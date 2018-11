Buchen. (tra) Rund ein Jahr lang soll ein Litauer einen schwunghaften Handel mit Drogen betrieben haben, um so seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Sein Wohnort Buchen wurde dabei offenbar zum Dreh- und Angelpunkt des großen Drogengeschäfts des 46-Jährigen.

Nun muss sich der Litauer, der seit rund fünf Jahren in Deutschland lebt, vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Mosbach wegen seiner mutmaßlichen Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Beim Prozessauftakt am gestrigen Montag - insgesamt sind vier Verhandlungstermine angesetzt - war die Große Strafkammer mit Richter Christian Trunk, zwei weiteren Berufsrichtern sowie zwei Schöffen besetzt. Zur Verhandlung waren vier Zeugen geladen. Der Angeklagte selbst äußerte sich jedoch nicht zu den Tatvorwürfen. Gegen die Komplizen des mutmaßlichen Dealers - dem Litauer wird bandenmäßiger Drogenhandel vorgeworfen - wird es zu weiteren gesonderten Strafverfahren kommen.

Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet auf "gemeinschaftliche unerlaubte bandenmäßige Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in zwei Fällen in Tateinheit mit dem Verbrechen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit gemeinschaftlicher Abgabe von Betäubungsmitteln an eine Person unter 18 Jahren".

Staatsanwalt Oberwittler warf dem Angeklagten, der seit Mai 2018 in Untersuchungshaft sitzt, vor, mit seinen Komplizen Betäubungsmittel aus Spanien durch Frankreich über Deutschland nach Tschechien transportiert und in Buchen zwischengelagert zu haben. Der Angeklagte sei dafür zuständig gewesen, die Drogen in Schmuggelfahrzeugen zu verstecken und am Zielort aufzubewahren.

So soll er am 28. September 2017 mindestens 700 Gramm Kokain aus Tschechien nach Deutschland gebracht haben. Als Drogenlager habe der 46-Jährige, wie der Staatsanwalt mitteilte, eine Scheune in Altheim sowie eine Garage in Hainstadt genutzt.

Am 24. Oktober 2017 soll der Angeklagte mindestens 20 Kilogramm Marihuana aus Spanien über Frankreich nach Deutschland gebracht haben.

Am 29. Oktober habe dann die Ehefrau des Litauers mindestens drei Kilogramm Marihuana mit einem Pkw nach Polen und weiter nach Litauen gebracht. Dort sollten die Drogen veräußert werden. Bei der Schmuggelfahrt soll der Angeklagte, so Oberwittler, in einem anderen Auto vor seiner Frau gefahren sein, um diese vor Kontrollen der Polizei und des Zolls warnen zu können.

Beim Prozessauftakt am Montag stand ein Marihuanaverkauf an einen Minderjährigen besonders im Mittelpunkt: Am 14. Mai 2018 soll der Angeklagte mindestens 115 Gramm des in Hainstadt gelagerten Marihuanas an sich genommen haben und anschließend mit einem Komplizen mit dem Auto nach Seckach gefahren sein, wo das Marihuana für 700 Euro an einen 17-Jährigen verkauft wurde. Dies wurde von Beamten des Polizeireviers Buchen beobachtet.

Der vor Gericht vorgestellte Observationsbericht der Polizei besagt, dass der Litauer und ein Komplize zunächst das Kaufland in Buchen aufgesucht hätten und danach mit einem Peugeot zur Garage in Hainstadt gefahren seien und diese betreten hätten. Mit einer Tasche seien die Männer weiter nach Seckach gefahren, wo der Angeklagte im Wagen sitzen geblieben sei, während der Komplize die Drogen an den Minderjährigen übergeben habe. Ein Polizeibeamter aus Buchen bestätigte vor Gericht, dass es "einen Deal mit jungen Russlanddeutschen" gegeben habe. Richter Trunk wollte vom Zeugen wissen, ob dem Angeklagten bekannt gewesen sei, dass der Käufer des Marihuanas zum Zeitpunkt des Kaufs minderjährig war. Der Beamte teilte mit, dass zumindest der Komplize gewusst habe, dass die Drogen an einen Jugendlichen verkauft wurden.

Ein Kriminalbeamter des Polizeipräsidiums Heilbronn, der bei der Verhaftung des Litauers zugegen war, sagte aus, dass der 46-Jährige bei seiner Festnahme einen Schlüssel der Garage in Hainstadt, die als Drogenlager genutzt wurde, bei sich trug. Dort wurden zu diesem Zeitpunkt rund 1,4 Kilogramm Marihuana und eine Ecstasy-Tablette gefunden. Der Boden der Garage sei mit Marihuanaresten verunreinigt gewesen. Im Peugeot des Angeklagten wurde zudem ein deckungsgleicher Schlüssel für die Garage gefunden.

Verteidiger Andreas Krämer fragte nach, ob der Angeklagte das Marihuana eventuell für den Eigenbedarf gelagert haben könnte. Der Zeuge hielt dies für unwahrscheinlich, da die Menge für den reinen Eigenbedarf zu groß gewesen sei.

Richter Trunk verlas schließlich die Aussage des Garagenvermieters, der bestätigte, dass der Angeklagte die Garage genutzt habe und über einen entsprechenden Schlüssel verfügte. Der Besitzer der Garage habe darin jedoch keine Drogen gesehen. Es sind drei weitere Verhandlungstermine am Landgericht Mosbach angesetzt, die am 19., 26. und 29. November stattfinden.