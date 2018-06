Knapp 20 Neu-Pfadfinder vom Grundschul- bis zum Erwachsenenalter legten am Sonntag im Gottesdienst in der evangelischen Kirche ihr Pfadfinderversprechen ab. Foto: privat

Hardheim. (ahn) "Learning by doing" - so heißt einer der Grundsätze bei den Pfadfindern. Das bedeutet unter anderem: gemeinsam Abenteuer in der Natur erleben oder lernen, mit Seilen, Holz und Werkzeug umzugehen. Kräftig mit anzupacken und vor allem auch Wege im Leben für sich selbst zu erkunden, gilt seit neuestem auch für die knapp 40 Teilnehmer des christlichen Pfadfinderstamms in Hardheim, der jüngst durch den evangelischen Pfarrer Markus Keller ins Leben gerufen wurde. Am Sonntag legten einige neue Pfadfinder ihr Versprechen ab. Doch was macht dabei den Reiz aus? Und welche Rolle spielt der christliche Glaube? Wir haben die jungen Pfadfinder bei einem ihrer Treffen begleitet.

"Man erreicht mit der Pfadfinderarbeit junge Menschen, die man mit konventioneller Jugendarbeit nicht erreichen kann", erklärt Markus Keller sein Vorhaben, während wir mit einigen älteren Pfadfindern durch den Wald laufen. Ziel ist ein kleiner Waldweg, wo der Pfarrer und die Jugendlichen bereitgelegte Stämme einsammeln, um sie dann zu ihrem Grundstück am Riedbach zu fahren. Aus ihnen soll nämlich ein Zaun gebaut werden. Zuvor hatten die Kleinen schon begonnen, ein Zelt auf dem Gelände zu errichten, wie der elfjährige Marlon begeistert berichtet: "Das macht echt Spaß! Wir haben nämlich heute auf unserem Grundstück ein Zelt aufgebaut. Außerdem haben wir gelernt, wie man Feuer macht." Feuer und Flamme sind auch die achtjährigen Mario und Johannes, die ebenfalls fleißig mit angepackt haben: "Es ist toll, weil wir viel lernen und bauen und die Natur mögen."

Die Naturverbundenheit ist ein essenzieller Bestandteil bei den Pfadfindern. Und das ist auch gut so, wie einige Eltern im Gespräch betonen: "Es ist schön, dass die Kinder auch mal etwas in der Natur machen und nicht nur indoor." Ebenso sieht das Caroline Keller, die Frau des Hardheimer Pfarrers: "Mein Mann und ich glauben, dass die Kinder so das reale Leben erfahren und auch eine gewisse Dankbarkeit gegenüber der Schöpfung Gottes bekommen."

Der religiöse Gedanke wird bei dem Hardheimer Pfadfinderstamm, der dem rund 47.000 Mitglieder zählenden Verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder angehört, großgeschrieben. "Uns ist es ein Anliegen, dass der christliche Glaube zum Beispiel auch im gemeinsamen Gebet gelebt wird", informiert Markus Keller, während seine Frau ergänzt: "Die Pfadfinderarbeit ist zudem eine gute Möglichkeit, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, was auch zu unserem christlichen Profil gehört. So sind bei uns alle willkommen, auch Angehörige anderer Konfessionen und Religionen." Rebecca, Nicole und Judith, die fleißig helfen, die Baumstämme aufzuladen, ist ebenfalls die Gemeinschaft wichtig: "Es ist schön, dass wir zusammen mit anderen Christen etwas bewegen und anderen helfen können."

Doch nicht nur für andere, sondern auch für das eigene Leben sollen die Pfadfinder etwas bewirken. "Eigeninitiative zu ergreifen und sich selbst zu organisieren sind wichtig für die Entwicklung der Jugendlichen", meint Caroline Keller. Schließlich sollen sie zu selbstbewussten, hilfsbereiten und freundlichen Persönlichkeiten heranwachsen.

Seit drei Wochen treffen sich die zwei Pfadfindergruppen - eine für die Kleinen und eine für die Jugendlichen - immer am Freitagnachmittag. "Wir sind selbst outdoor-affin und wollten der Jugend etwas bieten, da hat sich das mit den Pfadfindern angeboten", erzählt das Ehepaar Keller, das seit drei Jahren in der Erftalgemeinde tätig ist.

Dass dies eine gute Idee war, ist nicht nur an dem breiten Interesse, sondern auch an den vielen freiwilligen Helfern zu sehen. "Es ist schön, dass wir in der Gemeinde so vielfältige Unterstützung erhalten", freut sich Pfarrer Keller. Eine der Helferinnen ist die 13-jährige Lina, bei der die Gemeindearbeit in der Familie liegt: "Ich bin durch meine Schwester, die den Kids-Treff macht, darauf gekommen. Es macht mir richtig Spaß, mit den Kindern zu arbeiten."

Inzwischen sind wir auf dem Grundstück der Pfadfinder angekommen. Jetzt heißt es noch, die Baumstämme abzuladen - am nächsten Tag soll die Arbeit schon wieder weitergehen.

Rund 20 neue Mitglieder legten am vergangenen Sonntag nun in einem feierlichen Gottesdienst ihr Pfadfinderversprechen ab. Ihnen ist gemäß dem Pfadfindergruß zu wünschen: Gut Pfad!