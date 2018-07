Buchen/Mosbach. Standortübergreifend wird ab Oktober Rüdiger Mahler, seit vielen Jahren schon Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken, die Innere Medizin sowohl in Buchen als auch in Mosbach leiten. Dies beschloss der Aufsichtsrat in einer Sitzung. Damit führen dann, ganz im Sinne des 2015 beschlossenen Medizinischen Gesamtkonzeptes, alle Chefärzte der Kliniken die jeweiligen Abteilungen an beiden Standorten übergreifend. Die Übernahme der Gesamtverantwortung hatte sich in den vergangenen Wochen aus dem Wunsch des aktuellen Chefarztes am Standort Mosbach, Fritz-Karl Matzkies, ergeben, sich im Ärztehaus direkt an den Kliniken als Nierenfacharzt niederzulassen.

"Ich freue mich auf die Herausforderung, nun für beide Standorte Verantwortung zu tragen. Die Klinik in Mosbach kenne ich schon sehr gut, da ich bereits seit mehr als einem Jahr an einem Tag in der Woche hier tätig bin. Gemeinsam mit meinem starken Team in beiden Häusern werden wir für eine sehr gute internistische Behandlung der Patienten Sorge tragen", sagte Mahler in der Sitzung in Mosbach.

Begleitet werden soll die Betreuung beider Standorte, so Mahler, durch ein ausgeklügeltes Personalkonzept, das eine Stärkung auf der Ebene der Oberärzte sowohl in Buchen als auch in Mosbach vorsieht. Aktuell stehen die Kliniken schon in Gesprächen mit kardiologisch qualifizierten Ärzten für die Besetzung einer Oberarztstelle in Mosbach. Dieses von Mahler mit der Geschäftsführung erarbeitete Konzept wurde bereits im Juli im Aufsichtsrat vorgestellt. Für sich persönlich, sagte Mahler vor den Aufsichtsräten, sehe er die Zeit reif: "2010 wurde ich Chefarzt in Buchen, im vergangenen Jahr übernahm ich dann die Leitung der Endoskopie an beiden Standorten, da ist die Gesamtleitung nun ein logischer Schritt, den ich gern gehe."

"Beide Standorte werden unter der Gesamtleitung von Mahler gestärkt", betonten auch der Aufsichtsratsvorsitzende Landrat Achim Brötel und Klinikgeschäftsführer Norbert Mischer. Und sie zeigten sich sehr zufrieden, dass Mahler die neue Aufgabe in gewohnt engagierter Manier angeht. "Mit Mahler haben wir einen anerkannten Mediziner, der in Buchen wunderbare Arbeit leistet und als Gastroenterologe einen sehr guten Ruf weit über den Kreis hinaus genießt", erklärte Brötel.

"Die Zusammenarbeit mit Mahler in den vergangenen Jahren war hervorragend und ich bin sehr dankbar, dass er seine Expertise nun auch in Mosbach einbringt", ergänzte Mischer. Die beiden Standorte würden damit auch in der Inneren Medizin nun noch einmal enger zusammenwachsen. Dies ermögliche einen noch besseren Austausch von Wissen, und das auch mit der Universitätsklinik Heidelberg, dessen Akademisches Lehrkrankenhaus der Standort Mosbach ja ist.

Matzkies zeigte sich hocherfreut über die Entwicklung: "Sehr gern übergebe ich meine Klinik an den Kollegen Mahler. Ich habe den engen Austausch mit ihm immer geschätzt, das erleichtert mir die Niederlassung als Nephrologe. Ich möchte mich bei meinem Team, dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für die Unterstützung ganz herzlich bedanken", so Matzkies, der auch Facharzt für Kardiologie ist.