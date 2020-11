Osterburken. (ahn) St. Martin auf seinem Pferd an der Spitze, dahinter der Umzug mit bunten Laternen sowie vielen leuchtenden Kinderaugen und hinterher das gemütliche Zusammensein bei einem (Kinder-)Punsch – all dies ist dieses Jahr zum Martinstag nicht möglich. Damit die Kinder dennoch ein wenig Freude haben und die Geschichte des heiligen Martins in Erinnerung bleibt, hat man sich vielerorts Alternativen überlegt. Wie etwa in Hemsbach in der evangelischen Kindertagesstätte "Farbenwald". Die Verantwortlichen um Leiterin Nicole Ullrich haben die Bewohner von Osterburken und Hemsbach dazu aufgerufen, Laternen in ihre Fenster zu hängen. Bei der fünfjährigen Mila, ihrem fünf Monate alten Bruder Noah sowie bei den Eltern Stefanie Klug und Tekin Arslan stieß diese Idee auf große Begeisterung, weshalb sich die Familie aus Osterburken gleich fleißig ans Laternenbasteln gemacht hat.

Die Kindertagesstätte „Farbenwald“ in Hemsbach hatte zur Fenster-Aktion aufgerufen. Klar, dass man beim Laternenschmuck in den Fenstern mit leuchtendem Beispiel voranging. Fotos: zg

"Das ist natürlich eine ganz tolle Idee", lobt Mama Stefanie die Fenster-Aktion. Denn "somit können die Familien bei einem Spaziergang in der Dunkelheit die Fenster in der Nachbarschaft erkunden." Und das wird dann gleich zu einem – wenn auch sehr kleinen – Martinsumzug, wie die Familienmutter berichtet: "Das Schöne ist, dass die selbst gebastelten Laternen beim Familienspaziergang doch noch zum Einsatz kommen."

In der Familie Klug hat man aber nicht nur Laternen gefertigt. "Wir haben noch Sterne gebastelt und Kerzen angezündet." Das Ergebnis der Arbeit kann sich auf jeden Fall sehen lassen (Foto). "Und natürlich hat unsere Tochter zahlreiche Bilder gemalt", fügt Stefanie Klug hinzu.

Mila geht in die Kindertagesstätte "Farbenwald" in Hemsbach. Dort hat man natürlich auch schon viele Laternen gebastelt, die normalerweise beim Martinsumzug zum Einsatz kommen.

Und der ist in Hemsbach "jedes Jahr für alle Besucher ein wunderschönes Erlebnis", sagt Mama Klug. "Mit Pferd und Reiter, unzähligen Kerzen, die die Anwohner jedes Jahr entlang der Strecke aufstellen, und anschließendem gemütlichen Beisammensein herrscht immer eine tolle und stimmungsvolle Atmosphäre." Und diese bringt die Menschen zusammen, denn: "Da kommen nicht nur die Kinder der Kita ,Farbenwald‘, sondern auch viele, die zum aktuellen Zeitpunkt nichts mehr mit dem Kindergarten zu tun haben."

Doch all dies muss in diesem Jahr ausfallen. Das fand natürlich auch die Familie Klug schade. "Zuerst fanden wir es sehr traurig, dass es dieses Jahr keinen gewohnten Laternenumzug geben wird." Zumal die Kinder ja ohnehin schon auf so vieles verzichten müssten.

Doch zum Glück gibt es in der Kindertagesstätte "Farbenwald" einige kreative Köpfe. "Als dann aber von Seiten der Erzieherinnen die Idee eines kindergarteninternen Umzuges – ohne Eltern, ohne weitere Besucher und ohne Bewirtung, sprich: nur die Kinder mit den Erzieherinnen – kam, waren damit alle glücklich", verrät Stefanie Klug.

Und dazu kommt dann noch die Fenster-Aktion, die ebenfalls gut ankommt. "Bei unserer Entdeckungstour konnte Mila bereits einige dekorierte Fenster erspähen", berichtet die Familienmutter, die hervorhebt: "Schön ist, dass sich nicht nur Familien mit kleinen Kindern an der Aktion beteiligen."

Auf ihrer Entdeckungstour ist die junge Familie auch auf so manches Kurioses gestoßen. Wie etwa einen Baum, der mit Laternen geschmückt ist. "Das fanden wir sehr originell."

Für nächstes Jahr wünscht sich die Familie natürlich wieder "einen Laternenumzug, wie wir ihn kennen". Doch an erster Stelle steht zunächst einmal der Wunsch nach "Normalität, Gesundheit und eine coronafreie Zeit – und ansonsten weiterhin so tolle Ideen wie die Fenster-Aktion in diesem Jahr".

Diese ist nicht nur zur Nachahmung empfohlen, sondern stellt eine schöne Alternative zu den Martinsumzügen dar. Und für die kleine Mila kommt ja dann auch noch der Laternenumzug, den die Kindertagesstätte "Farbenwald" intern abhält, hinzu. "Unsere Tochter freut sich schon sehr auf den diesjährigen Umzug nur mit ihren Freunden und Erzieherinnen. Für die Kinder ist das sehr spannend", erklärt Stefanie Klug.