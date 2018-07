Der Regionale Industriepark erhält demnächst eine weitere Anbindung an die L 515. Nachdem der Straßenbau innerhalb des RIO bereits erfolgt ist, werden jetzt an der Landesstraße Links- und Rechtsabbiegespuren geschaffen. Einen Kreisverkehr an dieser Stelle hatte das Regierungspräsidium abgelehnt. Der Osterburkener Gemeinderat nahm die Planungen am Mittwoch zustimmend zur Kenntnis. Foto: Burkard Gassenbauer