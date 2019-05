Walldürn-Gottersdorf. (hape) Die Besucher des Freilandmuseums in Gottersdorf erhielten am Sonntag die Möglichkeit, in anschaulichen Zusammenhängen zu verstehen, welche kulturellen Fertigkeiten der Mensch im Rahmen seiner Nutztierhaltung anwandte, um seinen Bedarf an Kleidungsstücken zu decken. Dazu ist der Hundheimer Karl-Norbert Greulich seinem Nebenberuf nachgegangen: Der erfahrene Schafscherer schneidet mit einer elektrischen Handschermaschine den Winterpelz der Schafe ab. Ursprünglich wurde diese Arbeit mit Handschafscheren ausgeführt. Greulich befreit die Tiere aber nicht nur von ihrer dicken Wolle, sondern schneidet ihnen auch die Klauen.

Die Wurzeln der Schafzucht und der schnellen Massenproduktion liegen um 1800 in Australien. Schafscherer ist in einigen Ländern ein eigenständiger Beruf. Er entwickelte sich nach Aufkommen der Arbeitsteilung, die die massenhafte Produktion von Schaffleisch und Schafwolle hervorgebracht hat. Heute gibt es diesen Beruf vor allem in Australien und Neuseeland, gelehrt wird er in Queensland. In Deutschland ist er dagegen seltener anzutreffen und wird für gewöhnlich nebenberuflich ausgeübt.

Die Coburger Fuchsschafe, die sich im Freilandmuseum wohlfühlen, sind eine Rasse des Hausschafes - und zwar eine anspruchslose und widerstandsfähige alte Landschafsrasse, die früher besonders in kargen Mittelgebirgslandschaften weit verbreitet war. Eine Besonderheit des Schafs ist seine goldgelbe bis rotbraune Farbe bei Geburt. Im Laufe der Zeit hellt die Farbe der Wolle jedoch auf, lediglich ein leicht rötlicher Schimmer verbleibt bei erwachsenen Tieren.

Es gibt nur wenige tausend Tiere - dementsprechend gering ist auch die Wollproduktion. Aus dieser werden Einlegesohlen, Strümpfe, verschiedene Oberbekleidungen, Pullover und Mützen hergestellt. Gefüttert werden die Schafe zweimal die Woche mit Heu und Rübenschnitzel, ansonsten fressen sie Gras.

Die abgeschorene Wolle durften die Besucher des Thementags mit nach Hause nehmen. Weiterverarbeitet wurde die Wolle der Museumschafe auch vor Ort. Eine Filzerin war damit beschäftigt, die fette Wolle zu waschen und einzufärben und anschließend zu filzen. Auch die Besucherkinder durften der Filzerin fleißig helfen und hatten ihren Spaß dabei.

Was man weiter aus der Schafwolle herstellen kann, demonstrierten die Damen im blauen Haus der Spinnstubenfrauen des Heimatvereins aus Höpfingen. Sie hatten viele Informationen zur Weiterverarbeitung parat. So zeigten sie das Spinnen und das Kardieren der Schafwolle. Auch der Schmied hatte im Hof Schüssler sein Schmiedefeuer angeheizt und beeindruckte die Besucher mit seinem handwerklichen Können.

Info: Eine Reise in die 1950er Jahre ermöglicht das Museum am Pfingstmontag, 10. Juni, von 11 bis 18 Uhr.