Osterburken. (er) Unter der Überschrift "Entike - Archäologie rund um Entenhausen" hat das Römermuseum Osterburken in einer Sonderausstellung archäologische Motive aus Walt-Disney-Comics in den Blickpunkt gerückt. Die außergewöhnliche Ausstellung, die bis zum 9. September präsentiert wird, wurde am Donnerstagabend eröffnet.

Die Auseinandersetzungen der Comic-Helden Asterix und Obelix mit den Römern ziehen seit Jahrzehnten Jung und Alt in den Bann, wobei sich manchem schon die die Frage stellt: "Gab es die beiden Gallier wirklich? Haben sie tatsächlich gegen die Römer gekämpft?"

Bei der Eröffnung der Sonderausstellung "Entike - Archäologie rund um Entenhausen" im Zweigmuseum des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg in Osterburken wurde diese Frage beantwortet: Asterix und Obelix und deren Geschichten sind natürlich nur Erfindungen der Comic-Zeichner Albert Uderzo und René Goscinny; die beiden Comic-Helden haben den Römern nicht das Leben schwergemacht.

Dennoch beruhen die Comics auf historischen Tatsachen, denn die Römer führten tatsächlich Krieg gegen die keltischen Gallier, den Volksstamm von Asterix und Obelix. Die Zeichner und Autoren kannten sich in der keltischen und römischen Geschichte aus.

Nicht nur bei Asterix und Obelix geht es um Geschichte - auch in anderen Comic-Geschichten haben Forscher historische Quellen entdeckt. So wird auch in der fiktiven Stadt "Entenhausen", in der die Disney-Comic-Figuren Donald Duck, Micky Maus und Co. zu Hause sind, Archäologie betrieben bzw. in die Geschichte eingetaucht. Die von Dr. Matthias Pausch konzipierte und erstellte Sonderausstellung "Entike - Archäologie rund um Entenhausen" rückt archäologische Motive aus Walt-Disney-Comics in den Blickpunkt.

Die Ausstellung besteht aus zwölf Bannern, die einzelne Epochen und Themen getrennt behandeln, sowie neun weiteren Fahnen mit unkommentierten Comics an den Wänden.

Bürgermeister Jürgen Galm begrüßte zu der Ausstellungseröffnung im Römermuseum besonders den Leiter des Limesmuseums Ruffenhofen, Dr. Matthias Pausch, sowie Dr. Martin Kemkes von Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg und zeigte sich erfreut, dass die Dauerausstellungen des Museums für drei Monate durch eine außergewöhnliche Sonderausstellung ergänzt werden.

"Entenhausen" mit seinen verschiedenen Walt-Disney-Figuren kenne nahezu jeder. Während bei Asterix und Obelix der geschichtliche Hintergrund klar sei, lasse sich jedoch aus dem Ausstellungstitel nicht so einfach ableiten, was der Ort Entenhausen in Disney-Comics mit Archäologie zu tun habe. Wie sich allerdings in der Ausstellung zeige, spiele die Antike in Entenhausen eine überraschende große Rolle.

Die Ausstellung zeige Donald, Micky und all die anderen Helden aus Entenhausen im Zusammenhang mit Steinzeit oder den alte Griechen und Römern bzw. in Verbindung mit historischen Ereignissen und mache die Tragweite der Verbindung zwischen "Ente" und Antike deutlich. "Wir würden uns über viele Besucher freuen. Ich denke, dass die Ausstellung vor allem auch Schulklassen anspricht", sagte der Bürgermeister.

Auch Dr. Markus Kemkes freute sich, dass die Ausstellung im Zweigmuseum des Archäologischen Landesmuseums in Osterburken präsentiert werden kann, und lobte die damit verbundenen Leistungen.

Im Anschluss begrüßte Dr. Pausch die Besucher in "Entenhausen". Er stamme selbst aus der Taschenbuchgeneration und habe mehrere Tausend Seiten dieser Comics gelesen, sagte Pausch, der Erläuterungen zu den ausgestellten Comics gab, die in die Steinzeit, nach Ägypten und ins antike Griechenland und Rom führen. Alles seien Originaltexte aus "Entenhausen". Es sei wichtig, dass die Ausstellung gleichzeitig amüsant, sehr menschlich und spannend rüberkomme.

Der Leiter des Osterburkener Museums, Dr. Jörg Scheuerbrandt, hoffte, dass die Ausstellung gerade auch Schüler anziehen wird. Er freue sich auf viele Schulklassen, die mit den präsentierten Comic-Sszenen auf spielerische Art und Weise an die Antike herangeführt werden können.

Die Ausstellung wird bis zum 9. September gezeigt. Geöffnet ist das Römermuseum dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Nähere Informationen und Anmeldung von Gruppen bzw. Führungen unter Tel. (0 62 81) 41 52 66.