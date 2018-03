Der Neujahrsempfang der Gemeinde Hardheim am Sonntag in der Erftalhalle war ausgesprochen gut besucht. Fotos: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb) Mit Mut und Zuversicht ins neue Jahr: Der Hardheimer Neujahrsempfang am Sonntagabend in der Erftalhalle war geprägt von einer optimistisch-zupackenden Sicht auf die anstehenden Herausforderungen in der Region, in Deutschland und in der Welt. Vor erfreulich vollem Haus blickten Bürgermeister Volker Rohm, die Grußredner MdB Alois Gerig, Landrat Dr. Achim Brötel und Walldürns Bürgermeister Markus Günther zurück und nach vorne. In Gerhard Ballweg, Bernhard Berberich, Yvonne Wolfmüller und Albert Volk wurden vier verdiente Persönlichkeiten mit Bürgermedaillen geehrt. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Musikschullehrer Oliver Szykulski (Violine), Tilmann Wehle (Violoncello) und Daniel Delgado (Klavier).

Ein von Nicole Müller, Johanna Greß und Moritz Weimann - alles Auszubildende der Gemeindeverwaltung - zusammengestellter Rückblick in Bildern rief die wichtigsten Ereignisse des Jahres 2017 in Hardheim und der Welt in Erinnerung: vom Dieselskandal bis zur Bundestagswahl, von der Einweihung des Erftalradwegs bis zur Rückkehr der Bundeswehr in die Carl-Schurz-Kaserne.

Hintergrund Grußworte beim Empfang Der frühere Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel soll einmal vorgeschlagen haben, alle Grußredner gleichzeitig sprechen zu lassen. Seine Begründung: "Wenn ohnehin niemand zuhört, spart das wenigstens Zeit." Nicht nur wegen dieses Bonmots in der Rede von Landrat Dr. Achim Brötel wäre es schade gewesen, wäre dieser Vorschlag am Sonntag in [+] Lesen Sie mehr Grußworte beim Empfang Der frühere Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel soll einmal vorgeschlagen haben, alle Grußredner gleichzeitig sprechen zu lassen. Seine Begründung: "Wenn ohnehin niemand zuhört, spart das wenigstens Zeit." Nicht nur wegen dieses Bonmots in der Rede von Landrat Dr. Achim Brötel wäre es schade gewesen, wäre dieser Vorschlag am Sonntag in die Tat umgesetzt worden. Denn wie kein Zweiter versteht es Brötel, seine Zuhörer exzellent zu unterhalten und dabei auch Missstände und Fehlentwicklungen anzuprangern. Seitenhiebe gab es für die große Politik - während in vielen Ländern die Dummheit regiert, hätten wir es in Deutschland besser: "Wir werden gar nicht mehr regiert!" Und auch die Regierenden in Stuttgart bekamen ihr Fett weg: Die Gemeinde solle das in der Sackgasse feststehende Projekt Umgehungsstraße doch einfach als Radschnellweg tarnen - dann würden die Chancen beim grünen Verkehrsminister Hermann steigen. Lob gab es dagegen für die Entscheidungsträger vor Ort: Hardheim präsentiere sich als lebendige Gemeinde, die ihre Zukunft aktiv gestalte. Dazu zähle das Krankenhaus, das ein zentraler Faktor der Daseinsvorsorge sei. Die Rückkehr der Bundeswehr sei ein "Sieg der Vernunft" und ein Erfolg von MdB Alois Gerig. Nun gelte es, mit vereinten Kräften auch die Zukunft des Materiallagers zu sichern. "Es tut richtig gut, dass wieder Soldaten in der Kaserne sind", freute sich Alois Gerig. Auch wenn die Zahl derzeit noch recht klein sei, so sei dies ein guter Anfang: "Und es werden deutlich mehr Soldaten werden!" Gerig freute sich über die Ausweisung neuer Baugebiete in der Gemeinde: "Das zeigt, dass junge Menschen an die Zukunft des ländlichen Raums glauben und hier leben möchten." Sein Wunsch für 2018: "Lassen sie uns gemeinsam daran arbeiten, die Welt und unsere Heimat ein kleines bisschen besser zu machen." Für den Gemeindeverwaltungsverband sprach Walldürns Bürgermeister Markus Günther: Mit der Rückkehr der Soldaten sei ein "Wunschtraum" wahr geworden. Der Dank gelte allen Fürsprechern. Günther beleuchtete das "Erfolgsmodell Verbandsindustriepark". Dort fänden Unternehmen Raum für ihre Ideen, vielfältige Unterstützung und eine inspirierende Umgebung. Als Beleg führte Günther eine Reihe von Neuansiedlungen auf. Prächtig entwickelt habe sich auch das gemeinsame Geopark-Informationszentrum: "63 öffentliche Führungen mit 3650 begeisternden Interessenten sprechen eine klare Sprache." (rüb)

Bürgermeister Volker Rohm freute sich in seiner Begrüßung über das große Interesse der Bürger, darunter zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Namentlich begrüßt wurden unter anderem Altbürgermeister Heribert Fouquet und die Rathauschefs Adalbert Hauck (Höpfingen), Wolfgang Vockel (Tauberbischofsheim) und Ludger Krug (Königheim), Bürgermeister a. D. Otto Schmedding (Eichenbühl), Major Carolin Bongartz (Carl-Schurz-Kaserne) und Hauptmann Andreas Hofmann (Materiallager) sowie die Pfarrer Markus Keller und Andreas Rapp.

