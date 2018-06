Osterburken. (RNZ) Die Familie Granitzer in Hemsbach hatte in ihrem Garten in den letzten Tagen wiederholt Besuch von einem großen Hirschkäfer. Er gehört mit einer Länge von bis zu acht Zentimetern zu den größten und auffälligsten Käfern in Europa. "So nahe haben wir noch nie einen so großen Käfer gesehen. An einem Abend waren es sogar zwei Käfer, die angeflogen kamen. Es war ein sehr schönes seltenes Naturerlebnis", berichtet Christian Granitzer der Rhein-Neckar-Zeitung.