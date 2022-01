Osterburken. (ahn) Thomas Kuhn, der neue Leiter der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach, ist inzwischen an seiner neuen Wirkungsstätte angekommen: Der 62-Jährige hat nach überstandener Krankheit und drei Operationen am 8. Dezember das Pfarrhaus in Osterburken bezogen. "Nach so langer Krankheitsphase wollte ich der Seelsorgeeinheit nicht ein Weihnachten ohne Pfarrer zumuten", betont der Seelsorger im Gespräch mit der RNZ. "Und außerdem fehlte mir auch der Umgang mit den Gläubigen", verrät Kuhn, der in Bad Mergentheim geboren wurde und in Werbach aufwuchs. Und seine ihm anvertrauten Gemeindeglieder sind ein weiterer Grund, warum Kuhn hier angekommen ist.

Hintergrund Der 62 Jahre alte Pfarrer Thomas Kuhn wurde in Bad Mergentheim geboren und wuchs in Werbach auf. Als er im Alter von 14 Jahren mit der Schule fertig war, arbeitete er nach seiner Ausbildung eineinhalb Jahre als Industriekaufmann. Auf dem zweiten Bildungsweg absolvierte er sein Abitur, anschließend studierte er Theologie in Freiburg und Rom. 1987 wurde Kuhn Diakon bei Freiburg, und 1989 [+] Lesen Sie mehr Der 62 Jahre alte Pfarrer Thomas Kuhn wurde in Bad Mergentheim geboren und wuchs in Werbach auf. Als er im Alter von 14 Jahren mit der Schule fertig war, arbeitete er nach seiner Ausbildung eineinhalb Jahre als Industriekaufmann. Auf dem zweiten Bildungsweg absolvierte er sein Abitur, anschließend studierte er Theologie in Freiburg und Rom. 1987 wurde Kuhn Diakon bei Freiburg, und 1989 wurde er zum Priester geweiht. Nach seiner ersten Stelle in Karlsruhe kam er nach Neudenau, bevor er 1993 als Pfarrer in Sulzbach tätig war. Anschließend wurde er Leiter der Seelsorgeeinheit Billigheim. 2002 wurde Thomas Kuhn in die Seelsorgeeinheit Kämpfelbachtal bei Pforzheim versetzt, deren Leiter er wurde. Von dort aus setzte er sich unter anderem unterstützend für die Diözese Boma im Kongo ein, bevor er nun nach Osterburken kam. ahn

Denn er wurde – was bei seiner offenen und herzlichen Art nicht verwundert – mit offenen Armen empfangen. Warum er seinen Beruf als Industriekaufmann gegen die Berufung zum Pfarrer eingetauscht hat und wie er sich hier inzwischen eingelebt hat, darüber spricht der leitende Pfarrer im Interview mit uns. Wobei: Ganz neu musste sich Kuhn hier nicht einleben, kennt er doch den Neckar-Odenwald-Kreis aus früheren Jahren. Bis 2002 war er nämlich Leiter der Seelsorgeeinheit Billigheim. Von dort aus hat er den Landkreis unter anderem während einer Fußwallfahrt nach Walldürn erkundet.

Herr Kuhn, endlich hat die Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach wieder einen leitenden Pfarrer. Wie wurden Sie hier in Ihrer neuen Heimat aufgenommen?

Ich bin sehr offenherzig aufgenommen worden – sowohl in meinen Begrüßungsgottesdiensten als auch von den Leuten, denen ich auf der Straße begegnet bin. Außerdem freut es mich, dass man Rücksicht darauf nimmt, dass ich noch nicht – durch die Auswirkungen meiner Krankheit bedingt – voll einsteigen konnte.

Welchen ersten Eindruck haben Sie hier von den Menschen?

Natürlich hat jede Gemeinde ihr eigenes Gepräge, was ich aber sehr begrüße. Man spürt die Offenherzigkeit und Liebenswürdigkeit der Leute. Viele haben mir bereits signalisiert: "Herr Pfarrer, wenn Sie etwas brauchen, melden Sie sich einfach." Das ist ein großer Akt des Willkommens und der Freundlichkeit.

... und von Ihren Mitarbeitern?

Ich erfahre eine sehr gute Unterstützung von meinem Pastoralteam. Angefangen von Pater Lukas Sliwinski, der Gemeindereferentin Lucia Eller und dem Pastoralassistenten Daniel Wenzel über die Pensionäre Kurt Wolf und Georg Dresdner bis hin zu den Diakonen. Auch der Pfarrgemeinderat und der Stiftungsrat haben schon signalisiert, dass sie mir zur Seite stehen. Auch hier spüre ich eine große Offenheit. Außerdem habe ich vor Weihnachten alle meine evangelischen Amtsbrüder angeschrieben. Damit wollte ich ein Zeichen für eine gute Zusammenarbeit setzen, denn die Ökumene ist mir ein wichtiges Anliegen.

Sie haben Pater Lukas Sliwinski bereits erwähnt. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Ihrem Kollegen?

Ich bin sehr dankbar, dass ich in Pater Lukas einen jungen Mitbruder habe. Er übernimmt neben den Gottesdiensten viele Aufgaben. Von Vorteil ist, dass er hier schon länger tätig ist und vieles bereits kennt. Aber darüber hinaus ist für mich auch der geistliche Austausch mit Pater Lukas wie auch mit meinem Pastoralteam sehr wichtig und wertvoll.

Sie sind zwar noch nicht lange hier und müssen sich sicher erst einmal einleben. Haben Sie dennoch schon Aufgaben entdeckt, die Sie hier angehen wollen?

