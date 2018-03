Höpfingen. (wg) Wer hat sie erfunden? Die Österreicher. Die erste Postkarte wurde am 1. Oktober 1869 in Umlauf gebracht: Die "Correspondenz-Karte" hatte eine Adressen- und eine Mitteilungsseite. Ein Jahr später folgte Deutschland. Postkarten von und aus Höpfingen sind zwischen 1890 und 1899 auf den Markt gekommen. Alte Postkarten von Höpfingen gibt es heute im Internet für ein bis 19 Euro pro Exemplar. Eine Ausstellung mit Postkarten aus der Region präsentiert der Heimatverein am Donnerstag, 8. März, um 17 Uhr in der Rathaus-Galerie.

Die "Correspondenz-Karte" war ein sensationeller Erfolg: 1,4 Millionen Karten wurden allein 1869 verkauft. Von der einfachen Nachricht bis zum Liebesgeständnis: Kurz und knackig, mal eher romantisch oder nur rein informell. Die Postkarte ist sozusagen die SMS der Jahre um 1900.

"Sammler sind glückliche Menschen" sagte schon Goethe. Und recht hatte er, wenn er damit Zeitgenossen wie Han Vermeulen (†) meinte, der das Sammeln von Briefmarken, Karten, Bildern und Dokumenten als Leidenschaft ansah. Der Holländer war Sammler mit Leib und Seele. Das Erstaunliche aber war sein Sammelgebiet: die Geschichte der Walldürner Post. Den Niederländer interessierte alles, was mit der Postgeschichte Walldürns zu tun hat. Seine Sammlung wurde nach seinem Tod "in alle Winde" zerstreut. Einen Teil davon hat der Heimatverein Höpfingen erworben. Dazu gehören auch Postkarten.

Als historische Quellen sind Postkarten von unschätzbarem Wert. Die Entwicklung einzelner Städte kann man mit ihrer Hilfe rekonstruieren und so die Geschichte eines ganzen Jahrhunderts erzählen. Der Heimatverein Höpfingen nimmt die ersten Postkarten aus der Region als Grundlage für seine Ausstellung. Die beiden Säulen: die Sammlung des Vorsitzenden Adalbert Hauck und die Sammlung von Han Vermeulen.

Postkarten sind Andenken für die Ewigkeit. Den ersten Masseneinsatz erlebte die Postkarte im deutsch-französischen Krieg 1870/71 als Feldpostkarte. "Ich lebe noch", lautete drauf oft die knappe Botschaft. Das goldene Zeitalter der Postkarte brach an. Eigene Postkartenverlage entstanden. Gerade die Deutschen waren Weltmeister im Produzieren und Versenden von Postkarten.

"Gruß aus" wurde selbst in anderen Sprachen zum Fachausdruck für die entsprechenden Ansichtskarten. Oft ist die Karte heute die einzige persönliche Note im Briefkasten zwischen Werbung und Steuerbescheid. 2006 wurden immerhin noch 225 Millionen Postkarten von der Deutschen Post befördert. Auch für den Abstieg kann man viele Gründe finden. Heute ist die Postkarte kaum noch billiger als ein Brief, der dafür meist schneller befördert wird. Die Konkurrenz der Bilder ist enorm, jeder hat ein Handy, eine Digitalkamera, aufwändigere Grußkarten landen im Briefumschlag. Urlaubspost kommt heute per SMS, WhatsApp oder E-Mail.

Info: Die Postkartenausstellung in der Rathaus-Galerie Höpfingen wird am Donnerstag, 8. März, um 17 Uhr eröffnet. Interessierte sind willkommen. Die Präsentation ist dann zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.