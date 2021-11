Osterburken. (cug) "Ich fand’s schön, dass so etwas überhaupt gemacht wird", so eine Teilnehmerin, die sich extra freigenommen hat, um in die Kirche St. Kilian nach Osterburken zu kommen. Und sie war nicht alleine. Unter dem Motto "Aus dem Dunkel zum Licht" fand am Freitagabend in der gut besuchten katholischen Kirche ein ökumenischer Gottesdienst für die auf den Straßen des Neckar-Odenwald-Kreises gestorbenen oder verletzten Menschen statt.

Zahlreiche Angehörige von Unfallopfern sowie Vertreter der Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes, der Psychosozialen Notfallversorgung des Neckar-Odenwald-Kreises, der Verkehrswacht und der Polizei sowie der Bürgermeister der Stadt Osterburken, Jürgen Galm, und Hans Becker, der Präsident vom Polizeipräsidium Heilbronn, gedachten auf bewegende Weise der Verunglückten.

Den Gottesdienst gestalteten neben dem katholischen Landespolizeidekan der Diözese Freiburg im Breisgau, Bernhard Metz, der evangelische Polizeiseelsorger Gregor Bergdolt und Dekan Rüdiger Krauth in Zusammenarbeit mit der Präventionsaußenstelle Mosbach des Polizeipräsidiums Heilbronn. Auch Kollegen der Präventionsaußenstelle und der Psychosozialen Notfallversorgung ("Notfallseelsorge") des Neckar-Odenwald-Kreises wirkten mit. Manfred Ritzhaupt und Pamela Friedel von der Präventionsaußenstelle hatten den Gottesdienst organisiert. Der Katholische Kirchenchor Osterburken begleitete die Feier musikalisch.

Immer wieder ereignen sich schwere Verkehrsunfälle. Familienangehörige sowie Freunde und Bekannte müssen durch den Verlust eines geliebten Menschen viel persönliches Leid erfahren. Aber auch bei den Helfern verursachen derartige Ereignisse bleibende Erinnerungen, sie bedeuten eine schwere Belastung und eine besondere Herausforderung. Allzu deutlich wird dabei bewusst, wie schnell jeder auch selbst zum Opfer oder Verursacher eines solchen Unfalls werden kann.

Ursprünglich sollte der Gottesdienst in Oberschefflenz stattfinden, aber wegen der Corona-Auflagen war ein größerer Raum nötig. Ein Gottesdienst dieser Art findet seit etwa 20 Jahren alle zwei Jahre statt.

Besinnliche, optimistische und lebensbejahende Klänge stimmten die Gäste ein. Pfarrer Bernhard Metz unterstrich in seiner Begrüßung die Bedeutung des Gottesdiensts für die Freunde der Betroffenen und die Gesellschaft. Man könne nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, wenn geliebte Menschen aus dem Leben gerissen werden.

"Jedes Kreuz steht für einen schweren Unfall mit Toten", so Polizeipräsident Hans Becker nachdenklich. Die Kreuze sollen an Freunde und Familien von Unfallopfern erinnern und sollten die Gesellschaft sensibilisieren. Zwölf Tote im letzten Jahr und drei Tote in diesem Jahr, dazu zwei Verstorbene aus dem Kreis, die knapp außerhalb des Landkreises ums Leben gekommen sind, seien die traurige Bilanz der letzten zwei Jahre. "Jeder Tote ist einer zu viel."

Gemeinsam gedenken solle man aber auch der rund 150 zum Teil Schwerst- und Schwerverletzten, die teilweise bis heute körperlich und seelisch leiden. Sie alle sollten uns zu denken geben, was wir mehr tun können, so Becker. Gefordert sei der Schulterschluss der Institutionen, um Unfälle zu verhindern und Menschenleben zu retten.

Das sachliche und professionelle Vorgehen der Rettungskräfte sei stets routiniert, reduziere aber nicht das Leid der Opfer. Und doch nähmen auch die Rettungskräfte Anteil. Zu häufig seien sie mit solchen Ereignissen konfrontiert.

Der Polizeipräsident dankte den Angehörigen für ihre Teilnahme am Gottesdienst. Sie hätten sich auf den nicht einfachen Weg zur Kirche gemacht und damit auch ein Zeichen für die gesamte Gesellschaft gesetzt. Ihnen aber sei erneut eine Möglichkeit zur Trauer gegeben worden. Die anwesenden Helfer und Besucher zeigten ihrerseits ihre Solidarität mit den Opfern und ihren Angehörigen.

Für besondere Momente sorgte Christoph Jüttner von der Psychosozialen Notfallversorgung Mosbach. "Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?" Dies fragten sich auch die Retter, die oft sprachlos zurückblieben. Auch deren Seelen brauchen Trost und Begleitung nach den Einsätzen. Jüttner verdeutlichte dies am Beispiel der Katastrophe im Ahrtal. Sie brachte Zeichen der Mitmenschlichkeit, aber auch menschliche Katastrophen, die sprachlos machten. "Zuhören, mit jemandem sprechen, Zeit schenken", das sei so wichtig. Egal wo, es helfe der Seele, gesund zu bleiben.

"So viele Rätsel, so viele Fragen", sagte Pfarrer Bernhard Metz, der darauf hinwies, wie schnell das Leben aus den Fugen geraten kann. Dies erfordere Barmherzigkeit gegenüber uns und anderen. Härte und Stärke um jeden Preis, in diesen Zeiten so zu tun, als sei alles normal, all dies sei schädlich. Innere Aufwühlung nicht zeigen oder aussprechen zu dürfen, sei menschenfeindlich. Menschlich sei es dagegen, Gedanken zuzulassen und sich aussprechen zu dürfen. Mitmenschliche Nähe könne helfen.

Zum Gedenken an die Opfer wurden anschließend deren Namen verlesen und jeweils eine Kerze angezündet, die die Hinterbliebenen als ein "Licht im Dunkel" nach dem Segen mit nach Hause nehmen konnten.