Für mich ist das Wichtigste erst einmal, die Leute kennenzulernen. Ich will mit ihnen leben sowie Freude und Leid teilen. Deshalb steht für sie meine Pfarrhaustür auch immer offen, und ich möchte alle Zeit ein offenes Ohr für sie haben. Darüber hinaus ist strukturell wichtig, dass wir auch die Gemeinden und Gläubigen darauf vorbereiten, wie es vor dem Hintergrund der geplanten Reformen unserer Erzdiözese Freiburg in Zukunft weitergeht. Das Bewusstsein für das Christentum nimmt ab, und neben dem Glaubens- haben wir auch ein demografisches Problem. Deshalb müssen wir vor allem Kinder, Jugendliche und junge Familien gerade in der heutigen schwierigen Zeit im Glauben stärken – ohne dabei die Älteren zu vergessen. Dafür müssen wir ein Stück weit auch andere Wege gehen, zum Beispiel in Sachen Digitalisierung. Aber egal, in welcher Form die Reform kommt – das katholische Leben vor Ort soll unbedingt erhalten bleiben.

Bei allen Veränderungen gibt es aber sicher auch Dinge, die so bleiben können ...

Der gelebte Glaube vor Ort ist ein unverzichtbares Gut, das zu erhalten ist. Hier wird den Gemeindeteams eine Schlüsselstellung zu geben sein. Aber auch unsere verschiedenen Gruppierungen sind dabei sehr hilfreich. Da denke ich vor allem an die Ministrantinnen und Ministranten oder auch an die Sternsinger, die einen Tag zum Wohl anderer opfern. Es ist wohltuend, dass es so viele junge Menschen gibt, die sich einsetzen. In diesem Zusammenhang muss ich auch ein Wort des Dankes an meine Vorgänger richten. Ich darf hier ernten und weiterführen – wenn auch auf anderen Wegen –, wofür sie den Grund gelegt haben.

Sie sind nun für insgesamt 14 Gemeinden zuständig. Ist das für Sie eine große Herausforderung oder beeindruckt Sie dies als "alten Hasen" nicht sonderlich?

Auch wenn ich auf einiges an Erfahrungen zurückgreifen kann, ist es für mich eine große Herausforderung. Hier sind neue Strukturen, neue Dörfer, neue Menschen und damit auch neue Erwartungen. Deshalb möchte ich alles kennenlernen, was allerdings seine Zeit braucht. Ich will wissen: Wie leben die Menschen? Wie fühlen und denken sie? Daraus kann ich dann Schlüsse für mich ziehen: Was ist wichtig? Was erwarten die Leute von mir? Was kann ich ihnen geben?

Erfahrungen haben Sie in Ihrem Leben ja auch auf einem anderen Gebiet gesammelt. Sie sind eigentlich gelernter Industriekaufmann. Was hat sie dazu bewogen, Pfarrer zu werden?

Früher waren das noch andere Zeiten: Ich kam mit 14 Jahren aus der Schule, und mein Vater hat gesagt, dass ich einen Beruf erlernen soll. So kam das mit dem Industriekaufmann zustande. Allerdings war der Weg zum Pfarrer nie weit. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, war Ministrant, Lektor und habe auch bei Mesnerdienste ausgeholfen. Außerdem habe ich auch zu unseren Pfarrern immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt, was mich für meine Entscheidung prägte.

Was macht für Sie das Amt des Pfarrers aus?

Vor allem der Verkündigungsauftrag der Kirche. Den Leuten die frohe Botschaft Jesu Christi zu verkündigen und näherzubringen, ist für unsere Zeit ein wichtiges Zeugnis. Dieser priesterliche Dienst erfüllt mich mit großer Freude und großer Liebe zu Gott und den Menschen.

Jetzt treten Sie mitten in der Corona-Pandemie Ihre neue Pfarrstelle an. Das macht das Ganze sicher noch herausfordernder ...

Corona ist für den Einzelnen und für die Gesellschaft eine sehr große Herausforderung der gegenwärtigen Zeit. Die daraus resultierenden Erschütterungen sind sowohl gesellschaftlich als auch kirchlich zu spüren. So ist es nur eingeschränkt möglich, sich mit den Menschen zu treffen. Ich suche nach Wegen, wie ich dem positiv entgegenwirken kann. Außerdem müssen wir alles dafür tun, dass jeder Einzelne geschützt ist. Wo Menschen nicht zu Gottesdiensten kommen können, sind andere Angebote wichtig, zum Beispiel über Livestream-Gottesdienste.

Zu guter Letzt: Was unternehmen Sie in Ihrer Freizeit?

In der Zeit meiner vorherigen Stelle habe ich sehr gern im Garten gearbeitet. Schade, dass ich hier keinen Garten habe. Außerdem bin ich sehr gern in der Natur, etwa beim Spazierengehen. Darüber hinaus höre ich gerne Musik – von Klassik bis "Abba". Und außerdem spiele ich leidenschaftlich gern Fußball – was nun nicht mehr möglich ist. Aber ich verfolge ihn gerne beim Schauen. Außerdem koche ich auch sehr gerne alte Rezepte von Oma und Mutter, die als "Spezialitäten aus Pfarrers Kuhn Küche" bekannt geworden sind. Um theologisch fit zu bleiben, lese ich gerne theologische Artikel und Bücher. Gerne engagiere ich mich nach wie vor für die humanitäre Hilfe in der Dritten Welt. So die Unterstützung für die medizinische und schulische Ausbildung in der Diözese Boma im Kongo.