Hardheim. (zeg) In Anlehnung an Udo Jürgens’ Song "Mit 66 Jahren" präsentierten sich die "Hordemer Wölf" bei ihrer Jubiläumsprunksitzung am Samstag in der ausverkauften Erftalhalle bestens in Schuss. Das Publikum feierte die Auftritte der tollen Schar von Aktiven mit viel Applaus und närrischer Begeisterung.

Manches war anders in der einfallsreich gestalteten Jubiläumssitzung. Das war schon zu Beginn der Fall, als die ersten Grußworte von Präsident Daniel Weber und vom FG-Vorsitzenden Michael Grimm per Video an die närrischen Besucher gerichtet wurden. Eine sehenswerte Bilder- und Filmrevue ließ die zurückliegenden 66 Jahre lebendig werden. Die Moderation übernahmen Präsident Daniel Weber und sein Vorgänger Marco Katzenmaier. Nach einer Ehrung für Albrecht Herbst stimmten die beiden die Besucher mit amüsantem Wortwechsel närrisch ein, und nach dem Einzug aller Repräsentanten der "Wölf" und der Gastabordnungen folgte das diesmal auch anders konzipierte Grußwort des Ritters Wolf von Hardheim und seiner Margarethe (Irma und Elmar Günther).

Die närrische Verwandtschaft aus Krautheim mit Götz von Berlichingen und Amtmann betonte, dass sie die weite Anreise gerne in Kauf genommen habe. Bürgermeister Volker Rohm sah es mit seinen Reimen als richtig an, dass die Besucher Sorgen und Gram zu Hause gelassen hatten. Nach der Vorstellung der Gäste aus den Vereinen des Narrenrings durch Vizepräsident Markus Hoffmann überbrachte Christian Elbert närrische Grüße. Das närrische Programm eröffnete die von Selina Dambok, Elke Schneeberger und Vanessa Kuhn trainierte und von Petra Kuhn eingekleidete Bambinigruppe mit ihrer malerischen Schau unter dem Motto "FG Hordemer Wölf - Wir feiern Jubiläum".

Peter Bienert fasste als Isegrim vom Unterschloss das Geschehen in der Politik, im sportlichen und gesellschaftlichen Bereich gebührend kritisch, schonungslos offen und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen zusammen. Dabei bekam nicht zuletzt mancher Politiker sein Fett ab, weil der bissige Isegrim sich von "Pfeifen" umgeben sieht.

Die Kinderschautanzgruppe wirbelte bei ihrer Schau "Ameisen auf Volltour" über die Bühne, wobei sich die 13 "Tierchen" überaus eifrig zeigten. Zu dem erfolgreichen Auftritt verhalfen den Kleinen Lisa Gehrig, Beate Jodlowski und Corinna Beyer. Die Juniorengarde gefiel beim ersten Gardetanz nicht nur ob ihrer zahlenmäßige Stärke, sondern auch ob ihres bravourösen Auftritts und brachte den richtigen Schwung auf die Bühnenbretter. Die Grundlagen dafür geschaffen hatten die Trainerinnen Heidi Heinrich- Thermann und Nadine Eckart.

Brillant und in bester Form waren anschließend die Ehrenmitglieder Rudi Malcher, Bernd Spatz und Ehrenpräsident Joachim Egenberger. Zunächst warteten Rudi Malcher und Joachim Egenberger mit einem vergnüglichen Rückblick auf "66 Jahre FG ,Hordemer Wölf’" auf. Im gelungenen Wechsel von Informationen und Trinksprüchen zählten sie die Namen verdienter Narren auf und gaben den Hinweis: "Es ist nicht leicht, doch schön ein Narr zu sein." Alle drei zusammen sorgten dann für Höchststimmung und brachten den Saal zum Kochen, als sie mit einem Hitmedley aus sechs Jahrzehnten begeisterten und die Besucher damit von den Stühlen rissen. Klar, dass sie ohne Zugabe nicht von der Bühne kamen.

Für Augen und Ohren Begeisterndes boten anschließend die 33 Tänzerinnen der "Dancing Moskitos" der Königshöfer "Schnocke" (Trainerin: Julia Ihrig). Dieter Zirkelbach von den "Brunneputzern" in Külsheim ließ in seiner Büttenrede miterleben, wie man zum glücklichsten Familienvater der Welt werden kann - man muss nur dem Wunsch der Ehefrau entsprechen und zu einem anderen Menschen werden ...

Einmal mehr als unübertrefflich erwiesen sich anschließend bei ihrer Gesangs- und Shownummer mit eigenen geistreichen und hintersinnigen Texten zu bekannten Melodien die "Wurmberg Rockets". Dazu gehörten Karin Katzenmaier, Pia Katzenmaier-Münch, Thorsten Flicker, Matthias Bechtold, Bernhard Bischof, Jürgen Löffler und Marco Katzenmaier mit einem Kurzauftritt. Sie ließen den Besuch einer vom Papst nach Hardheim entsandten Kommission von Schwestern unter Führung von Bischof Bernardo mit Gefolge erleben. Der Papst erhoffte sich aus der ständig sinkenden Zahl von Gottesdienstbesuchern Erkenntnisse. Dabei erfuhren die bestens unterhaltenen Besucher Wissenswertes über Hardheim und seine Menschen. Dass aus Volker Rohms Auto auf dem Petersplatz dann sogar das Papamobil geworden sein soll, war natürlich ein weiterer Punkt für "Horde". Tolle Stimmung war hier garantiert!

Einfalls- und abwechslungsreich war der von Saskia Emmenecker und Sina Ederer einstudierte Gardetanz der "Wolfsgarde", ehe das Männerballett "Erftalhüpfer" mit einer von Daniela Jodlowski und Sandra Erhard einstudierten bravourösen Show aufwartete. Unter dem Motto "Wenn Spielzeug lebt" servierten die "Erftalhüpfer" einen farbenfrohen Cocktail. Eine begeisterte Rakete des Publikums war ihr Lohn.

Vanessa Ganser und Robin Bottler von der "Feurio" Mannheim erwiesen sich ob ihres grandiosen Könnens als Tanzpaar der Extraklasse. Aus dem "Stedemer Fuchseloch" fand sich das "Liesele" in Horde ein. Urig und originell war diese Büttenrede von Holger Löffler, der immer wieder auf den Bühnen des Narrenrings gefragter Gast ist.

Für den krönenden Abschluss und für eine Augenweide sorgten die inzwischen zu einer Renommier-Gruppe der "Hordemer Wölf" avancierten "Goldstücke". Sie warteten bei stimmungsvoller Musik mit einer fabelhaften schwungvollen und mitreißenden Schau in farbenprächtigen Kostümen auf. Da ließ das Lob aus berufenem Präsidentenmunde nicht auf sich warten: "Ihr seid ein wahrer Männertraum, mit schönen Kurven und viel Raum, mit wohlgeformten zarten Hüften, die uns alle hier verblüfften. Egal, ob Osten oder Westen, ihr seid für mich die Besten". Der rauschende Beifall der Besucher bestätigte den Präsidenten, der die "Goldstücke" und die Trainerin Susanne Fritsch namentlich vorstellte und letztere auch in gebührender Form ehrte. Für sie gab es noch eine Rakete als höchste Auszeichnung. Dank galt auch den Helferinnen hinter der Bühne beim Umziehen: Magda Malcher, Sinja Schnell, Viktoria Powroslo und Michele Heim.

Das große Finale vereinte alle Mitwirkenden auf der Bühne, wobei allen Helfern und insbesondere auch der Gruppe "Enjoy" für das musikalische Geleit Dank ausgesprochen wurde.