"2017 war für unsere Gemeinde ein gutes Jahr", sagte Rohm und begründete diese Einschätzung mit der Rückkehr der Bundeswehr, mit dem Breitbandausbau und mit der Ansiedlung eines Baumarktes im langjährigen Sorgenkind Erfapark. Anders als es in der großen Politik derzeit zu erleben sei, könne sich eine Kommune Machtspiele nicht leisten: Stattdessen gelte es, Mut zu zeigen, Verantwortung zu übernehmen und Kompromisse zum Wohl der Bürger zu suchen und umzusetzen.

Hintergrund Personen, die sich um das Wohl und das Ansehen der Gemeinde verdient gemacht haben, werden alljährlich beim Neujahrsempfang geehrt. Auf einstimmigen Beschluss des Gemeinderats zeichnete Bürgermeister Volker Rohm Bernhard Berberich und Yvonne Wolfmüller mit der Bürgermedaille in Bronze aus. Silber gab es für [+] Lesen Sie mehr Personen, die sich um das Wohl und das Ansehen der Gemeinde verdient gemacht haben, werden alljährlich beim Neujahrsempfang geehrt. Auf einstimmigen Beschluss des Gemeinderats zeichnete Bürgermeister Volker Rohm Bernhard Berberich und Yvonne Wolfmüller mit der Bürgermedaille in Bronze aus. Silber gab es für Gerhard Ballweg und Albert Volk. > Yvonne Wolfmüller: Der Schwerpunkt ihres ehrenamtlichen Wirkens liegt im medizinisch-sozialen Bereich, verdeutlichte Rohm. Im DRK-Kreisverband leitet sie die Kreissozialarbeit, und im Ortsverband ist sie Übungsleiterin. Beim Verein "Netzwerk Nachbarschaftshilfe" fungiert sie als stellvertretende Einsatzleiterin, und sie ist Mitglied der Projektgruppe "Urlaub, Freizeit und Fremdenverkehr". In der Erstaufnahmeeinrichtung in der Kaserne war sie 2015 und 2016 Mitorganisatorin der Kleiderkammer. Ferner bietet sie als Geopark-Vorortführerin interessante Nachtwächterführungen an, und sie ist Mitglied im Alpenverein und im Odenwaldklub. > Bernhard Berberich: "Sein Herz gehört der Kirche und dem Erftaldom", anerkannte der Bürgermeister. Berberich war 20 Jahre Mitglied des Kirchengemeinderats, darunter 15 Jahre dessen Vorsitzender. Seit fünf Jahren steht er der Kirchlichen Sozialstation vor, er ist zudem Vorsitzender des Vereins "Dienst am Nächsten" sowie des Helferkreises "Hardheim hilft". Engagiert ist er auch im Integrationsprojekt InKA, bei der Organisation der Orgelkonzerte in der Pfarrkirche St. Alban und als stellvertretender Vorsitzender des Vereins zur Renovierung des Erftaldoms. > Gerhard Ballweg: "Seit frühester Jugend ist er feuerwehrbegeistert", sagte Rohm. Von seinem Eintritt in die Jugendgruppe 1961 bis zum Ausscheiden aus der aktiven Wehr 2007 habe er alle Stationen durchlaufen. Von 1973 bis 1992 war er stellvertretender Abteilungskommandant, anschließend für zehn Jahre Abteilungs- und für 15 Jahre Gesamtkommandant. Für seine herausragenden Leistungen wurde Ballweg zum Ehrenkommandanten ernannt, er ist Träger des Feuerwehr-Ehrenkreuzes in Silber und des Barbara-Ordens von Suippes. Als Ausbildungsleiter der Maschinenfabrik Gustav Eirich sei ihm die Kooperation zur Schule eine Herzensangelegenheit gewesen, die er mit viel Engagement ausgefüllt habe. Und noch heute unterstützt er Kinder ehrenamtlich bei der Hausaufgabenbetreuung, was seine Verbundenheit zur Gemeinde unterstreiche. > Albert Volk: "Er ist und war für seinen Ortsteil Bretzingen über Jahrzehnte im Dienst", lobte der Bürgermeister. So war Albert Volk 22 Jahre Ortschaftsrat, fünf Jahre Gemeinderat, fünf Jahre stellvertretender Ortsvorsteher und fünf Jahre Ortsvorsteher. Zudem war er Gründungsmitglied des SV "Fortuna", viele Jahre aktiver Fußballer und insgesamt 24 Jahre Vorsitzender des Vereins, dessen Ehrenvorsitzender er heute ist. Ferner zählte Volk zu den Initiatoren des Bretzinger Bockbierfestes. Seit 2005 engagiert er sich im Sozialverband VdK als stellvertretender Vorsitzender und Kassier. "Albert Volk hat sich als Mensch, Sportler, Funktionär und Kommunalpolitiker in vielfacher Hinsicht ausgezeichnet und war stets ein Vorbild für seine Mitbürger", lobte Rohm. Im Namen der Geehrten dankte Gerhard Ballweg der Gemeinde für die Auszeichnung: "Es ist uns eine große Ehre." (rüb)

