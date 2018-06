Zwischen Oldtimer-Besitzern und Museumsbesuchern entwickelten sich am Sonntag zahlreiche Benzingespräche. Foto: Joachim Hahner-Pestel

Walldürn-Gottersdorf. (hape) Freunde von alten Fortbewegungsmitteln aller Art kamen am Sonntag im Odenwälder Freilandmuseum voll auf ihre Kosten. Auf dem Museumsgelände präsentierten sich neben Automobilen und landwirtschaftlichen Fahrzeugen auch Fahrräder und Motorräder. In den blitzblank geputzten und von den Besitzern liebevoll gepflegten Karosserien der Fahrzeuge spiegelte sich nach einigen kurzen Regenschauern schließlich auch die Sonne.

Von der kleinen Isetta bis hin zu den namhaften deutschen Autoherstellern waren viele Marken und vertreten. Manche Besitzer gestatteten es den Besuchern, in den Oldtimern Platz zu nehmen. Besonders auffallend war ein VW 1500 (TyP 3) aus den 70er Jahren: Seine Klimaanlage ist auf der Beifahrerseitentür im Fenster eingebaut. Sein Besitzer aus Frankreich hat das Schmuckstück liebevoll gepflegt. Jeden Blick wert waren auch die Traktoren des Vereins Schlepperfreunde Külsheim mit ihrem Hundemaskottchen.

"Wie hoch ist der Benzinverbrauch? Wie viele Pferdestärken stecken unter der Motorhaube? Wo bekommt man Ersatzteile für die Oldtimer her?" Auf all diese Fragen antworteten die Fahrzeugbesitzer ausführlich und geduldig und regten auch selbst zum Fachsimpeln an.

Höhepunkt des Oldtimer-Tags war der Autokorso um das Odenwälder Freilandmuseum. Dabei konnten die Besucher alle Fahrzeuge in Aktion bestaunen, bevor die Besitzer der Oldtimer ihren Heimweg antraten. Alte Handarbeitstechniken stehen am Sonntag, 17. Juni, von 10 bis 18 Uhr im Freilandmuseum auf dem Programm.