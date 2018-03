Walldürn-Gottersdorf. (RNZ) Die dort lebenden Coburger Fuchsschafe haben ein "Einzelkind" und Zwillinge in die Welt gesetzt. Nicht einmal eine Woche alt sind die zwei Jüngsten. Für eine Attraktion der kommenden Saison, die am Sonntag, 25. März, beginnt, ist also gesorgt - und das nicht nur für junge Besucher.

Die können indes am Sonntag, 6. Mai, beim "Vom-Schaf-und-seiner-Wolle-Tag" Namensvorschläge für die Neugeborenen abgeben und dabei noch etwas gewinnen.

Die Coburger Fuchsschafe haben ein besonderes Charakteristikum: Ihr Fell zeigt sich nach der Geburt noch in einem rötlichen Braun, im Laufe der Zeit hellt es immer mehr auf. Ganz weiß wird es jedoch nie: Die Wolle der ausgewachsenen Schafe glänzt in einem goldenen Schimmer, man spricht deshalb auch vom "Goldenen Vlies".