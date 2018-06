Neuwied/Buchen. (dpa-lrs/mare) Das hätte übel enden können: Im rheinland-pfälzischen Neuwied ist eine Elefanten-Dame aus dem Zirkus ausgebüxt und durch die Stadt spaziert. Seelenruhig.

Da werden aber Erinnerungen an einen ähnlichen Fall in Buchen wach. Der endete aber nicht so glimpflich: 2015 tötete eine aus einem anderen Zirkus ausgerissene Elefantenkuh in Buchen einen 65-jährigen Spaziergänger. Der Fall machte große Schlagzeilgen und endete schließlich in einem Streit zwischen Zirkusfamilie und Tierschutzorganisationen sowie vor Gericht.

In Neuwied ging es dagegen ganz anders aus: Jeden Tag in Gehege und Manege rumspazieren - wie langweilig. Das mag sich die mächtige Elefantendame Kenia vom traditionsreichen Circus Krone gedacht haben. Tatsache ist: Am frühen Mittwochabend büxte Kenia kurz vor der Premiere in Neuwied aus.

Seelenruhig trottete das 37 Jahre alte graue Tier aus Afrika durch die Stadt am Rhein, einen Kilometer weit, im Berufsverkehr über eine breite Straße und an Vorgärten vorbei.

Zirkusdirektorin Jana Mandana Lacey-Krone erzählt: "Die ganzen Bürger waren auf der Straße, die Kinder haben gewunken. Kenia hat Ruhe ausgestrahlt." Zirkus-Tierpfleger fingen die Elefantendame ein. "Die Polizei hat uns zurückeskortiert", ergänzt die Zirkuschefin. Wie eine Safari habe das Spektakel gewirkt.

Hintergrund: Tödliche Elefantenattacke Was genau in den frühen Morgenstunden des 13. Juni 2015 in Buchen geschah, ist bis heute unklar. Fest steht, dass Elefant "Baby", auch "Benjamin" genannt, das Stallzelt des Zirkus "Luna" auf dem Festplatz verließ, einen 65-jährigen Spaziergänger angriff und tötete. Fast eineinhalb Jahre ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft. Nichts wurde unversucht gelassen, eine Vielzahl von Zeugen befragt, Handydaten ausgewertet, Elefanten-Experten hinzugezogen. Doch die wichtigste Frage blieb unbeantwortet: Wer holte den Dickhäuter aus dem Zelt? Juristisch ist der Fall seit Oktober 2016 abgeschlossen: Zirkusdirektor Walter Frank trägt die Verantwortung für die Attacke. Wegen fahrlässiger Tötung erhielt er einen Strafbefehl über 90 Tagessätze à 35 Euro. Das bedeutet laut Staatsanwaltschaft Mosbach aber nicht, dass ein Zirkusmitarbeiter "Benjamin" freigelassen hat, ebenso könnten auch militante Tierschützer der Elefantenkuh zur Flucht verholfen haben. "Es tut uns sehr leid, was damals passiert ist", sagt rückblickend Alexandra Finckh, die Lebensgefährtin von "Babys" Trainer Stefan Frank. Nach wie vor wütend ist sie auf Peta. Die Zirkusfamilie fühlt sich von der Tierschutzorganisation verfolgt. Seit Anfang der 90er-Jahre seien Beleidigungen und Sachbeschädigungen an der Tagesordnung gewesen. "Es sind immer wieder Koppeln aufgeschnitten und Gehege geöffnet worden", berichtet Finckh. Über Jahre hinweg habe es Aufrufe zur Befreiung "Babys" gegeben - vor dem Gastspiel in Buchen sei es massiv geworden. Der Elefant lebt seit mehr als zweieinhalb Jahren im Safari-Park in Stukenbrock (Nordrhein-Westfalen). Der Zirkus hat sich von den Folgen der Elefantenattacke nie erholt. War die Familie Frank vor dem Unglück in der achten Generation unterwegs, blieben nur noch die Tierlehrer übrig. "Wir waren pleite und mit den Nerven am Ende", sagt Finckh. alb/rüb

Auch ein Polizeisprecher sagt, es sei ein kurzer und friedlicher Ausflug gewesen. Verletzte und Verkehrsunfälle habe es nicht gegeben. Tierschützer nehmen Kenias unbekümmerte Stadtbesichtigung dagegen zum Anlass, erneut ein Verbot von Wildtieren in der Manege zu fordern, aus Tierschutz- und auch Sicherheitsgründen.

Fünf Elefantenkühe besitzt der Münchener Circus Krone - nach eigenen Angaben inzwischen der größte Zirkus der Welt. Kenia nutzte laut Lacey-Krone das Elefantenwaschen vor der Neuwieder Premiere, um durch eine von Tierpflegern kurz geöffnete Zauntür zunächst auf das Zirkusgelände zu entkommen. "Wir wollten erst die anderen vier Tiere sichern", berichtet die Direktorin. Nur Minuten später sei Kenia durch ein Gebüsch auf eine Straße getürmt.

Anderntags tut die Elefantin so, als wäre nichts gewesen: Das riesige Tier steht in seinem Gehege ruhig in der Junisonne. Ab und zu schleudert es sich mit dem Rüssel Lehm und Sand auf den Rücken, um sich vor nervigen Fliegen zu schützen.

Die Elefantendame ist eine Waise: Sie stammt laut Lacey-Krone aus einem Hilfsprojekt in Afrika, das den Nachwuchs illegal getöteter Elefanten in einem Reservat aufwachsen ließ und ihn später auf Zoos und Zirkusse in Deutschland aufteilte.

Die Zirkusdirektorin will Kenia die Teilnahme an den nächsten Vorstellungen mit bestimmten Schrittfolgen und Aufstellungen freistellen - je nachdem, ob die Elefantenkuh doch noch aufgewühlt wirke.

Ohnehin werde stets spontan entschieden, wie viele der fünf Elefantendamen bei einer Vorstellung aufträten: "Sie sind wie Kinder. Man muss auf den Moment schauen."

Organisationen wie der Deutsche Tierschutzbund und Peta betonen, Wildtiere könnten bei ständigen Ortswechseln nicht sicher und artgerecht gehalten werden. Peta moniert: "Insgesamt kam es zwischen 2009 und 2017 zu mindestens 46 Ausbrüchen von Bären, Elefanten, Flusspferden, Großkatzen, Nashörnern und Primaten aus Zirkusbetrieben in Deutschland."

Der Circus Krone weist den Vorwurf nicht artgerechter Tierhaltung zurück. Er gehöre zu den meist kontrollierten Tierhaltungsbetrieben. In jeder Gastspielstadt nehme der zuständige Amtsveterinär alles genau unter die Lupe, teilt der Zirkus mit.

Das von klein auf eingeübte Reisen sei bei Elefanten und Raubtieren laut einer wissenschaftlichen Studie kein Stress, sondern "eine Bereicherung ihres Lebens, da es immer etwas Neues zu entdecken gibt".

In Neuwied will der Circus Krone noch bis zum Dienstag gastieren. Laut seinem Sprecher Andreas Kielbassa ist das 113 Jahre alte fahrende Unternehmen mit 200 Mitarbeitern, 100 Tieren und 200 Wohn-, Pack- und Gerätewagen auf Tour.

Das blauweiße, 48 mal 64 Meter große Zelt mit einer 16 Meter hohen Kuppel fasst 3400 Zuschauer. Und die können jedes Mal auch die Elefantendamen betrachten.