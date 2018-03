Das Figuren- und Märchentheater "Abraxas" unterhielt am Sonntag im Museum Groß und Klein. Foto: Joachim Hahner-Pestel

Gottersdorf. (hape) Wenn die Spinnstubenfrauen aus Höpfingen in der guten alten Wohnstube des Schüsslerhauses wieder ihr altes Handwerk vorführen, dann nähert sich das Ende der Saison im Odenwälder Freilandmusuem. An diesem letzten Aktionssonntag für dieses Jahr hat alles gepasst: Das Wetter spielte mit, der goldene Oktober machte seinem Namen alle Ehre, und auch die Besucherzahl konnte sich sehen lassen.

Die Damen der Spinnstube Höpfingen zeigten in kleiner Besetzung den Besuchern, wie damals Textilien für den täglichen Bedarf und auch für den feiertagtäglichen Gebrauch hergestellt wurden. Diesmal hatten die Höpfinger Damen auch einen mobilen Webstuhl mitgebracht. Da der Webstuhl nicht in die Wohnstube passte fand diese Vorführung des Webens vor der Scheune des Hofes Schüssler statt. Wer von den Besucherinnen mochte, konnte selbst Hand an den Webstuhl anlegen.

Bei den Vorführungen wurden so manche Anekdoten erzählt, zudem gaben die Expertinnen den Besuchern fachkundliche Auskunft. Gleich rechts neben dem Eingang des Hauses Schüssler konnten die Besucher fertig gestrickte, geklöppelte, gehäkelte und gefilzte Waren wie Socken, Handschuhe, Umhänge und Hüte bestaunen, anprobieren und kaufen.

Gleich nebenan führte in der Schmiedewerkstatt Franz Schell seine Kunst des Schmiedens vor. In der Scheune neben der Museumsgaststube zeigte das Figuren- und Märchentheater "Abraxas" aus Biebesheim mit Conny und Siggi Abramzik den Kindern und auch den Erwachsenen die Geschichte "Das wunderbare Tier".

Die beiden Klöppnerinnen aus Höpfingen stellten ihre Klöppelarbeiten vor dem "Blauen Hauses" (Schäferhaus aus Gerolzahn) vor. Die große Kunst des Klöppelns wird heute nur noch von wenigen beherrscht. Hier zeigte es sich wie viel Arbeit und Geduld bis zum fertig geklöppelten Deckchen steckt.

In der Scheune neben dem Wohnhaus Backfisch wurde den Museumsbesuchern das Sticken mit der Hand sowie das maschinelle Sticken von Britta Eckardt vorgeführt. Die typische Herbst- und Winterarbeit bei den männlichem Geschlecht der damaligen Bauernwirtschaft war die Schnitzkunst. Kunstvolle Holzarbeiten führte Holzbildhauer Horst Walter dem Museumsbesuchern vor.

Info: Die Museumssaison endet am Sonntag, 5. November. Die neue Saison beginnt am Ostermontag 2018 mit dem traditionellen Eiersuchen