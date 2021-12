Obrigheim. (pol/mare) Ein 26-jähriger Autofahrer, der am Sonntagabend betrunken in Obrigheim einen Unfall verursacht hatte, hatte zuvor einen positiven Corona-Test und war doch ohne unterwegs, wie die Polizei berichtet.

Der Fahrer eines Mercedes Vito war gegen 20 Uhr in Obrigheim auf der Bundesstraße B292 in Richtung Sinsheim unterwegs und musste am Mosbacher Kreuz an einer roten Ampel im Baustellenbereich anhalten. Ein hinter ihm fahrender 26-Jähriger bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf den Mercedes auf.

Dadurch wurden die beiden Insassen des Vito leicht verletzt und suchten selbst einen Arzt auf. Die beiden Pkw wurden beschädigt.

Während der Unfallaufnahme nahmen Polizisten bei dem 26-Jährigen Alkoholgeruch wahr, weshalb ein Test durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Bei dem jungen Mann wurde dann eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Zusätzlich stellte sich heraus, dass er sich am Mittag positiv auf Corona getestet hatte.

Er muss nun neben einer Anzeige wegen des Unfalls unter Alkoholeinfluss auch mit einer Anzeige im Sinne des Infektionsschutzgesetzes rechnen.