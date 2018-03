Der Osterburkener Weihnachtsmarkt wartet am 9. und 10. Dezember mit einem abwechslungsreichen Angebot für Jung und Alt in stimmungsvoller Atmosphäre auf. Foto: Helmut Frodl

Osterburken. (F) Der beliebte Weihnachtsmarkt findet in der Römerstadt Osterburken stets in der zweiten Dezemberwoche statt, in diesem Jahr am Wochenende 9./10. Dezember auf dem weihnachtlich geschmückten Marktplatz. Der zweitägige Markt ist mit seinem Lichterglanz und der stimmungsvollen Atmosphäre, den Angeboten an den Ständen, den verlockende Düfte, der weihnachtlichen Musik, den romantische Feuerstellen und dem bunten Rahmenprogramm alljährlich attraktiv für Jung und Alt. Auf die Kinder warten unter anderem Kasperletheater und Ponyreiten.

Der Weihnachtsmarkt wird am Samstag, 9. Dezember, um 15 Uhr vom Fanfarenzug der Stadt Osterburken und mit dem Weihnachtssingen der Schüler der Schule am Limes eröffnet. Ab 16 Uhr folgt das Weihnachtssingen des Chores der Realschule. Ab 16.30 Uhr singen die Kinder der Kindergärten St. Josef und St. Martin. Um 17 Uhr folgt der Auftritt der Bläsergruppe des Ganztagsgymnasiums. Ab 17.15 Uhr können sich Kinder am Kasperletheater im Römermuseum erfreuen, wo das Stück "Das Schlossgespenst" aufgeführt wird. Der letzte musikalische Beitrag an diesem Tag ist der Auftritt der Jagdhornbläsergruppe Bauland um 19.30 Uhr auf dem Marktplatz.

Am Sonntag wird der Markt um 11.30 Uhr mit weihnachtlicher Blasmusik von der Jugendkapelle des Musikvereins Osterburken eröffnet. Um 13.30 Uhr singt der Chor der Astrid-Lindgren-Schule. Eine nochmalige Aufführung des Kasperletheaters folgt um 14 Uhr im Römermuseum. Eine halbe Stunde später wird zum Weihnachtssingen in die Pfarrkirche St. Kilian mit der Chorgemeinschaft "Frohsinn", dem evangelischen und dem katholischen Kirchenchor sowie der Musikschule Bauland eingeladen. Um 14.30 Uhr werden im Untergeschoss des Bernhardusheims Weihnachtsmärchen vorgelesen. Um 15.45 Uhr unterhält die Bläsergruppe des Musikvereins Schlierstadt die Besucher. Eine letzte Aufführung des Kasperletheaters ist um 16 Uhr im Römermuseum.

Nach der Auslosung der Weihnachtsaktion des Gewerbevereins, die um 16.30 Uhr stattfinden wird, klingt der Weihnachtsmarkt ab 17 Uhr mit weihnachtlicher Blasmusik, dargeboten vom Musikverein Osterburken, aus.

Vereine und Institutionen bereichern die Angebotspalette und bieten Gaumenfreuden an. Das Museumscafé "Mithras" wartet mit Weihnachtsleckereien auf, der Dart-Club mit Glühmost, Apfelpunsch und Jägertee, die DLRG mit Crepes und der Fanfarenzug mit Grillspezialitäten. Die Frauengemeinschaft bietet am Sonntag ab 13.30 Uhr im Bernhardusheim Kaffee und Kuchen an. Bei der "Hexengruppe" gibt es Grünkern- und Gulaschsuppe, bei der Katholischen Jugend Glühwein und Waffeln, beim Sportverein Schupfnudeln mit Apfelmus und beim Obst-und Gartenbauverein Liköre und Schnäpse.

Auch sind auf dem Weihnachtsmarkt unter anderem Christbäume, Strickwaren und Puppenkleider, Naturheilmittel und Naturkosmetik, Deko aus Naturmaterialien und Weihnachtsdekorationen und allerlei weitere Geschenkartikel erhältlich

Im Foyer des Rathauses ist die Ausstellung "Kinderkunst" des Kindergartens Hemsbach zu sehen, und die Pferdefreunde Osterburken bieten Ponyreiten an. Der Nikolaus besucht den Markt am Samstag von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag von 13 bis 15 Uhr und verteilt kleine Geschenke an die Kinder.

Geöffnet ist der Weihnachtmarkt am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.