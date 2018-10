Langenelz. (lm) Vor gut einer Woche hat der Landschaftserhaltungsverband (LEV) in Kooperation mit dem Deutschen Alpenverein eine große Pflegeaktion im Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebiet (FFH) entlang der Elz im Mudauer Ortsteil Langenelz durchgeführt und jede Menge Gestrüpp und Holz abfahren lassen.

Die Aktion sorgte bei Langenelzer Bürgern für Unzufriedenheit: Das Land Baden-Württemberg habe Ende der 1980er Jahre Versprechungen gemacht, diese jedoch nur unzureichend eingehalten. Den Unmut der Bürger, vor allem jener, die in der Nähe des Schutzgebietes wohnen, mussten sich nun Ortsvorsteher Markus Speth und sein Vorgänger im Amt, Hans Slama, anhören. Sie wollen die Kritik der Langenelzer weitergeben. Es wurde bei der Diskussion jedoch betont, dass sich der Unmut nicht auf die jüngste Pflegeaktion als solche bezieht.

Zur Historie erklärten Speth und Slama, dass Ende der 1980er Jahre zwei Komponenten zusammenkamen: Zum einen seien sehr viele Flächen aus der landwirtschaftlichen Bewirtung herausgefallen, zum anderen stand die Erschließung des Baugebietes Strutäcker I in direkter Nachbarschaft zur Elzaue, und die Ausweisung einer geschlossenen FFH-Fläche an und die ordentliche Pflege dieser weitläufigen Fläche sollte garantiert werden. So haben Langenelzer Bürger und die Evangelische Stiftschaffnei diese Flächen an das Land verkauft.

Hans Slama erinnert sich, dass in der Aue, die meist Nassfläche ist, ein Fichtenwäldchen entstanden war, das wegen des Baugebiets, aber auch zur notwendigen Luftzirkulation im Bachtal weichen musste.

Die Vorgabe des Landes an die freiwilligen "Erstpfleger" aus der Langenelzer Bürgerschaft lautete: Man dürfe nicht mit schwerem Gerät hineinfahren, sondern alles müsse per Muskelkraft aus dem Nassgebiet gezogen werden. An diese und weitere Auflagen haben sich die Anwohner strikt gehalten.

Zunächst pflegte das Land über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren seine Flächen sporadisch, doch dann setzten alle Pflegemaßnahmen auf einmal aus. Auf Nachfrage des Ortsvorstehers wurde mitgeteilt: "Dafür ist kein Geld mehr da."

Die vorgeschriebene Luftzirkulation und die direkte Nähe zum inzwischen bebauten Gebiet sei nicht mehr von Interesse gewesen. Die sich ansiedelnden Erlen und Weiden sollten sich, nach Meinung der Naturschutzbehörde, jetzt doch zu einem Auenbruchwald entwickeln.

Weil das weder die Anwohner noch die Gemeinde verstanden, bot man der Unteren Naturschutzbehörde eine Ersatzfläche außerhalb des Wohnbereiches und nicht mitten im Ort an. Doch diese wurde abgelehnt, weil es zu lange dauern würde, diese Fläche zu entwickeln.

Die Bürger reagierten verärgert, und man war der Meinung: "Hier wird keinen Wert auf ein gutes Verhältnis zwischen Behörde und Bürgern gelegt".

Die Flächen in den Bachauen würden sehr unzureichend sauber gehalten, und viele Laubholzinseln hätten sich wieder gruppiert, das Mähgut sei seit Jahren gar nicht abgefahren, sondern in Ballen gepresst und jedes Jahr ein Stück weiter Richtung Elz zusammengeschoben worden, wo es nach und nach verrotte - und die Untere Naturschutzbehörde kümmere sich nicht darum.

Die Anwohner seien gezwungen, auf ein sehr ungepflegtes Gelände zu blicken, obwohl sich dort eigentlich herrliche Natur befinden solle.

Ortsvorsteher a.D. Hans Slama betonte: "Eigentlich sollten Brücken zwischen Landwirtschaft, Bürgern und Naturschutz gebaut werden. Das ist meiner Meinung nach nicht gelungen. Dazu hat der Naturschutz in der Vergangenheit hier seine Versprechen zu oft nicht gehalten und lässt auch ein diplomatisches Geschick vermissen."