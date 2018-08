Gottersdorf. (kn) Musik, Tanz, Theater, Literatur und Akrobatik mit jungen und jung gebliebenen regionalen Talenten hat die "Pepperoni"-Familie ihren Gästen am Donnerstagabend im wiederum voll besetzten Zirkuszelt präsentiert.

"Vorhang auf" hieß es pünktlich zum ersten Programmpunkt mit dem musikalischen Trio der "Lensengarde" aus Schlierstadt, das passend zum Ambiente am Weiher ein paar Lagerfeuerlieder im Gepäck hatte. Ein Mikrofon und ein Notenständer genügen Natascha Bienert aus Hardheim, um einen ihrer tiefgründigen, selbstverfassten Texte aus der Poetry-Slam-Szene über das "Glück" vorzutragen.

Begleitet von ihrem Applaus kündigte ein bestens aufgelegter Conférencier Manuel Sturm mit Daniela Arnold bereits den nächsten Programmpunkt an: Sie erbrachte sowohl seitens ihrer Stimme als auch auf der Gitarre den Nachweis ihres musikalischen Talent.

Wie viel Talent in ihr steckt, bewies auch die Schriftstellerin Xenia Hügel bei ihrem lyrischen Vortrag und ihren eigenen Gedanken über die "Wahre Liebe", ehe sich noch vor der Pause die Show nach draußen verlagerte.

Die athletische Vierbeiner und ihre Frauchen ernteten viel Applaus. Foto: Klaus Narloch

Dort präsentierten Rose, Chiare und Celian vom Hundesportverein Bauland mit ihren Hunden "Gior", "Awa" und "Mira" dem Publikum ihre einstudierte Show und ernteten reichlich Beifall für ihre Darbietungen. "Dem Hund sein ,Leckerli’ und dem Publikum die Wurst mit kühlem Getränk" lautete das Pausenmotto, ehe sich bereits die vielseitig begabte Astrid Dörflinger auf der Bühne startklar zum zweiten Teil des Abends machte. Gleich dreisprachig präsentierte sie ihre Parodien: Persiflagen ganz nach dem Motto "Mir schwätzed, wie uns der Schnabel gwachse is."

Im weiteren Programmpunkt befasste sich Natascha Bienert mit den Regeln und Normen, die einem im täglichen Leben begegnen und kaum mehr einen Freiraum zur eigenen Entfaltung lassen. Eine Augenweide und mit ein Höhepunkt des kurzweiligen Abends war schließlich der Auftritt der Tanzlehrerin Tina Müller, die mit ihren beiden Bauchtanzstücken die ganze Bandbreite ihres Talents zeigte und dafür vom Publikum mit großem Applaus gefeiert wurde.

Der "Kneipenchor" mit dem Texaner Liam Wade und dem Kölner David Koch rundete mit seinen musikalischen Beiträgen aus der Heimat den Abend ab und trug mit seinen Interpretationen von den BAP-Songs "Trink noch eenen mit" und "Verdammt lang her" oder "All my Ex’s live in Texas" dazu bei, dass der Abend für mehr als nur eine Talentbühne für Nachwuchskünstler in Erinnerung bleibt.