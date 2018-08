Buchen. (joc) Es war ein spannendes Rennen, aber jetzt steht der Gewinner fest. Der Gewinner, das ist in diesem Fall der Film mit den meisten Einsendungen, der zum Auftakt des diesjährigen Buchener Open-Air-Kinos am Freitag, 10. August, im Innenhof der Buchener Stadtwerke gezeigt wird.

Mit hauchdünnem Vorsprung setzte sich dabei in der Gunst der RNZ-Leserinnen die romantische Lovestory "Midnight Sun - Alles für die Liebe" durch. Dieser zu Herzen gehende Streifen wird somit jetzt am Freitag, begleitet von einem bunten Rahmenprogramm, beim Buchener Kino-Open-Air gezeigt. Einlass ist ab 20 Uhr.

Bei der RNZ-Ladies-Night am Freitag, 10. August, im Innenhof der Buchener Stadtwerke findet vor dem Filmstart am Stand der Rhein-Neckar-Zeitung die Verlosung von drei attraktiven Preisen statt. Erster Preis ist ein Samsung-Tablet "Galaxy Tab A" (Bild).

Auf dem zweiten Platz folgte, dicht dahinter, das Drama "Die Verlegerin" mit Meryl Streep in der Hauptrolle. Mit deutlichem Abstand rangiert auf dem dritten Platz das Erotik-Drama "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust". Mehrere hundert RNZ-Leser haben sich auch in diesem Jahr wieder an der Verlosung beteiligt. Die Freikarten-Gewinner sind in alphabetischer Reihenfolge am Ende dieses Artikels aufgelistet.

Neben dem Ausstrahlen des persönlichen Wunschfilms der RNZ-Leserinnen gibt es am Veranstaltungstag, Freitag, 10. August, auch weitere Highlights. So erhalten auf Einladung von Rhein-Neckar-Zeitung und Rhein-Neckar-Druck (ehemals Druckerei Odenwälder) alle Damen ab 16 Jahren ein Glas Prosecco gratis.

Zudem findet unmittelbar vor dem Film eine Verlosung statt, bei der man am Stand der Rhein-Neckar-Zeitung drei attraktive Preise gewinnen kann. Erster Preis ist in diesem Jahr ein Samsung-Tablet "Galaxy Tab A", Wi-Fi 7 Zoll, 8 GB, schwarz. Zweiter Preis ist der Weber-Holzkohlegrill "Go anywhere" in der Farbe Schwarz. Und der dritte Preis ist ein wertvolles Bücherpaket der Rhein-Neckar-Zeitung.

Das Buchener Kino-Open-Air 2018 geht zehn Tage lang, vom 10. bis zum 19. August. Einlass im Innenhof der Buchener Stadtwerke ist jeweils ab 20 Uhr. Der Film startet dann bei Einbruch der Dunkelheit, gegen 21.30/22 Uhr.

Hier ein paar Informationen zum RNZ-Wunschfilm am 10. August:

"Midnight Sun - Alles für die Liebe", Drama/Lovestory USA 2018, FSK ab 0 Jahren, 93 Minuten. Besetzung: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle. Regie: Scott Speer.

Handlung: Musik ist alles im Leben der 17-jährigen Katie (Bella Thorne). Tagsüber komponiert sie Songs auf der Gitarre und beobachtet ihren Schwarm Charlie (Patrick Schwarzenegger) schüchtern aus der Ferne, abends tritt sie als Straßenmusikerin auf. Als der gut aussehende Skater zufällig einen Auftritt Katies sieht, verliebt er sich Hals über Kopf in sie.

Schnell kommen sich die beiden näher, doch was Charlie nicht weiß: Katie leidet seit ihrer Geburt an einer seltenen Krankheit, die jegliches Sonnenlicht zur tödlichen Gefahr macht und sie tagsüber an ihr Zuhause fesselt. Nur ihr alleinerziehender Vater Jack (Rob Riggle) und ihre beste Freundin Morgan (Quinn Shephard) kennen Katies Geheimnis.

Beflügelt von der neu entfachten Liebe, beschließt Katie jedoch zum ersten Mal in ihrem Leben, sich nicht mehr länger von ihrem Schicksal bestimmen zu lassen. Sie genießt Charlies Liebe und lässt sich von seiner Lebenslust und Leidenschaft mitreißen.

Irgendwann ist es allerdings unausweichlich: Sie muss Charlie mit der Wahrheit konfrontieren, dass sie anders ist als andere Mädchen.