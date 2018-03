Hardheim. (rüb) Es war eine bemerkenswerte Gemeinderatssitzung voller Zündstoff. Dafür sorgten am Montagabend im vollbesetzten Sitzungssaal des Rathauses zunächst die kritischen Fragen der Bürger zu verschiedenen Themen.

Das "dicke Ende" kam dann aber beim Tagesordnungspunkt "Anfragen und Anregungen des Gemeinderats": CDU-Fraktionsvorsitzender Ingo Großkinsky und Bürgermeisterstellvertreterin Simone Richter verlasen einen von ihnen und drei weiteren Ratsmitgliedern (Lars Ederer, Peter Haas, Michael Messerer) verfassten Antrag, der es in sich hatte: In deutlichen Worten kritisierten sie, dass sich Teile des Gemeinderats von der Verwaltung nicht ausreichend und rechtzeitig informiert fühlen würden. Gleichzeitig mahnten sie einen besseren, respektvolleren Umgang an. Dies alles solle in einer Sondersitzung des Gemeinderats besprochen werden.

Hintergrund In der Bürgerfrageviertelstunde des Gemeinderats ging es teilweise recht emotional zu: > Dieter Popp (Vorsitzender Bürgerinitiative BGN, Höpfingen): Weshalb die BGN bis heute keine Antwort des Bürgermeisters auf ein Schreiben von Ende Februar erhalten habe, wollte Popp wissen. Seinen Versuch, den Brief vorzulesen, unterband Rohm mit dem Hinweis, die Bürgerfrageviertelstunde sei für Hardheimer Bürger und Popp sei ja aus Höpfingen. Diese Sichtweise teilten aber nicht alle, denn immerhin geht es beim Windpark "Kornberg" um ein interkommunales Projekt, und zudem ist Popp Vorsitzender eines Hardheimer Vereins. In dem Schreiben, das der RNZ vorliegt, heißt es unter anderem: "Wir möchten Ihnen anbieten, in Zukunft einen konstruktiveren Umgang zu pflegen. Die Informationsveranstaltung am 21. Februar hätte ein Schritt in diese Richtung sein können. Doch leider wurde diese Chance vertan." Anschließend listet Popp die Sorgen und Ängste auf, welche die Gegner des geplanten Windparks umtreiben. Weiter schreibt Popp: "Sicher haben auch wir Fehler gemacht und evtl. das ein oder andere Mal überreagiert. Wir bitten hier auch um Ihr Verständnis, da man mit einer solchen Problemstellung ja nicht alle Tage konfrontiert wird und wir alle persönlich betroffen sind." Dass die BGN von Gutachter Beck in der Infoversammlung als Lügner hingestellt worden sei, könne und wolle sich die Bürgerinitiative nicht gefallen lassen. Ihre Forderung: "Die Falschaussage muss öffentlich zurückgenommen werden!" Abschließend wendet sich Popp in dem Schreiben noch einmal direkt an den Bürgermeister: "Unser Gegner sind nicht Sie oder die Gemeinden, unser Gegner ist die Zeag." Gemeinsam sollte es gelingen, einen Weg aus der Misere zu finden - zum Wohl der Gemeinden und der Bürger wäre dies wünschenswert und würde zur Befriedung beitragen. Das Büro Beck habe die Untersuchungen unter den damals geltenden Vorgaben der LUBW begonnen, sagte Rohm, dann hätten sich die Parameter geändert, weshalb das Gutachten die neuen Anforderungen nicht erfülle. "Deshalb wird jetzt nachgearbeitet und sämtliche Untersuchen beginnen von vorne." Was die von der Bürgerinitiative angebotene Zusammenarbeit angeht, antwortete der Bürgermeister: "Ich wurde in der Vergangenheit mehrfach enttäuscht, und mir wurde das Wort im Mund umgedreht." Die Bürgerinitiative habe Termine und Fristen nicht eingehalten und über die Presse Halb- und Unwahrheiten verbreitet: "Deshalb bin ich nicht bereit, mich hierzu weiter zu äußern." > Thomas Henn (stellvertretender Hegeringleiter, Hardheim): Er erkundigte sich nach dem Stand der Jagdverpachtung, die zum 1. April 2019 neu ausgeschrieben wird, und appellierte an die Gemeinde: "Das Ganze soll diesmal ehrlich und fair ablaufen!" Der Gemeinderat habe sich in der Klausurtagung damit befasst, antwortete Rohm. Es müssten neue gesetzliche Vorgaben berücksichtigt werden, doch man sei auf einem guten Weg und werde sich bald mit den Jägern in Verbindung setzen. "Können die Altpächter ihre Reviere behalten?", wollte Henn außerdem wissen. Dies sei nicht sicher, da die Landwirte auf Grund der Wildschäden bei der Vergabe der Jagdbögen im ein oder anderen Fall ein Wörtchen mitreden wollten. Die von der Verwaltung favorisierte Submission sei die nicht beliebteste, aber die gerechteste Variante. Im September könnte eine Jagdgenossenschaftsversammlung stattfinden, so dass spätestens im Oktober Klarheit für jeden Jäger herrsche. > Ralf Benz (Gerichtstetten) hatte gleich drei Fragen an den Bürgermeister: 1. Weshalb merke er trotz des Breitbandausbaus noch nichts vom schnellen Internet? Hierzu sagte Bürgermeister Rohm, dass zunächst 95 Prozent der Anschlüsse aufgerüstet worden seien. Der Rest folge. 2. Weshalb wurden die durch den Aufbau des Windparks Gerichtstetten in Mitleidenschaft gezogenen Feldwege noch nicht instandgesetzt? Die Wege würden zum Teil knietiefe Löcher aufweisen, und trotz der Zusicherung des Bürgermeisters, dass er sich darum kümmern würde, sei nichts geschehen. "Wir waren vor Ort, und die Schäden sind nicht so dramatisch wie beschrieben", antwortete Rohm. Teilweise seien Arbeiten durchgeführt worden. Er werde sich die Situation aber nochmal anschauen, und, wenn nötig, würden die Löcher verfüllt. 3. Weshalb erhält die Gemeinde für die Windräder in Gerichtstetten pro Anlage nur 20.000 Euro Pacht im Jahr und damit weniger als Nachbarkommunen? Die Gemeinde habe eine Mindestpachtsumme vereinbart, sagte Rohm. Daneben erhalte die Gemeinde aber eine Mehrvergütung, wenn die Anlagen gut laufen. Zu Details des Vertrags werde er sich nicht äußern. Das Ganze sei aber vom Gemeinderat so beschlossen worden.

