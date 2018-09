Walldürn-Gottersdorf. (hape) Das traditionelle Herbstfest, bei dem sich alles hauptsächlich um die Kartoffel und den Äpfeln dreht, lockte am vergangenem Sonntag bei sommerlichen Wetter wieder viele Besucher - besonders Familien mit Kindern - in das Odenwälder Freilandmuseum in Gottersdorf.

Die Museumsmitarbeiter hatten an diesem vergangenen sommerlichen Sonntag alle Hände voll zu tun beim ,,Herbstfest" mit den traditionellen Vorführungen von der Kartoffelernte, der Verarbeitung von Äpfeln bis zum Apelsaft und Most.

Viele Kartoffel Speisen im Angebot

Wenn frische Kartoffel und Äpfel im September reif für die Ernte sind und weiter zum Verzehr verarbeitet werden oder auch in die Geschäften und Märkten zum Kauf angeboten werden, dann steht im Kalender des Odenwälder Freilandmuseus das traditionelle Herbstfest mit zahlreichen kulinarischen Kartoffelspeisen auf der Speisekarte. Und für die Vorbereitung und Zubereitung für Speis und Trank sorgten den ganzen Tag über viele fleißige Helfer.

Herbstfest im Odenwälder Freilandmuseum - Die Fotogalerie







































Der Kartoffelacker versprach in diesem Jahr eine gute durchschnittliche Ernte. In diesem Jahr hatte man die Kartoffelernte auf einem neuen angelegtem Kartoffelfeld, in der Baugruppe Bauland gegenüber dem Bauernhaus aus Allfeld (NOK), geerntet. Auf dem Museumskartoffelacker wurde nach alter Tradition dem Besucher erklärt, wie man vor langer Zeit mühselig Kartoffeln aus der Erde holte. Demonstriert hatte man die Kartoffelernte vor Ort mit einem Traktor, an diesem eine Kartoffelschleuder zum Einsatz kam. Mitglieder des bäuerlichen Haushaltes und Tagelöhner wurden zum Kartoffellesen herangezogen. Erst am Anfang des vergangenen Jahrhunderts erleichterten Maschienen diese Arbeit.

Pferde im Einsatz

Pferde zogen eine drehende Spindel mit langen Zinken über den Kartoffelacker. Diese holten die Kartoffel aus der Erde und warfen sie zur Seite. Aber sie mussten immer noch von Hand - oft von Kindern - eingesammelt werden. Daher hießen die Herbstferien damals auch Kartoffelferien. Heute sind in den modernen Betrieben nur noch Vollernter im Einsatz. Am Sonntag hatten die Kinder das Vergnügen die Kartoffeln auf spielerischer Weise auf dem Acker auflesen zu dürfen und mithemen durften.

Bevor aber die Kinder ihre Kartoffel genießen konnten, durften sie einen weiteren Arbeitsgang durchführen. An der großen Kartoffelwaschmaschine, bei diesem die Kinder die Maschine mit einem großen Rad in Bewegung setzten, konnten die Kinder ihre Knollen waschen und wer mochte, konnte diese im Kartoffeldämpfer garen und anschließend direkt verzehren.

Weiter hatten die Kinder ihren Spaß beim Kartoffledruck und dem Kartoffelgrillen am Lagerfeuer. Auch für das leibliche Wohl der Besucher wurde in der Bürgstädter Dreschhalle bestens gesorgt. Keiner musste durstig oder hungrig nach Hause gehen. Hier wurde dem Besucher Kartoffeln mit Quark, Kartoffelwurst, Kartoffelbrot und weitere Speisen aus und mit Kartoffeln angeboten. Das zur Jahreszeit passende Getränk wie Apfelsaft und Most wurde dem Besucher ebenfalls angeboten.

Hierfür wurden eigens Äpfel frisch vor Ort von den Mitgliedern des Biotopenschutzbund Walldürn zunächst frisch geschällt, anschließend gepresst oder besser gesagt gekeltert. Vor langer Zeit hatten die Bauern Apfelsaft in Fässern abgefüllt und im Keller gelagert. Dort ließe man den Saft vergären, bis er zu Most wurde. Allein das Herstellen des Mostes war dem Küfer vorbehalten.

Der Biotopschutzbund Walldürn e.V. hatte eigens am Rande der Bürgstädter Dreschhalle einen Infostand für die Besucher aufgebaut. Neben den vielen Informationen und Angeboten an Nistkästen und Insektenhotels sowie Fledermauskästen durften die Kinder selbst Hand anlegen und mit vorgefertigten Holzteilen Nistkästen zusammen bauen.

Zwei Falknerinnen von der deutschen Greifvogelwarte der Burg Guttenberg aus Haßmersheim hatten vier Greifvögel dabei. Hier konnten sich die Besucher über die Greifvögel bei den Falknerinnen kundig machen. Diese gaben den Fragesteller sehr freundlichst Auskunft über die Vögel und ihrer Arbeit in der Greifenwarte.

Floristin Stefanie Zang zeigte an ihrem Stand neue Kreaktionen aus ihrer Floristikwelt, die sehr gut beim Betrachter ankamen. Einen festen Platz im Museumsdorf haben die beiden Kräuterfrauen Marlene Müller und Doris Öppling. Sie zeigte den Besuchern, wie viele verschiedene Kräuter es auf den Wiesen und Wegesrändern unseres Umfeldes gibt und erklärten den neugierigen Besuchern auch ihre jeweilige Anwendung - sei es zum Kochen oder im Bereich der Gesundheit und Fitness.

Zur weiteren Unterhaltung der Kinder hatte die Dorfgemeinschaft eine Strohhüpfburg auf dem Museumsgelände errichtet und das Team vom Reiterhof Link war am Nachmittag mit seinen Ponys vor Ort. Auf diesen durften die Kinder einige Runden drehen. Franz Schell ließ in der Schmiedewerkstatt des Hofes Schüssler auf dem Amboss seinen Schmiedehammer schwingen und schmiedete einen Kustvollen Gegenstand.

Auch einige Freiwillige Feuerwehrkameraden der Einsatzabteilung Gotterdorf war den ganzen Tag im Einsatz. Sie sorgte dafür das jeder Besucher der mit dem Auto kam auch einen Parkplatz fand. So verlief der Verkehr in und um Gottersdorf ruhig und reibungslos ab. Man muss wirklich sagen, das diesjährige Kartoffelfest im Odenwälder Freilandmusuem war wieder mehr als eine gelungene Sache.

Eine weitere Aktion, die schon zur traditionellen Living Historytage im Odenwälder Freilandmuseum geworden sind, findet schon gleich am kommenden Wochenende, Samstag, 22. September, und Sonntag, 23. September, im Odenwälder Freilandmuseum unter dem Motto "Der Odenwald und die neue Welt. Auswanderung nach Nordarmerika" statt. Dieses wird wieder von den Mitgliedern des Studienkreis Militärgeschichte Königswinter e.V.dargestellt.