Den Startschuss für den fünften Walldürner "Nightgroove" gab die Band "Cover Kidzz" mit Glamrock und den Tophits der 70er auf der Open-Air-Bühne am Schlossplatz. Die zwölf Musikgruppen des Festivals spielten zum Teil bis in die frühen Morgenstunden. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Einer großen Partyzone glich die Walldürner Innenstadt am Samstagabend bei der fünften Auflage des Musikfestivals "Nightgroove". Zwölf hochkarätige Bands aus ganz Deutschland boten in den unterschiedlichsten Walldürner Lokalitäten ein attraktives und abwechslungsreiches Live-Programm, das rund 2500 Besucher anlockte. In der - zumindest für diesen einen Abend - "musikalischen Hauptstadt des Neckar-Odenwald-Kreises" herrschte ein angenehmes und trockenes Herbstwetter, so dass die Gäste quer durch die Stadt , quer durch die Jahrzehnte und quer durch viele Musikrichtungen schweifen konnten.

Bis in die frühen Morgenstunden boten die Musiker ein breites musikalisches Spektrum von Beat, Blues, Funk, Rock, Soul sowie Rock ’n’ Roll bis hin zu Salsa, Merengue, Reggaeton und Folk. Ein jeder Gast und Besucher stellte sich an diesem Abend - ganz nach seinen jeweiligen Vorlieben - sein eigenes Programm zusammen: Die Gäste "groovten" von einem Konzert-Highlight zum anderen.

Den Auftakt machte die Open-Air-Veranstaltung auf dem Schlossplatz mit "Cover Kidzz", Nachtschwärmer lockte die Clubparty mit DJ Schotti im Jugend- und Kulturzentrum "Alter Schlachthof". "Andy King & The Memphis Riders" spielten in der Backstube Müssig, die "Mark Prang Band" in "Bingos BaBa Lounge", die "Goodies" im Café "Linde" und die Gruppe "Chico Diaz Salsaborrr" in der Galerie "Fürwahr". "Overdrive" trat im Gasthof "Zum Hirsch" auf, "Liquid" im Kolpingsheim, die Gruppe "Kojak" in "Nikos Pub", "Funcoustic" im Museum "Zeit(T)räume", die Gruppe "Just Brill! Die Band ohne Band" im Gasthaus "Ritter"/"Akropolis" und "Grooveties" in "Rolfs Bistro". Außerdem spielte die Gruppe "Amarank" im Gasthaus "Zum Burgtörle".