Laut Ortsvorsteher Clemens Walz soll die Brückensanierung in der König-Albrecht-Straße in jedem Fall erst 2019 erfolgen. Foto: Helmut Frodl

Ravenstein-Ballenberg. (F) In der ersten Sitzung nach der Sommerpause hatte der Ortschaftsrat Ballenberg im Bürgerhaus eine acht Punkte umfassende Tagesordnung abzuarbeiten. Zahlreiche Zuhörer konnte Ortsvorsteher Clemens Walz begrüßen.

Wie Walz informierte, wurde festgestellt, dass durch den Tod von Franz Schwab Matthias Weber (bei der letzten Ortschaftsratswahl mit zehn Stimmen gewählt) als Ersatzperson in das Gremium nachrückt. Die Feststellung erfolgte einstimmig. Hinderungsgründe wurden keine festgestellt. Im Anschluss wurde Ortschaftsrat Matthias Weber durch Handschlag von Ortsvorsteher Walz verpflichtet.

Beim nächsten Punkt stand die Wahl der/des stellvertretenden Ortsvorsteherin/Ortsvorstehers des Stadtteils Ballenberg durch den Gemeinderat an. Ortsvorsteher Clemens Walz schlug als stellvertretende Ortsvorsteherin des Ortschaftsrates Ballenberg Elke Autrata vor. In offener Wahl entfielen auf Elke Autrata vier der fünf zur Verfügung stehenden Stimmen.

Unter "Informationen" wollte Ortschaftsrat Daniel Straßwiemer wissen, ob sich in absehbarer Zeit eine Lösung für den fehlenden Grüngutplatz abzeichnet. Der stellvertretende Bürgermeister Thomas Hornung antwortete, dass eine Lösung für astige Abfälle in Merchingen möglich sei.

Eine weitere Nachfrage gab es zur geplanten Sanierung der Brücke in der König-Albrecht-Straße. Wie Ortsvorsteher Walz sagte, wurde diese Maßnahme mit den geplanten Straßenbaumaßnahmen in Oberwittstadt ausgeschrieben, um ein besseres Ergebnis als im letzten Jahr zu erzielen, denn dort wurde der Finanzrahmen um mehr als das Doppelte überschritten. Auch bei einem positiven Ergebnis der Ausschreibung wird die Maßnahme erst 2019 umgesetzt.

Abschließend informierte der Ortsvorsteher über verschiedene Punkte: Die Anmeldung der Wünsche des Ortschaftsrates für den Etat 2019 sind der Verwaltung der Stadt bis zum 5. Oktober zu melden. Ein erster Entwurf liege bereits vor. Er bat um Ergänzungen bis spätestens Ende September, diese sollen bei ihm gemeldet werden.

Die von der Stadt beschafften Geschwindigkeitsanzeigetafeln werden für je zwei Wochen in jedem Ortsteil aufgestellt. In Ballenberg soll dies am Ortseingang von Merchingen und Erlenbach sein. Ortsvorsteher Walz informierte nochmals über das Ergebnis einer am 10. Juli 2018 in Ballenberg stattgefundenen Verkehrsschau. Darin wurde besprochen und festgelegt, dass ein weiterer Verkehrsspiegel an der Ausfahrt Spall/Georg-Metzler-Straße aufgestellt werden soll. Eine Begrenzung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer wurde hier ebenfalls angeordnet.

Für die Baumaßnahme neuer Weg an den Urnengräbern im Ballenberger Friedhof fehle noch ein Angebot. Der Ortsvorsteher wird nochmals beim Bauunternehmen nachfragen.

Aktuell, so der Ortsvorsteher sei das Falkenbergerhaus mit acht Asylanten komplett belegt. Zum Schluss der Sitzung gab Ortsvorsteher Walz die neuesten Zahlen zur Bevölkerungsfortschreibung bekannt. Im Juli 2018 waren in Ballenberg 438 Personen gemeldet.