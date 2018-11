Osterburken. (RNZ) Großes Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines spketakulären Unfalls, der sich am heutigen Mittwochvormittag bei winterlichen Verkehrsverhältnissen auf der B 292 zwischen den Anschlussstellen Industriestraße und RIO ereignete. Zwei Sattelschlepper kamen auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen, eine Zugmaschine stellte sich dabei quer, wobei ein Pkw von der Fahrbahn gedrückt wurde. Verletzt wurde niemand.

Zunächst war der Fahrer eines Silo-Sattelzuges auf der Strecke in Richtung Autobahn an der Steigung auf der schneebedeckten Fahrbahn hängen geblieben. Beim Versuch zu drehen fuhr der Fahrer rückwärts gegen die Leitplanke, so dass die Fahrbahn komplett blockiert war und ein Schaden entstand. Der Fahrer eines Kleintransporters, der in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war, erkannte die Gefahrenstellen rechtzeitig und hielt an.

Ebenso konnte ein Pick-Up-Fahrzeug vor dem querstehenden Sattelzug stoppen.

Offenbar in der Meinung, an den haltenden Fahrzeugen vorbeizukommenden, fuhr dann ein weiterer Sattelzug von der Autobahn aus kommend an die Fahrzeuge heran. Dem polnischen Fahrer des 40-Tonners gelang es aber nicht mehr, rechtzeitig anzuhalten. Mit der Zugmaschine kam er nach links ins Bankett, während sich der Auflieger quer stellte, gegen den stehenden Pick-Up prallte und diesen stark beschädigte.

Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand aber hoher, noch nicht bezifferbarer Sachschaden.

De Fahrbahn musste für die Bergung der Fahrzeuge für eine Stunde gesperrt werden.