Osterburken. (F) Die altehrwürdige Baulandhalle stand bei der großen Prunksitzung des Elferrats der Stadt Osterburken am Sonntagabend "Kopf". Die Akteure aus Borke und den befreundeten Vereinen aus dem Narrenring liefen bei dieser über fünfstündigen "Super-Show" zu Hochform auf und präsentierten eine Sitzung der Superlative.

Erfreulich und deutlich zu sehen war auch, dass die Jugendarbeit bei den "Wüscheli" in Borke Früchte trägt. Erstmals traten die "Mini-Fünkchen" im Alter bis zu vier Jahren ohne Lampenfieber und voller Spaß auf, und das Publikum in der ausverkauften und närrisch dekorierten Halle war hellauf begeistert. Glanzvolle und akrobatische Tänze und krachende Büttenreden lösten sich ab und "quälten" des öfteren die Lachmuskeln der Besucher.

Prunksitzung in Osterburken - Die Fotogalerie

















Präsident Rossi (Andreas Geiger) und sein Präsidentenlehrling Dominik Waltz führten gemeinsam, gekonnt und witzig durch das närrische Programm. "Die beste Sitzungskapelle der Welt", die Stadt- und Feuerwehrkapelle Osterburken, unter Leitung ihres Dirigenten Eberhard Dörr, spielte unermüdlich auf, fand immer den richtigen Ton und heizte bereits zu Sitzungsbeginn mit fastnachtlichen "Ohrwürmern" die Stimmung so richtig an.

Nach den obligatorischen elf Paukenschlägen folgte unter den Klängen des Narrhallamarschs der Einzug der Ranzengarde, der Gruppierungen, des Elferrats und Garden, die vom Präsidenten Rossi begrüßt wurden. Er stellte fest: "Wenns Wüschele schreit, ist Faschenachtszeit und wünschte einen kurzweiligen Abend". Kurz stellte er das Motto der diesjährigen Kampagne vor, das da lautet: "Fescht und Kultur des wär scho do, in Borke geht bloß keener noh!". An diesem Abend traf das Motto nicht zu, denn Rossi freute sich, dass die Baulandhalle bis auf den letzten Platz besetzt und damit das Interesse der Borkemer an der Faschenacht riesengroß war.

Ein glänzender Einstieg in das närrische Programm gelang den kleinen Mini-Fünkchen, als "süße" Schmetterlinge, die erstmals die Borkemer Bühne betraten und das Publikum mit ihrem Auftritt verzauberten. Da wurde schon die erste Rakete in der Halle abgeschossen.

"Ein herzlicher Willkommensgruß galt auch der gekommenen Prominenz mit Bürgermeister Jürgen Galm, Landtagsabgeordnetem Gerd Nelius sowie Vertretern der Banken. Ebenso den vielen Abordnungen aus dem Umkreis von Walldürn bis Krautheim, von Großheubach bis nach Alleze, deren Grüße der Präsident der Höhgöiker Glashofen Dieter Schmitt stellvertretend überbrachte.

Präsidentenlehrling Walz sagte dann den nächsten Programmpunkt, den Auftritt der beiden Borkemer Tanzmariechen Hanna Niklas und Aliyah Heck, an, dessen akrobatischer Tanz sich als Augenschmaus erwies. Mit viel Applaus bedachten die Narren Büttenass Andreas Poser aus Großheubach, der als Nachtwächter auftrat und mit seinen "halben Versen" glänzte, die vom Publikum vervollständigt wurden.

Erste tänzerisches Ausrufezeichen setzten die Blauen Funken mit ihrem schmissigen Schautanz und die Roten Funken mit ihrem Marschtanz. Da gab es schon die ersten Zugabe-Rufe und eine weitere Rakete. Für seine politische Rede, mit geschliffenem Wort erhielt Peter Bienert von den FG Hordemer Wölf als "Isegrim vom Untergeschoss" viel Beifall. Seine Themen waren unter anderem die "Witzfigur" Trump, die gescheiterten "Jamaika"-Koalitionsverhandlungen und die "Groko" sowie die Bruchlandung von Air Berlin. Willkommen im Wilden Westen als "Cowboy und Indianer" hieß es dann bei der gemischten Schautanzgruppe der FG Höhgöiker Glashofen.

Das Borkemer Fastnachtsurgestein Tamara Belz hatte mit ihrer Bütt als "Frau Vogel" einen begeisternden Auftritt. Sie hatte so manchen Kalauer parat, der bei den Besuchern wahre Lachsalven hervorrief. So kam sie in eine Verkehrskontrolle vor der Baulandhalle. Entsetzt sagte sie zum Polizisten: "Was geht sie mein Verkehr an?"

