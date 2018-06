Preußische Truppen, badische Soldaten und Zivilisten bevölkern am Wochenende das Freilandmuseum und veranschaulichen die Wirren der "Badischen Revolution 1848/49".

Walldürn-Gottersdorf. Lebendige Geschichte gibt es einmal mehr im Odenwälder Freilandmuseum. Bei einer "Living History"-Veranstaltung bringen Darsteller die "Badische Revolution 1848/49" am Samstag, 23., und Sonntag, 24. Juni, nach Gottersdorf.

Hintergrund: Am 25. Juni 1849 tobte bei Durlach eine blutige Schlacht. Gegner in diesem Waffengang waren auf der einen Seite - von Norden kommend - preußische Truppen unter dem Kommando des Kronprinzen Wilhelm, des späteren deutschen Kaisers Wilhelm I. Auf der anderen Seite standen die Verteidiger Durlachs: badische Volkswehrbataillone und Linientruppen unter dem Befehl ihres Obristen Johann Philipp Becker. Sie deckten den Rückzug der badischen Armee. Zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich schon ab, dass die nach Rastatt flüchtenden badischen und pfälzischen Verbände der Revolutionsarmee den Krieg verlieren würden. Ihre letzte Hoffnung waren der Fluss Murg als natürliches Hindernis und die an dessen Ufern liegende Festung Rastatt. Ganz Nordbaden befand sich zu dieser Zeit im Aufruhr.

Szenarien: Die IG "Lebendige Geschichte 1848/49" nimmt diese Ausgangslage als Hintergrund für ihre Darstellungen im Odenwälder Freilandmuseum. Dreh- und Angelpunkt ist dabei das Bauernhaus aus Neckarburken, das als Schankwirtschaft Mittelpunkt der revolutionären Bewegung ist. Dort können Museumsbesucher revolutionären Reden der badischen Soldaten lauschen, umherstreifende Bürgerwehrmilizen beobachten oder eine Razzia der preußischen Soldaten miterleben und in verschiedensten Alltagsszenen anschaulich erfahren, wie die Darsteller die Atmosphäre der Revolutionsjahre 1848/49 nachempfinden.

Detailtreue: Die IG "Lebendige Geschichte 1848/1849" ist eine lose Gruppe einzelner Darsteller, die sich während der Veranstaltung in preußische Soldaten, Revolutionäre und Zivilisten aufgliedern. So beleben sie das Museumsdorf und zeigen Szenen aus den Wirren der Revolution. Die Darsteller haben im Vorfeld umfangreich recherchiert sowie Gegenständen und Kleidungsstücken detailgetreu nachgebildet. Als Quellen dienen nicht nur schriftliche Überlieferungen, Vorschriften, Zeitungen und Regimentsgeschichten, sondern auch Originale in Museen und Archiven.

Soweit es hygienisch und gesundheitlich vertretbar ist, tauchen die Akteure in die Vergangenheit ein: Sie verzichten auf alle modernen Gegenstände, Lebensmittel und Materialien. Mobiltelefone, Zigaretten, moderne Brillen und Schuhe sind also während der Veranstaltungen absolut verpönt. Für die Reproduktionen von Kleidung und Ausrüstung verwenden die Darsteller Stoffe und Materialien, die zur Zeit der Badischen Revolution benutzt wurden.

Aufführungen der Interessengemeinschaft gibt es am Samstag, 23. Juni, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 24. Juni, von 10 bis 16 Uhr. Die Museumsgaststätte ist sonntags von 11.30 bis 18 Uhr geöffnet. Informationen gibt es unter www.freilandmuseum.com und unter der 06286/320.