Tempo-30-Schilder wurden an der Schule in Bofsheim angebracht.

Osterburken-Bofsheim. (RNZ) Der Jahresbericht der Abteilungswehr sowie zahlreiche Informationen standen im Mittelpunkt der jüngsten öffentlichen Sitzung des Bofsheimer Ortschaftsrats. Einem Bauantrag auf Nutzungsänderung des ehemaligen Gasthauses "Zum Ross" wurde stattgegeben.

Auf erfreuliche Zahlen konnte Ortsvorsteher Werner Geiger beim Jahresbericht 2017 der Bofsheimer Feuerwehr verweisen. Bei seit Jahren stabiler Mitgliederzahl (23) liege das Durchschnittsalter der aktiven Feuerwehrangehörigen zwischen 30 und 40 Jahren. Mit der vor zwei Jahren erfolgten Anschaffung eines neuen "Tragkraftspritzenfahrzeugs Wasser" sei die Einsatzfähigkeit der Wehr deutlich verbessert worden. Die Wehr verfüge über einen guten Ausbildungsstand, der im Berichtszeitraum durch den Besuch von Lehrgängen weiter verbessert worden sei, stellte Geiger anerkennend fest.

Neben vier Einsätzen im vergangenen Jahr seien unter Leitung des Abteilungskommandanten Uwe Schweizer acht praktische Übungen und drei theoretische Übungen durchgeführt worden. Außerdem habe sich der Feuerwehrausschusses zu sechs Sitzungen getroffen. Die Feuerwehr in Osterburken werde bei ihren Einsätzen derzeit von sechs Bofsheimer Feuerwehrangehörigen unterstützt..

Das alle zwei Jahre stattfindende Kartoffelfest, verbunden mit einem Oldtimer Schleppertreffen, sei erneut ein voller Erfolg gewesen, stellte Werner Geiger fest. Er lobte abschließend die gute Kameradschaft innerhalb der Wehr und dankte auch im Namen des Ortschaftsrates den Feuerwehrleuten für ihren engagierten Dienst

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde der vom ADAC für Samstag, 14. Juli, geplanten Oldtimer-Rallye "Heidelberg Historic", die durch Bofsheim führt, zugestimmt. Die aus 190 Fahrzeugen bestehende Rallye wird Bofsheim am 14. Juli zwischen 10.37 und 14.07 Uhr durchfahren.

Beim Tagesordnungspunkt "Bekanntgaben" teilte der Ortsvorsteher zunächst mit, dass die beantragten Tempo- 30-Schilder im Bereich der Astrid-Lindgren-Schule in der Sindolsheimer Straße mittlerweile angebracht wurden. Weiter wurde informiert, dass auf Initiative des Fördervereins der Astrid-Lindgren- Schule in einer Gemeinschaftsaktion unter gemeindlicher Beteiligung ein Defibrillator angeschafft wird.

Außerdem erinnerte der Ortsvorsteher an die Suche nach einer Person, die das Gießen der Blumen im Bereich der Ortsdurchfahrt übernimmt. Im Hinblick auf das Maibaumfest werde rechtzeitig vor dem Termin eine Besprechung mit den Beteiligten stattfinden. Die noch ausstehenden Restarbeiten im "Stadtgarten", wie Überdachung Pavillon, Pflanzungen und Aufstellen von Sitzbänken sollen nach erfolgter Absprache mit dem Bauamt in Kürze durchgeführt werden.

Neuer zuständiger Bezirksschornsteinfeger für Bofsheim ist seit 1. März Harald Thomas, wohnhaft in Götzingen, führte Werner Geiger weiter aus.

In der Fragestunde wurde von einem Zuhörer das nicht immer korrekte und teilweise verkehrsbehinderte Parken in der Sindolsheimer Straße kritisiert. Es wurde von ihm in diesem Zusammenhang auf die vorhandenen Parkmöglichkeiten auf dem Friedhofsparkplatz hingewiesen.