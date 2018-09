Neckarburken/Buchen. (dore) Stell dir vor, du willst in den Schulbus einsteigen, der Busfahrer nimmt dich aber nicht mit. Und das, obwohl deine Eltern für das "Maxx"-Ticket (Jahreskarte) bezahlt haben.

So erging es in den vergangenen Tagen Evelyn, der Pflegetochter von Renate Lenz aus Neckarburken. Warum? Evelyn hat zu Beginn des neuen Schuljahres kein "Maxx"-Ticket erhalten. Und das, obwohl es ihre Schule, die Helene-Weber-Schule in Buchen, wie bei allen anderen Schülern auch, längst beantragt hatte.

Dem Busfahrer schilderte Evelyn diesen Umstand - mitnehmen wollte der sie trotzdem nur mit gültigem Fahrschein, also wenn sie (noch mal) bezahlt. Obwohl das Geld für das "Maxx"-Ticket bereits vom Konto ihrer Pflegeeltern abgebucht wurde. "Das wollten wir so nicht akzeptieren", sagt Renate Lenz dazu. Ein Auto, mit dem sie ihre Pflegetochter nach Buchen fahren könnte, hat sie nicht.

Die Folge: Evelyn konnte bereits einige Tage nicht in die Schule gehen. Und das, obwohl Renate Lenz versucht hat, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Mehrmals hat sie versucht, die Geschäftsstellen des VRN in Buchen und Neckarelz zu erreichen, telefonisch und per Mail. Anschluss oder Antwort hat sie nicht gefunden. Auch die RNZ probierte es einige Male - ebenso erfolglos.

"Bei der Stelle der VRN in Mannheim habe ich mittlerweile jemanden erreicht. Es hieß, ich solle mich per Mail nochmals an die zentrale Stelle wenden", ergänzt Renate Lenz. Bislang habe sie aber auch hier noch keine Rückmeldung erhalten. "Damit Evelyn nicht noch die nächsten Schultage verpasst, werden wir das Geld für die Busfahrt eben bezahlen."

Evelyn sei nicht die einzige betroffene Schülerin der Helene-Weber-Schule. "Ich weiß von ein paar Eltern, dass ihre Kinder auch betroffen sind", erzählt Renate Lenz. So sei ein Schüler, der ebenfalls noch kein neues Maxx-Ticket erhalten hat, nicht mit nach Hause genommen worden.

Eine unbefriedigende Situation, nicht nur für die Schüler, sondern natürlich auch für die HWS. "Wir stehen hinter den Eltern und Schülern. Es ist natürlich nicht in Ordnung, dass die Schüler aus solch einem Grund nicht in die Schule kommen können", betont Schulleiter Christof Kieser.

Man habe seitens der Schule keinen Fehler gemacht, für alle Schüler rechtzeitig ein Maxx-Ticket beantragt. Eine mögliche vorübergehende Lösung sei vielleicht eine Art Pauschal-Fahrschein, mit dem die Schüler solange mit dem Bus fahren könnten, bis sie das Ticket tatsächlich erhalten haben. Er werde ein Schreiben an den VRN mit diesem Vorschlag verfassen, so Kieser.