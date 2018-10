Im Rahmen einer Feierstunde eröffnete die AOK-Gesundheitskasse jetzt ihr neuen Kundencenter im neu erbauten Ärztehaus in Osterburken. Foto: Helmut Frodl

Osterburken. (F) Die AOK-Gesundheitskasse wird sich, wie Geschäftsführer Stefan Strobel bei der feierlichen Eröffnung des Kundencenters im neu erbauten Ärztehaus in Osterburken sagte, nicht aus der Fläche zurückziehen, vielmehr wolle man vor Ort weiter präsent sein, was man in der Römerstadt mit dem Bezug der neuen Räume eindrucksvoll beweise.

Zu der Feierstunde waren zahlreiche Ehrengäste gekommen, darunter Erster Landesbeamter Dr. Björn-Christian Kleih vom Kreis, der stellvertretende Osterburkener Bürgermeister Martin Brümmer sowie Geschäftspartner. Strobel begrüßte die Ehrengäste und das Mitarbeiterteam und freute sich, dass die AOK im Neckar-Odenwald-Kreis nun ein weiteres Kundencenter, worauf man sehr stolz sei, einweihen könne. Ein Lob galt Generalunternehmer Hollerbach (Hardheim).

Der Grundsatz der Gesundheitskasse laute: "Wenn wir investieren, wollen wir uns verbessern, nicht nur optisch, sondern auch von den Arbeitsbedingungen her". Dies sei auch in den Räumen im neu erbauten Ärztehaus der Fall. Dazu gehöre eine Atmosphäre für gute Kundenberatung. In der Region Bauland verzeichne die AOK einen deutlichen Anstieg der persönlichen Beratungen.

Erster Landesbeamter Dr. Björn-Christian Kleih überbrachte die Grüße des Kreises und bezeichnete das neue AOK-Kunden-Center als "Glückstankstelle". Hemingway habe einmal festgestellt: "Glück ist einfach eine gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis." Für die Gesundheit sorge, wie der Name sagt, die Gesundheitskasse. Deshalb sei aus seiner Sicht vollauf berechtigt, das neu eröffnete Kundenzentrum als Glückstankstelle zu bezeichnen, das auch ein Glücksfall für den Neckar-Odenwald-Kreis ist, denn die AOK sei hier mit insgesamt vier Kundencentern vertreten. Das sei gelebtes Bekenntnis zum ländlichen Raum, zum eigenen Anspruch, überall wirklich ortsnah zu sein und zugleich gute Dienstleistungsqualität anzubieten.

Kleih dankte der AOK für die hervorragende Zusammenarbeit und wünschte dem neuen AOK-Kunden-Center in Osterburken alles Gute.

Grüße der Stadt Osterburken überbrachte der stellvertretende Bürgermeister Martin Brümmer. Er betonte, dass die AOK den umgekehrten Weg anderer Kassen gehe, die sich aus der Fläche zurückzögen. Dass die AOK in der Fläche bleibe und mit dem Umzug in moderne und zeitgemäße Räume den Standort Osterburken stärke, sei sehr erfreulich und ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des ländlichen Raum.

Carmen Sennert-Müller, die Leiterin des AOK-Kundencenters, betonte, dass der Umzug ins Gesundheitszentrum ein klares Bekenntnis zum Standort Osterburken sei. Man wolle als Krankenkasse vor Ort den Versicherten, Firmen, Vertragspartnern und Schulen in der Region ein verlässlicher Ansprechpartner sein.

Nach der Vorstellung ihres Beratungsteams sagte Carmen Sennert-Müller, dass die AOK weit mehr als nur eine Krankenkasse sei. Im Jahr 2007 hätten in der Region 7400 Versicherte der AOK ihr Vertrauen geschenkt, elf Jahre später seien es bereits 8500 Versicherte, was einen Zuwachs von 15 Prozent bedeute.

Diese Entwicklung zeige, dass man mit der Philosophie "Gesund nah" richtig liege. In den ansprechenden neuen Räumen in Osterburken sei die diskrete und individuelle Kundenbetreuung nun viel besser möglich.