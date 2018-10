Die Arbeiten am Neubau des Multifunktionalwegs zwischen Ober- und Unterwittstadt sind jetzt fast abgeschlossen. Foto: Helmut Frodl

Ravenstein. (F) Die Arbeiten am Neubau des Multifunktionalwegs zwischen Oberwittstadt und Unterwittstadt sind fast abgeschlossen. Zu dieser umfangreichen Baumaßnahme, die im Rahmen der beiden Flurneuordnungen Ravenstein-Oberwittstadt/Unterwittstadt (Ortslagen und Generalwildwegeplan) entstand, gehörte auch der Neubau einer Brücke über den Hasselbach.

Die voraussichtlichen Ausführungskosten für die genannten Maßnahmen betragen 223.000 Euro und wurde mit rund 150.000 Euro bezuschusst. Rund 73.000 Euro werden durch Eigenmittel aufgebracht. Baubeginn war Anfang Juni. Rund 600 Meter stehen als reiner Geh- und Radweg zur Verfügung und weitere 680 Meter können als Multifunktionalweg sowohl von Fußgängern und Radfahrern als auch vom landwirtschaftlichen Verkehr genutzt werden.

Der ausgebaute Weg, der Anfang der Woche asphaltiert und fertiggestellt wurde, beginnt am Ausläufer der Brentanostraße in der Nähe der Kapelle von Oberwittstadt und verläuft östlich des Hasselbachs in Richtung Süden. Auf Unterwittstadter Gemarkung überquert er den Bach und verläuft rund 630 Meter parallel zur Kreisstraße nach Unterwittstadt. Die jetzt neugebaute Verbindung ist das letzte Teilstück zwischen Oberwittstadt und Aschhausen. Das letzte Teilstück zwischen Unterwittstadt und Ballenberg wird im Rahmen der Flurneuordnungen Ravenstein-Oberwittstadt/Unterwittstadt und Ravenstein-Ballenberg (Ortslagen) realisiert.

Der neue Radweg verläuft dann von Aschhausen über Erlenbach, Ballenberg, Unterwittstadt bis nach Oberwittstadt. Die Bauarbeiten führte die Firma Bokmaier aus Lauda aus.