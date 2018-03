Die Juniorenschautanzgruppe der FG "Fideler Aff" sorgte mit ihrem Tanz "Ab in den Urlaub" für einen der Höhepunkte der Prunksitzung, die am Samstag das närrische Publikum in der Walldürner Nibelungenhalle begeisterte. Alle Fotos: Bernd Stieglmeier

Tanzmariechen Lynn Hartmann tanzte sich in die Herzen des Publikums.

Walldürn. (Sti.) Närrischer Witz, tolle Gags und gute tänzerische Darbietungen sowie eine fröhliche Stimmung prägten die viereinhalbstündige große Prunk- und Fremdensitzung der FG "Fideler Aff" in der Nibelungenhalle. Ein überzeugender Sitzungspräsident Falko Günter alias "Günters-Bäck" und die als Sitzungska-pelle fungierende "Odenwälder Trachtenkapelle" unter der Leitung von Meikel Dörr trugen mit dazu bei, dass die Sitzung zu einem Höhepunkt der Kampagne wurde.

Nach dem Einzug und der Begrüßung durch den Präsidenten übermittelte der Präsident der "Glashöfer Höhgöiker", Dieter Schmitt, die Grüße der Gastabordnungen. Anschließend stellte sich das Prinzenpaar der FG "Fideler Aff", Ihre Lieblichkeit Prinzessin Claudia II., Hüterin der Zwergenschar aus dem edlen Geschlecht der Streuns, und seine Tollität Prinz Rüdiger I., "Herrscher über alle Gleise und Bahnübergänge" (Claudia und Rüdiger Meder) ebenso vor wie das Kinderprinzenpaar, Prinzessin Elina I. und Prinz Mikel Alexander I. (Elina und Mikel Alexander Dietz).

Prunksitzung Walldürn - Die Fotogalerie

Sogleich hieß es "Bühne frei" für den ersten von 21 Programmpunkten, nämlich für den hervorragend einstudierten Tanz des Nachwuchs-Tanzmariechens des FG "Fideler Aff", Lynn Hartmann (Trainerin Nicolina Cabraja), die als verdienten Lohn begeisterten Beifall entgegennehmen durfte. Mit dabei war natürlich auch der jüngste Narrensamen, die "Original Dürmer Äffle", die mit dem von Michelle Fauser und Claudia Rabel einstudierten Schautanz "Mein bester Freund, der Teddybär" brillierten.

Die Lachmuskeln des Publikums strapazierte Peter Bienert von den "Hordemer Wölf" als "Protokoller", der in seiner Büttenrede so manch Interessantes aus der großen Welt- und Deutschlandpolitik treffend und pointiert glossierte. Großen Anklang fanden auch der von der FG-Jugendgarde dargebotene und von den Trainerinnen Katja Golderer und Constanze Moschner einstudierte Auftritt der gemischten Schautanzgruppe der FG "Aaldemer Dunder" unter dem Motto "Aladin - ein Zauber aus 1001 Nacht", der Bütt-Vortrag von Maxi Maurer von der FG Merchingen "Es erschte Mol in de Bütt" sowie der Schautanz "Vom Roboter zum Mensch" der Jugendschautanzgruppe der "Fidelen Affen" (Trainerinnen: Katrin Günther, Nadine Hänel).

Nach dem von der Prinzengarde der "Stedemer Beesche" dargebotenen Gardetanz folgte die Ordensverleihung an die "schönsten und gewichtigsten" Männer Walldürns - an Bürgermeister Markus Günther, Stadtpfarrer Josef Bregula, FG-Ehrenmitglied Johann Rakowitz und Dirigent Meikel Dörr. Der während der fünften Jahreszeit abgesetzte Bürgermeister erwies dem närrischen Dürmer Hofstaat in Versform seine Huldigung.

Im Anschluss erfreute die gemischte Schautanzgruppe der "Glashöfer Höhgöiker" das hellauf begeisterte Auditorium mit ihrem Schautanz "Willkommen im wilden Westen", ehe "Die 3 Tenöre & Co." von den "Höhgöiker" ihre bunte Nummer "Die Memory Birds" folgen ließen, in deren Verlauf die ehemaligen Prinzessinnen Marion Fritsch und Marion Günther sowie FG-Präsident Falko Günter drei "gezwischerte" Lieder erraten mussten.

Den verdienten Applaus gab es für den Schautanz "Ab in den Urlaub" der Juniorenschautanzgruppe der FG "Fideler Aff" (Trainerinnen: Linda Trabold, Sabine Trabold und Petra Kehl), ehe Andreas Poser vom TSV Großheubach von seinen Erlebnissen als "Nachtwächter" berichteten. Dieser Bütt schloss sich der von Franziska Marek und Vanessa Gärtner hervorragend einstudierte Gardetanz der Präsidentengarde der FG "Fideler Aff" an. Holger Löffler von den "Stedemer Beesche" sorgte als "Es Lissele vom Stedemer Fuchseloch" für Lacher, ehe die vier fernsehbekannten "Eselsohren aus Homburg" mit ihrer bunten Nummer "Jamaika" einen Glanz- punkt setzten. 30 Minuten lang begeisterten sie die Besucher mit ihren Liedern und animierten zum Mitsingen.

Einmal mehr eine wahre Augenweide waren die Männerauslese der "Heeschter Berkediebe" mit ihrem Schautanz "Mit Marco Polo um die Welt" sowie die Große Schautanzgruppe der FG "Fideler Aff", die sich dem Publikum mit dem von den Trainerinnen Nicolina und Stefanie Cabraja einstudierten Schautanz "Abenteuer im Nimmerland" präsentierte.

Schließlich präsentierten sich als "Überraschungs-Special-Guests" Dieter Goldschmitt und Bernhard Schiess mit ihrem unterhaltsamen Song "Konvoi again - Fahren für den Weltrekord im Jahr 2018". Das große Finale mit allen Akteuren auf der großen Narrenbühne sowie die abschließenden Dankesworte von Falko Günter beschlossen den närrisch-bunten Reigen.