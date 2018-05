Buchen. (mb) Die erste Bewährungsprobe hat das neue Agrarzentrum mit der diesjährigen Ernte bereits hinter sich. Am Sonntag wurde es offiziell seiner Bestimmung übergeben und mit einem "Tag der offenen Tür" der Öffentlichkeit vorgestellt. Innerhalb einer Bauzeit von zehn Monaten ist an der Eberstadter Straße 45 das modernste und leistungsfähigste Agrarzentrum in der Region entstanden.

Für den Bauherrn, der Betriebs- und Absatzgenossenschaft (BAG) Franken eG, war das die größte Investition in ihrer Geschichte, wie Uwe Schöttler, ihr geschäftsführende Vorstand, bei der Feier erläuterte. Insgesamt 7,5 Millionen Euro habe die Anlage gekostet. Davon musste die BAG über sechs Millionen selbst tragen. Den Rest finanzierte sie über öffentliche Zuschüsse. Allein für Gutachten habe man rund 100.000 Euro investiert. "Der Neubau ist langfristig eine gute Lösung", stellte Schöttle fest und lobte vor allem die verkehrsgünstige Lage am Stadtrand nahe der Bundesstraße 27.

Fläche: 8000 m2 Lagerkapazität der Silos: 12.000 Tonnen an Getreide und Raps Lagerkapazität des Hallenflachlagers: 1700 Tonnen an Getreide und Losedünger Lagerkapazität der Palettenhalle: 200 Palettenplätze für den Umschlag von Saatgut, Tiernahrung, Düngemittel und Säcken und anderen landwirtschaftlichen Bedarfsartikeln Getreidelabor zur Qualitätskontrolle Erfassung der Getreideannahme mit zwei Brückenwagen stündlich bis zu 240 Tonnen möglich, im Flachlager stündlich bis zu 120 Tonnen (gegenüber 50 Tonnen stündlich in der bisherigen Anlage in der Eisenbahnstraße)

Lange Warteschlangen in der Eisenbahnstraße, wo die bisherige Anlieferungsanlage steht, gehören damit der Vergangenheit an. Dass die Anlage von den Landwirten gut angenommen wird, zeigt die Bilanz der vergangenen Erntezeit: Gegenüber dem Vorjahr habe sich die erfasste Menge an Erntegut mehr als verdoppelt, stellte Schöttle fest.

Die Architektin Dorothee Keitel-Mayer aus Stuttgart ging auf die Planung und die Bauausführung ein. Da das Gelände nicht erschlossen war, habe man manche Herausforderung lösen müssen. So seien allein über 8000 Meter an Leitungen verlegt worden. Sie dankte den beteiligten Handwerkern und Behördenvertretern sowie den Verantwortlichen der BAG für die gute Zusammenarbeit.

"Man glaubt an die Zukunft des ländlichen Raums!", stellte Bundestagsabgeordneter Alois Gerig fest. Denn sonst würde man nicht Millionen in eine solche Anlage investieren. Er dankte der BAG für ihren Mut. "Die Landwirtschaft hat sich gewandelt", sagte Gerig. Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe sei geringer geworden, die Betriebe selbst größer. Man habe sich globalen Herausforderungen zu stellen. "Noch nie waren Lebensmittel in Deutschland zu günstig und so gut", sagte Gerig. Und in Bezug auf das neue Agrarzentrum: "Es passt wunderbar ins Landschaftsbild!"

Auch Landrat Dr. Achim Brötel ging auf die Diskussionen ein, die in der Öffentlichkeit vor der Genehmigung der Anlage entstanden waren. Man habe schließlich einen guten Kompromiss gefunden in Bezug auf die Höhe der Silos und ihre Wirkung auf das Stadt- und Landschaftsbild. Er hält die Ansiedlung des Agrarzentrums an dieser Stelle "städtebaulich für absolut richtig." Verkehrstechnisch sei der Standort wesentlich besser geeignet. Auch er dankte allen beteiligten Personen für die konstruktive Zusammenarbeit.

Bürgermeister Roland Burger freute sich auch für die Landwirte über das neu entstandene Agrarzentrum. Es sei zentral gelegen, aus allen Richtungen gut anfahrbar, ohne benachbarte Firmen oder Ansiedlungen zu beeinträchtigen. Für die Landwirte und die BAG bedeute es "eine immense Effizienzsteigerung und große Zeitersparnis".

Mit ihrer moderner Steuerungstechnik, den Mess- und Analysegeräten und riesigen Lagerkapazitäten handele es sich bei dem Agrarzentrum um "eine Investition für Jahrzehnte". Auch auf die Silhouette seiner Stadt aus Richtung Eberstadt ging der Bürgermeister ein. Diese habe sich zweifellos verändert. Auch sei das neue Bauwerk "kein architektonisches Kleinod". Doch das Funktionsbauwerk stehe an einer Stelle, die durch die Damm- und Brückenbauwerke der B 27 "technisch sowieso überprägt" sei. Auch Roland Burger bedankte sich bei der BAG für diese Investition am Standort Buchen.

Anschließend segnete die evangelische Pfarrerin Irmtraud Fischer die Anlage. Bei strahlendem Sonnenschein nutzten viele Besucher am Nachmittag die Möglichkeit, das Agrarzentrum zu besichtigen.