Walldürn. (adb) Nicht nur seit dem unvergessenen Fernsehhund "Umba" aus der Krimiserie "Ein Fall für zwei" zählt der Golden Retriever zu den beliebtesten Hunderassen unserer Zeit: Ursprünglich zum Apportieren von Niederwild wie Fasanen oder Kaninchen gezüchtet, gilt er heute als idealer Familienhund. Am Wochenende kamen 43 Tiere mit ihren Besitzern zur dritten Spezialrassehundeausstellung des deutschen Golden-Retriever-Clubs (GRC) auf dem Hundeplatz des Walldürner Hundesportvereins zusammen.

Nachdem die für Organisation und Planung zuständige Sonderleiterin Karin Weczerek die aus dem ganzen Bundesgebiet und dem europäischen Ausland nach Walldürn gekommenen Gäste willkommen geheißen hatte, ging es gleich an die Prämierung der besten und schönsten Golden Retriever aller Wertungsklassen.

Unterteilt wurden sie in die Disziplinen "Best Of Breed", "Best Opposite Sex" (bester Hund/beste Hündin), "Best Veteran" (bester "Senior"), "Best Puppy" (bester Junghund) und "Best Baby" (bester Welpe). Nachdem die Hunde über den Schauplatz gelaufen waren, vergab der erfahrene, aus Australien eingeflogene Preisrichter Wayne McGrath die Preise. Die Schwerpunkte lagen hier auf der optischen Erscheinung und der allgemeinen Entwicklung der Tiere, aber ebenso auf Verhalten und Gangbild.

So sehr man sich auch über gute Platzierungen freue, stehe nicht das Erreichen von Preisen im Mittelpunkt: "Natürlich nimmt man gern eine erfolgreiche Platzierung mit nach Hause, aber es gibt kein Konkurrenzdenken - im Grunde sind wir eine große Familie, in der man unter Gleichgesinnten und Freunden manchen guten Rat erhält oder erfährt, was es sonst noch an Wissenswertem gibt", schilderte die auch als Züchterin aktive Karin Weczerek der RNZ.

Wer über den Kauf eines Hundes - nicht nur der verschiedenen Arten von Retrievern - nachdenkt, sollte gleichsam die Informationsplattformen nutzen: "Der beste Weg ist, sich über Online-Listen von Züchtern und Welpen sowie geplanten Würfen auf dem aktuellen Stand zu halten und einen guten Züchter zu suchen, der nicht allzu weit weg vom Wohnort liegt", ließ sie wissen. Achten solle man bei alledem auch auf das sogenannte FCI-Zeichen des Weltverbands.

"Ihr sanftes Gemüt und ihre ‚will to please’-Haltung, mit der sie ihren Besitzern um jeden Preis gefallen wollen, adeln sie zu idealen Freunden für die ganze Familie", beschrieb Karin Weczerek das Wesen der Rasse. Auch mit Katzen kennt der Golden Retriever übrigens kaum Probleme - erst recht, wenn die beiden zusammen aufwachsen.

Das Programm rundete eine kleine Ausstellung mit nützlichen Produkten für Hunde und ihre Halter ab.

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.grc.de beim Golden-Retriever-Club.