Ingo Großkinsky beantragte, dass der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung die anschließend genannten vier Tagesordnungspunkte behandeln bzw. dass eine Sondersitzung zu den Themen einberufen werden solle. In den von ihm genannten Paragraf 34 der Gemeindeordnung heißt es: "Der Gemeinderat ist unverzüglich einzuberufen, wenn es ein Viertel der Gemeinderäte unter Angabe des Verhandlungsgegenstands beantragt."

Zur Begründung sagte Großkinsky: "Einige Gemeinderäte fühlen sich nicht mehr rechtzeitig über Dinge informiert." Auch die Öffentlichkeit werde nur unzureichend informiert, da viele Entscheidungen in nicht-öffentlicher Sitzung getroffen würden. Außerdem störe er sich am Umgangston, sagte Großkinsky und verwies auf nicht hinnehmbare Aussagen von Bürgermeister Rohm in einer E-Mail. "So lasse ich nicht mit mir umgehen", bekräftigte der Jurist.

In der Sitzung sollen folgende vier Punkte behandelt werden:

> 1. Vorgehen der Verwaltung zur Beantragung von Zuschussmitteln: Durch eine eigenmächtige Beantragung von Fördergeldern würde die Verwaltung Fakten schaffen, die den Gemeinderat in seinem Handeln einschränken würden. Großkinsky nannte zwei Beispiele: die Beantragung von Mitteln aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum für die Umgestaltung des Alten Friedhofs in Schweinberg und die Antragstellung von Mitteln aus dem Naturschutzfonds Baden-Württemberg im Zusammenhang mit der Errichtung der Windkraftanlagen in Gerichtstetten.