Sie stellte auch fest: "Der schönste Mann in der Baulandhalle ist nicht unter den Männern des Elferrates, sondern das ist unser Bürgermeister Jürgen Galm!" Falk Griebaum lag ihr während ihres gekonnten Vortrags zu Füßen um den defekten Notenständer zu halten. Mit einer Zugabe und einem dreifachen kräftigen "Borke Ahoi" verabschiedete sich Frau Vogel sich von der Bühne.

Eine weitere tänzerische Glanzleistung lieferten die Roten Funken mit ihrem gekonnten Schautanz zum Thema "Nachts im Kaufhaus - Wenn die Puppen zum Leben erwachen" ab. Eine weitere Rakete war ihr Lohn.

Mit einer "Musik-Bütt" betrat der Allezer Präsident Torsten "Blumi" Blum mit seinen beiden dorschtigen Buben die Bühne und hatte so kräftig über die Borkemer hergezogen. Besonders mit ihrem gesungenen "Seniorenmedley" glänzten die drei Allezer, die sicherlich im kommenden Jahr wieder nach Borke kommen dürfen.

Mitreißend war auch der Auftritt der "Schlotfeger-Garde" aus Seggi, die sich mit viel Akrobatik, Charme und tänzerischem Können von gruseligen Spinnen in zauberhafte Schmetterlinge verwandelten.

Nach dem schmissigen Gardetanz der Elferratsgarde versammelte Präsident Rossi alle Trainerinnen, die in der Borkemer Faschenacht aktiv sind, auf der Bühne, um ihnen mit einem Präsent für den Einsatz und zur Förderung des Nachwuchses zu danken.

Einen Jahresorden gab es dann für die Prominenz, und Bürgermeister Galm freute sich in seinem närrischen Grußwort, dass der Elferrat für die diesjährige Kampagne ein so treffendes Motto gewählt hat, das zum Nachdenken anrege. Das Zwerchfell zu strapazieren wusste auch "Zack" Zang von den "Schneeberger Krabbe". In seinem "fernsehreifen" Jahresrückblick für 2017 hatte er manch närrische Überraschung parat.

Eine "Super-Vorführung" war auch der tolle "Gracy-Krox"-Auftritt der Kirnausträndler aus Borke als grasgrüne Frösche. Mit ihrer vorgetragenen "Bunten Nummer" (was das genau ist, so Rossi, das weiß ich auch nicht) hatten die vier Borkemer Originale Erwin und Sebastian Ehrenfried, Rolf Niklas und Michael "Bama" Noe die Lachmuskeln strapaziert. Mit verklebtem Mund, aber mit viel Mimik und Parodie prüften sie die Geschmeidigkeit der Ehrengäste.

Als "Flight Crew" schwebte das Männerballett der "Rauchschwalben Bofschte" über Borke zu einem geplanten Flug mit vielen Überraschungen und närrischen Turbulenzen nach Düsseldorf. Nach einer kurzen Zugabe landeten die Boftschemer wieder sicher auf der Borkemer Bühne. Das fastnachtliche Urgestein der Höpfinger Schnapsbrenner, Wolfgang König ist aus der Borkemer Fastnacht nicht mehr wegzudenken. Er produzierte mit seinem närrischen Beitrag als "Jubilar" eine Lachsalve nach der anderen.

Nach dem Auftritt der Borkemer Ranzengarde zum Thema "Santra Maria and the Glory Homes" folgte der letzte tänzerische Glanzpunkt dieser begeisternden "Sitzungsparty" dann eine Stunde nach Mitternacht, die über 30 stolzen Pfauen der Elferratsgarde, die in sehr überzeugender tänzerischen Weise ihren Slogan "Wahre Schönheit kommt von innen" umsetzten. Nach einer Zugabe einer Rakete und einem dreifachen kräftigen "Borke Ahoi" folgte das große Finale, in dem sich Präsident Rossi vom großartigen Publikum verabschiedete und den Helferinnen und Helfern, vor und hinter der Bühne, die zum prächtigen Erfolg dieser glanzvollen Sitzung beitrugen dankte. Nach der gemeinsam Polonaise durch die Halle, bei der die prima Stimmung andauerte, spielte die Stadt- und Feuerwehrkapelle noch lange zur Unterhaltung auf. Diese ansprechende Sitzung war erneut eine Glanzleistung der "Wüscheli".