Walldürn. (Sti.) Zahlreiche Besucher kamen zur 20. Osterausstellung im Alten Rathaus, an der sich in diesem Jahr leider nur sechs Walldürner Firmen, Einzelhandelsgeschäfte oder gastronomische Betriebe beteiligten, und in deren Mittelpunkt Geschenkideen zum Osterfest standen, die an liebevoll dekorierten Tischen präsentiert wurden. Beteiligt waren die Bäckerei Müssig (österliche Backwaren), die Firma Folhoffer (Stoffe), das Blumenhaus Kaufmann (österliches Schmuckambiente), das Restaurant "Goldschmitts", das Katholische Pfarramt Walldürn und das Odenwälder Freilandmuseum im Bürgersaal des Alten Rathauses, sowie das Akzenthotel "Frankenbrunnen" aus Reinhardsachsen mit einer österlicher Festtafel im ersten Obergeschoss des Alten Rathauses.

Zur offiziellen Ausstellungseröffnung begrüßte Bürgermeister-Stellvertreter Herbert Kilian alle Anwesenden. Er zeigte sich sehr erfreut über diese Osterausstellung, und versicherte hierbei allen Anwesenden, dass die Stadt Walldürn die Räumlichkeiten des Alten Rathauses für solche besonderen Anlässe nur allzu gerne zur Verfügung stelle und auch künftig weiter zur Verfügung stellen wird.

Als schönes Kontrastprogramm zum übrigen Programm des Walldürner Autosonntags erlebe man bei der Osterausstellung stimmungsvolle Tipps und Anregungen für Körper, Geist und Seele. Neben den kulinarischen Genüssen würden die Teilnehmer dieser Osterausstellung auch zeigen, wie man Stil, Atmosphäre und Gemütlichkeit in eine gedeckte Tafel bringen und ergänzend dazu auch ganze Räume stimmungsvoll gestalten könne - passend eben zu Ostern.

Wie Bürgermeister-Stellvertreter Herbert Kilian betonte, trügen gerade solche Ausstellungen als Bündelung gemeinsamer Interessen und Werbestrategien wesentlich dazu bei, dass die Attraktivität der Wallfahrts- und Garnisonsstadt Walldürn als Einkaufsstadt immer wieder nachhaltig und eindrucksvoll dokumentiert und Walldürn weiter nach vorne gebracht wird, und dass die Leistungsfähigkeit der Walldürner Gewerbetreibenden, des Handels sowie der Hotellerie und Gastronomie in überzeugender Weise unter Beweis gestellt wird.

Frühlings- und Osterideen verschiedener Geschäfte und Gastronomen sollen bei dieser Osterausstellung, die jedes Jahr viele Besucher aus der ganzen Region anziehe, zum Osterfest anregen.

Kilians abschließender Dank für das erfolgreiche Zustandekommen der Osterausstellung galt vor allem noch einmal allen an der Organisation Beteiligten und hier vor allem Marianne Stäudinger vom Städtischen Verkehrsamt, Vorstandsmitglied Falko Günter und Sonja Heusler-Enders vom Stadtmarketingverein "Walldürn gemeinsam - aktives Stadtmarketing e. V.", sowie den sechs beteiligten Ausstellungsteilnehmern. Abschließend wünschte er der Ausstellung einen erfolgreichen und harmonischen Verlauf - verbunden mit dem Wunsch und der Hoffnung auf eine erfolgreiche Wiederholung im nächsten Jahr mit hoffentlich noch mehr beteiligten Walldürner Firmen, Einzelhandelsgeschäften und gastronomischen Betrieben.