Dies gelte im besonderen Maße auch für das neue Jahr, in dem große Investitionen anstünden: Zur Sicherung und zum Ausbau der medizinischen Versorgung sollen in den kommenden beiden Jahren rund vier Millionen Euro ins Krankenhaus investiert werden. Für die Erweiterung und Modernisierung der Kläranlage werden bis 2021 voraussichtlich sogar elf Millionen Euro benötigt.

"Diese Investitionen werden den Handlungsspielraum der Gemeinde deutlich einengen", so Rohm. Nichtsdestotrotz seien aber weitere Vorhaben notwendig, um für junge Familien attraktiv zu bleiben: die Schaffung von Bauplätzen in Hardheim und Gerichtstetten oder der weitere Ausbau der Kinderbetreuung. Hier werde der Gemeinderat in seiner Klausurtagung im Februar wegweisende Entscheidungen vorbereiten.

"Unsere Realschüler schnitten 2017 wieder als beste im gesamten Landkreis ab", sagte der Bürgermeister. "Doch Stillstand bedeutet Rückschritt", weshalb das Raumkonzept und die pädagogische Ausrichtung auf dem Prüfstand stünden. "Spitze" sei nicht nur das Abschneiden der Hardheimer Schüler, sondern auch das Engagement der Feuerwehr. Hier stehen Fahrzeugbeschaffungen an, und das Dauerthema "Gerätehaus" müsse endlich angepackt werden.

Gut angelaufen sei das neue Sanierungsgebiet "Ried". Es bleibe aber noch viel zu tun - etwa beim maroden "Glashaus"-Komplex. "Hier wartet eine Altlast darauf, endlich angegangen zu werden", zeigte Rohm auf. Dies treffe auch auf ein weiteres Thema zu: "Hardheim braucht Spielplätze, die auch diesen Namen verdienen und den heutigen Anforderungen genügen!" Das Gemeindeoberhaupt lobte das "enorme Engagement junger Mütter und Familien", die mit ihren Aktionen bereits einen stattlichen Geldbetrag eingesammelt haben. Im laufenden Jahr sollen die ersten Verbesserungen sichtbar werden.

Dringender Handlungsbedarf bestehe auch im Bereich der Friedhöfe: Ein Masterplan wurde erarbeitet, mit dem die Gemeinde auf den Wandel der Bestattungskultur reagieren möchte. Doch damit nicht genug: Der Lückenschluss des Radwegs zwischen Erfeld und Gerichtstetten oder der Ausbau der Gemeindebücherei zu einer Mediathek seien weitere Themen, welche die Gemeinde in den nächsten Jahren noch beschäftigen werden. "Dafür braucht es Mut, Dinge anzupacken und andere hintanzustellen", verdeutlichte Rohm.

Diesen Mut habe die Gemeinde 2013 bei der Ausweisung von Vorrangflächen für die Windenergie bewiesen. Im laufenden Jahr würden die ersten vier Anlagen in Gerichtstetten ans Netz gehen - weitere sollten folgen. Die Gemeinde leiste damit einen wichtigen Beitrag für die Sicherung der Stromversorgung. Die dabei erzielten Einnahmen würden zum Wohl der Bevölkerung eingesetzt: "Dass wir jeden Euro, den es hier zu generieren gilt, auch zu generieren versuchen, sollte nach der Vorstellung der anstehenden Investitionen und der dafür benötigten Mittel jedem klar werden!" Bürgermeister und Gemeinderat würden dabei aber verantwortungsvoll zum Wohl der Bürger handeln, versicherte Rohm.

Nach den Grußworten (siehe Hintergrund) und den Bürgerehrungen klang der Neujahrsempfang bei anregenden Gesprächen in angenehmer Gesellschaft aus.