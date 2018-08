In Schlierstadt freut man sich zwar über den Beginn der seit geraumer Zeit gewünschten Sanierung der Mehrzweckhalle. Unerfreulich ist aber, wie in der jüngsten Ortschaftsratssitzung festgestellt wurde, dass die jetzt anstehenden Arbeiten komplett außerhalb der Ferien erfolgen und die Halle daher bis November nicht genutzt werden kann. Foto: Burkard Gassenbauer

Osterburken-Schlierstadt. In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Schlierstadter Ortschaftsrats wurde die anstehende Sanierung der Mehrzweckhalle zwar begrüßt, aber es als unerfreulich bezeichnet, dass die Arbeiten komplett außerhalb der Ferien stattfinden.

Zu Beginn der Sitzung musste ein zur Beschlussfassung vorliegender Bauantrag zum Neubau eines Carports bzw. einer Garage wegen noch offener Fragen zurückgestellt werden. Ortsvorsteher Jürgen Breitinger teilte anschließend mit, dass die Aufstellung sogenannter "Dog-Stationen" (Spender für Hundekotbeutel) mittlerweile erfolgt ist.

Weiter informierte der Ortsvorsteher über den Beginn der Renovierungsarbeiten in der Mehrzweckhalle. Er wies darauf hin, dass die Halle bis Anfang November für jegliche Nutzung gesperrt bleiben muss. Kritisiert wurde, dass die Sanierungsarbeiten jetzt komplett außerhalb der Sommerferien stattfinden und somit die Halle für längere Zeit nicht genutzt werden kann.

In diesem Zusammenhang wurde seitens des Ortschaftsrates der Wunsch geäußert, dass man mehr in die Planungen zur Sanierung der Mehrzweckhalle eingebunden werde. Der Ortsvorsteher wies darauf hin, dass alle bisherigen Unterlagen dem Ortschaftsrat vorgestellt wurden. Eine weitere Entwurfsplanung liege bis jetzt nicht vor. Die weitere Vorgehensweise werde man nach der Sommerpause erörtern.

Beim Tagesordnungspunkt "Anfragen der Ortschaftsräte" wollte Michael Schwebler wissen, wann die beschlossenen Aufstellung der Geschwindigkeitsmessanlagen erfolgen wird. Nachdem inzwischen in Zimmern eine und in Bödigheim zwei "Blitzersäulen" stehen, sollten auch in Schlierstadt, wo viele Fahrzeuge zu schnell durch den Ort fahren, mindestens zwei Messstationen aufgestellt werden. Ortsvorsteher Breitinger sagte dazu, dass man vor der Aufstellung von "Blitzersäulen" zunächst durch das Landratsamt eine Verkehrszählung und Geschwindigkeitsmessungen durchführen lassen sollte.

Als Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung informierte Michael Schwebler im weiteren Verlauf über den Stand der Gespräche zwischen Flurbereinigungsamt und Grundstückseigentümer im Hinblick auf die Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen. Mit den Vermessungsarbeiten im ersten Abschnitt des Flurbereinigungsgebietes sei begonnen worden.