Hintergrund Das Dach der Garagen des Feuerwehrgerätehauses ist einsturzgefährdet, und es besteht Gefahr für Leib und Leben. Zu diesem Schluss kommt ein entsprechendes Gutachten. Deshalb lässt die Gemeinde das Dach nun sanieren, damit die Garagen auch weiterhin genutzt werden können - schließlich werden, so Bürgermeister Rohm, bis zum Bezug des schon lange auf der Wunschliste stehenden neuen Feuerwehrgerätehauses noch einige Jahre vergehen. Der Gemeinderat habe sich in der Klausurtagung mit dem Thema befasst. Nach wie vor werde ein Standort für das neue Gerätehaus gesucht. Am bisherigen Domizil herrsche aber Handlungsbedarf, da ein statisches Gutachten vorliege, das die Gefahr der Instabilität der Dachkonstruktion aufzeige. Die Feuerwehr habe daraufhin schnell reagiert und die betroffenen Fahrzeuge umgeparkt. "Wir möchten die Garagen weiterhin nutzen, aber nicht unnötig viel Geld in die Hand nehmen", sagte der Bürgermeister. Anschließend stellte Bernhard Popp vom Bauamt den Bauantrag vor. Das bestehende, aus dem Jahr 1947 stammende Dach soll abgebrochen und durch ein neues Satteldach ersetzt werden. Die Dacheindeckung erfolgt mit Trapezblech. Bauamtsleiterin Denise Reichert zeigte auf, dass die Arbeiten von der Firma Schmitt und Eisenhauer (Schweinberg) durchgeführt werden sollen. Um Kosten zu sparen, wird der Bauhof beim Abdecken des maroden Dachs mithelfen. Dr. Ingo Großkinsky erkundigte sich, ob die Sanierung des Dachs nur eine kurzfristige Lösung sei, oder ob das neue Dach auch länger halten soll. Dies sei der Fall, versicherte Rohm, auch wenn ein Umzug in den Neubau innerhalb von maximal fünf Jahren angestrebt werde. Der Gemeinderat stimmte dem Bauvorhaben zu und vergab die Arbeiten zum Preis von 17.733 Euro an die Firma Schmitt und Eisenhauer. Seit wann der Verwaltung das Gutachten vorliegt, wollte Bürgermeister Rohm auf Nachfrage der RNZ nicht beantworten. (rüb)

> 2. Information der Öffentlichkeit zur Standsicherheit des Feuerwehrgerätehauses und der inzwischen getroffenen Maßnahmen: Der Gemeinderat sei in der Klausurtagung erst auf Nachfrage über das brisante Thema, das wohl schon deutlich länger bekannt gewesen sei, informiert worden. Der Gemeinderat sei unverzüglich zu informieren, da es in solchen Fällen auch um Haftungsfragen gehe, betonte Großkinsky.

> 3. Veranstaltung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung durch die Bürgerenergie Hardheim GmbH & Co. KG am 21. Februar in der Erftalhalle: Weder der Öffentlichkeit noch dem Gemeinderat sei der Ablauf der Veranstaltung bekannt gewesen, kritisierte Simone Richter.

> 4. Grundsätzliche Informations- und Beteiligungspflicht des Bürgermeisters gegenüber dem Gemeinderat: Aus Sicht der Unterzeichner sei der Umgang mit relevanten Erkenntnissen der Verwaltung zu kritisieren. Zudem gehe es, so Simone Richter, um die Handhabung der Stellvertretung des Bürgermeisters und Urlaubs- und Krankheitszeiten sowie um die Reihenfolge der Stellvertretung.

Die beantragte Sondersitzung solle von einem externen Moderator begleitet werden.

"Ich sehe das Ganze bei weitem nicht so", sagte Bürgermeister Rohm zu den Vorwürfen. Auf seine Nachfrage hin, ob die Sondersitzung öffentlich oder nicht-öffentlich abzuhalten sei, sagte Großkinsky, dass es eine Anregung der Unterzeichner sei, sie öffentlich durchzuführen. Eine nicht-öffentliche Vorberatung sei aber auch denkbar.