversorgung erfolgten einstimmig.

Unter Punkt "Verschiedenes" informierte Thomas Hornung, dass nach Auskunft der Revierförster bisher im Waldgebiet der Stadt 1800 Festmeter Käferholz angefallen seien. Das sei deutlich mehr als im Käferjahr 2003.