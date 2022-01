Neckar-Odenwald/Miltenberg. (pm) Im kulinarischen und im Freizeitbereich ausgewählte Highlights der Region entdecken – das verspricht der Schlemmerblock, der sich als Wegweiser zu vielen Gastronomieanbietern und Freizeitzielen des näheren Umkreises versteht. Leser der RNZ können bei einer Verlosung drei Exemplare des beliebten Gutscheinbuchs für die Region Miltenberg und Umgebung gewinnen. Der Gesamtwert der Gutscheine liegt bei mehreren Hundert Euro pro Block. Gültig sind sie bis 1. Dezember.

Egal ob ein gemütliches Abendessen mit der Familie, ein Kinoabend mit Freunden oder Spiel, Spaß und Abenteuer im Freizeitpark – die 2:1-Gutscheine des Schlemmerblocks haben großes Sparpotenzial. Zu zweit in einem der teilnehmenden Restaurants gibt es das zweite wertgleiche oder günstigere Hauptgericht gratis. Im Eiscafé bekommt man den zweiten Eisbecher und im Hochseilgarten den zweiten Eintritt geschenkt. Alternativ gewähren einige Freizeitanbieter eine Gesamtersparnis von mindestens 30 Euro.

Hintergrund Und so können Sie gewinnen: Die RNZ verlost drei Schlemmerblöcke für den Bereich Miltenberg und Umgebung. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt bis Sonntag, 23. Januar, um 12 Uhr eine E-Mail an janek.mayer@rnz.de unter Angabe des Namens und der Adresse. Die Namen der Gewinner werden in der Rhein-Neckar-Zeitung veröffentlicht.

In der Neuauflage des Schlemmerblocks für Miltenberg und Umgebung sind viele langjährige Teilnehmer, aber auch neue Restaurants und Freizeitanbieter mit dabei. Sogar aus dem Neckar-Odenwald-Kreis nehmen einige Betriebe teil. Das 2:1-Angebot für Hauptgerichte gilt unter anderem beim deutsch-amerikanischen Restaurant "Jessie’s" in Walldürn, dem Landgasthof "Farmer’s" in Mosbach und dem Unterschefflenzer Gasthaus "Zur Rose" mit griechischer und deutscher Küche. Mit zwei Frühstücken zum Preis von einem lockt das Café "Vola" aus Waldstetten, die Kombination aus je zwei Heißgetränken und süßen Teilchen zum Preis von einer gibt es bei der "Frischewelt Herm" in Buchen. Außerdem erhalten Besitzer des Schlemmerblocks im Walldürner Kino "Löwenlichtspiele" zwei Eintrittskarten zum Preis von einer.

Insgesamt finden sich 29 Restaurants aus der näheren Umgebung im Schlemmerblock – aus dem Raum Miltenberg, Wertheim und Aschaffenburg. Im gleichen Bereich warten 16 Cafés und Frühstücksangebote auf Besitzer des Gutscheinbuchs. Dazu kommen noch drei Bars aus Miltenberg und Wertheim sowie Freizeiterlebnisse in Saunen, Thermen, Kinos, Museen, Theater, einer Reederei und Vergnügungsparks. Zu den Highlights zählen die "Burgermeisterei" im "Ritter" in Eichenbühl, die Weinstube "Rebstock" in Klingenberg, das "Domus am Schnatterloch" in Miltenberg, das Bistrorante "Piso 2" in Collenberg, die Pizzeria "Calabria" in Erlenbach, das Freizeitland Geiselwind, die Odenwald-Therme in Bad König, der Holiday-Park in Haßloch und das Legoland-Deutschlandresort in Günzburg.

Wahlweise zum 2:1-Angebot für zwei Personen können viele Gutscheine auch von Singles, Familien oder als 4:2-Freundeangebote eingelöst werden. Die individuellen Regelungen sind über eine einfache Symbolik direkt auf den einzelnen Gutscheinen ersichtlich.

Die Gutscheinbuch-Plus-Card, die jedem Schlemmerblock beiliegt, gewährt zudem Zugriff auf mehr als 6000 weitere kostenlose Online-Coupons mit 2:1-Angeboten für ganz Deutschland.

Info: Erhältlich ist der Schlemmerblock unter www.gutscheinbuch.de und im Handel.