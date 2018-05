Osterburken. (pol/reen/mare) Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Wohnhaus in Osterburken in der Adelsheimer Straße Montagabend gegen 21 Uhr in Brand. Das berichtet die Polizei.

Der Brand brach im Bereich des Dachstuhls aus, der bei Eintreffen der ersten Feuerwehren bereits komplett in Flammen stand. Das brennende Wohnhaus wurde durch einen Nachbarn entdeckt, der sofort die Feuerwehr alarmierte. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Bewohner im Haus.

Die Flammen griffen noch auf ein direkt angebautes Anwesen über, das derzeit leer steht. Mehrere direkt angrenzende weitere Anwesen wurden aufgrund der starken Rauchentwicklung kurzfristig evakuiert. Die Bewohner kamen über die Dauer der Löscharbeiten im Vereinsheim eines örtlichen Faschingsvereins unter.

Der Brand war nach etwa zwei Stunden gelöscht. Verletzt wurde niemand.

In einem Gespräch mit der RNZ zeigte sich Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm sichtlich schockiert vom Ausmaß des Brandes. „Das keiner der Bewohner und Einsatzkräften verletzt wurde, zähle an erster Stelle. Auch wenn das Wohnhaus einen enormen Schaden erlitten hat; Materielles kann man ersetzten, Menschenleben nicht“, so Galm.

Er dankte auch den Einsatz der Feuerwehrkräfte aus nah und fern, die unermüdlich versucht hatten, schlimmeres zu verhindern. „Wie es jetzt für die Bewohner weitergeht, wird sich in den kommenden Stunden und im Laufe des Dienstages zeigen.

Als Ortspolizeibehörde stehen wir in so einem Fall, sofern sich kein direkter vorläufiger Unterschlupf findet, bereit“, so Galm abschließend.

Wie Peter Schmitt, Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Osterburken, in einem ausführlichen Interview mitteilte, waren zur Brandbekämpfung die Freiwilligen Feuerwehren Osterburken mit all den dazugehörigen Ortswehren Schlierstadt, Bofsheim und Hemsbach; zur Überlandhilfe mit Drehleiter und Atemschutzträger Buchen, Adelsheim sowie deren Ortsteil Sennfeld mit insgesamt 60 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen im Einsatz.

Das Deutsche-Rote-Kreuz unterstützte mit mehreren Ortsvereinen die Einsatzstelle. Neckar-Odenwalds Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr sowie dessen stellvertretender Kreisbrandmeister Thomas Link waren ebenfalls vor Ort. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt wurden vorsorglich bereitgehalten. Verletzt wurde am Ende glücklicherweise niemand.

Die Brandermittlungen dauern an und werden im Laufe des Dienstags fortgesetzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 250.000 Euro.