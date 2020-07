Mosbach/Elztal. (pol/rl) Nach den Fällen rund um Buchen, gibt es nun drei weitere Fälle in Mosbach und Elztal. Auch hier wurden in den vergangenen Tage an Autos die Radmuttern gelöst.

In Mosbach wurden am vergangenen Dienstag die Radmuttern eines Chryslers und eines VWs gelöst. Bei einem Seats in Elztal wurden die Radmuttern zwischen Freitag und Dienstag, 3. und 7. Juli, gelöst.

Die Ermittler prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten in Buchen, Hardheim und Osterburken gibt. Hier wurden seit April an acht Fahrzeugen die Radmuttern abmontiert.

Die Polizei rät:

> Kontrollieren Sie ihre Felgen und sichern Sie ihre Radmuttern vor dem Zugriff Unbefugter.

> Sollten an ihrem Fahrzeug ebenfalls die Radmuttern gelöst worden sein, kontaktierten Sie umgehend die Polizei.

Das Polizeirevier Mosbach ermittelt und bittet Hinweisgeber, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06261/8090 zu melden.

Update: Montag, 13. Juli 2020, 15 Uhr

Buchen. (pol/mare) Der Fall etlicher gelöster Radmuttern an Autos hält die Polizei rund um Buchen in Atem. Wie die Beamten mitteilen, schlug der Täter zwischen Mitte April und Ende Juni bereits acht Mal in der Region zu.

Zuletzt wurden am 30. Juni an einem Fahrzeug in Hardheim die Radmuttern abmontiert. Davor machte der Täter sich an bislang sechs Fahrzeugen in Buchen und je einem in Hardheim und Osterburken zu schaffen. Die Polizei appelliert deshalb an die Bevölkerung: "Achten Sie vor Fahrtantritt auf ihre Fahrzeuge. Kontrollieren Sie ihre Felgen und sichern Sie ihre Radmuttern vor dem Zugriff Unbefugter", heißt es in einer Pressemitteilung. Sollten an Fahrzeugen ebenfalls die Radmuttern gelöst worden sein, sollten Betroffene umgehend die Polizei informieren.

Info: Das Polizeirevier Buchen ermittelt und bittet Hinweisgeber, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06281/9040 zu melden.